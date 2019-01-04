地下教会主教摇身变成官方神职人员

（德国之声中文网）中国有大约1000万天主教徒。根据法律，他们只能加入神职人员由中共指定的官方教会。但是，很多教徒都去未经注册的地下教会做礼拜。地下教会的主教效忠于梵蒂冈。

去年九月，北京与梵蒂冈达成一份协议，同意双方都有任命主教的话事权。这份协议为修复自1951年开始中断的中梵关系铺平了道路。

中共官媒《环球时报》报道，南阳教区（河南）主教区举行典礼承认靳禄岗为教区助理主教，协助98岁朱宝玉作正权主教直到他退休。

香港圣神研究中心(Holy Spirit Study Center)研究员林瑞琪(Anthony Lam)接受法新社记者采访时说，"我认为这是一件好事情。"他注意到，中国各个主教区仍有40个主教的空缺。梵蒂冈已经任命了至少20位主教来补缺，但是还没有得到中国政府的正式承认。

"他们太神经紧张了"

这些神职人员由地方官员负责审查。 "他们太神经紧张了。" 林瑞琪说，"从某种程度上说，这些神职人员是否可靠，会不会给政府带来麻烦，是由他们来向中央政府负责推荐。"因此，这些地方官员小心谨慎，有些任命事宜一拖就是好几年。

环球时报在报道中说，中国天主教团体亟需"政治上可靠"的主教，来填补近半教区的主教空位。

2018年6月 位于郑州的一座家庭教会被毁（资料图片）

靳禄岗职位得到官方承认的背景，是中国政府对于宗教活动的严厉管控。去年，若干教堂被摧毁，一些教堂经营的幼儿园被关闭。同时，《圣经》销售也遭到官方打压。

上个月，四川成都秋雨圣约教会教会几十名成员被警方搜家之后失踪，主教王怡被抓捕，面临"颠覆国家政权"的起诉。根据这家教会及信众的消息，教会其他成员也以"寻衅滋事"或"非法经营"《圣经》等宗教书籍的罪名遭到抓捕。

在中国,天主教徒被边缘化 国家监控的天主教会 据估计中国有1200万名天主教徒。而中国是一个大部分国民不信教的世俗国家。 1957年，共产党政府成立了“天主教爱国会”（KPV） - 一个由国家控制的官方教会。任何想要在中国信奉天主教的人，都必须加入天主教爱国会（KPV）。

在中国,天主教徒被边缘化 中国与梵蒂冈：持续了几十年的冲突 但中国的天主教徒是分裂的。只有大约一半属于国家控制的天主教爱国会 。其追随者不承认教宗是天主教的最高领袖。而中国的另一部分天主教徒，也就是所谓的地下天主教徒则忠于罗马教宗及其在中国的最高代表贾治国主教（Julius Jia Zhigou ）。他们在所谓的“地下教会”传播其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 谁有权任命主教？ 中国国家承认的天主教爱国会与梵蒂冈之间争议的焦点是应该由谁来任命主教和神父，如鞠瑞彬主教。北京则自己任命主教。但是根据梵蒂冈的教规，主教要由教宗来任命。此外，梵蒂冈与中国之间没有建立外交关系，但却同北京不承认有独立主权的台湾建有外交关系，这给梵蒂冈与北京之间的关系蒙上阴影。

在中国,天主教徒被边缘化 中国天主教的混乱状况 中国北方一个名叫友通村的村庄就充分体现了中国天主教的混乱状况。该村共有5000多村民，其中约有一半是天主教徒。村里有一个国家认可的教会，另外还有两个大型地下教会和许多非正式的小型家庭教会。正式教会的信徒也会在公共场合公开展示其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法威胁信仰自由 像这样的地下教会一般情况下被容忍，但受到当局的严格监控。家庭教会只要不举行大规模的集会活动通常不被重视。然而，2018年2月一部新的宗教法生效，宗教活动将受到更严格的监控。因此，中国天主教徒担心今后会受到更多的压制。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法加强对教会的管制 现在，国家教会的宗教事务也开始受到限制。教堂的十字架被拆除。教宗方济各一世显然正在考虑承认中国官方承认的教会主教。作为回报，北京应该在挑选主教方面让教宗拥有发言权。

在中国,天主教徒被边缘化 协议导致不确定性 中国政府和梵蒂冈之间有可能达成的协议让很多天主教徒感到不安。他们担心这会加剧教区的分裂。还有一些人希望能够享有更多的自由。董冠华牧师（图片）认为，这笔交易可能会让更多的人进入像他这样的非官方教会。

在中国,天主教徒被边缘化 真正的信仰何在？ 对于来自友通村的裴资鸣来说，梵蒂冈和北京之间的不同利益是核心的问题。他说：“通过其建筑你就能看出什么才是这个国家真正重要的东西。许多欧洲国家规模最大的建筑是教堂。但是在中国最大的建筑物都是银行和政府机构，因为那才是他们真正的信仰所在。”



张平/任琛（法新社）