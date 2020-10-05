 在马里遭绑架的多名人质获释 一瑞士女性遇害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2020

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时政风云

在马里遭绑架的多名人质获释 一瑞士女性遇害

两名意大利人、一名法国人以及一名马里反对派政治家近日重获自由。但获释的法国人带来一个坏消息：4年前遭伊斯兰武装分子劫持的瑞士女性遇害，她此前在当地传教。

Mali Soldaten (picture-alliance/dpa/AP)

（德国之声中文网）名为比娅特丽克斯·施托克利（Beatrice Stöckli）的瑞士女性此前在廷巴克图（Timbuktu）传教，2016年1月遭伊斯兰武装分子劫持。她被绑架者杀害。在马里获释的法国人质报告了她的死讯。

据瑞士外交部的公告，法国当局向瑞士方面转告了这一死讯。公告称，施托克利可能是被伊斯兰恐怖组织“支持伊斯兰和穆斯林”（JNIM）在一个月前杀害的。

伯尔尼外交部指出，4年来，瑞士方面与马里有关当局一直共同致力于使这名瑞士公民重获自由。

这名来自巴塞尔的女性也曾于2012年4月遭伊斯兰份子劫持。经布基纳法索政府斡旋，她在9天后获释。当时，极端分子将她释放的条件可能是，她不得重返这个沙漠城市传道。

Malische Geiseln befreit (AP Photo/picture-alliance)

获释的法国人质贝托宁（Sophie Pétronin）

马里总统府周五（10月9日）通报说，数名迄今被极端伊斯兰圣战组织扣押的人质已获得解救。被释放者包括两名意大利人、一名法国人以及一名马里反对派政治家。被释放的法国人是进行发展援助工作的贝托宁（Sophie Pétronin），现年75岁的贝托宁于2016年被劫持。

人质获释或与马里政府释放圣战分子有关

他们得以释放的背景目前还不清楚。不过此前马里政府释放了数百名受到裁决的圣战分子以及圣战分子嫌疑人，因此有人猜测释放人质是对释放圣战分子的回应。

法国总统马克龙立即在推特发言表达"由衷的释怀"，他感谢马里政府并宣布将在那里"同恐怖主义战斗进行到底。"

贝托宁是在外国人手中的最后一名法国人质。被劫持之前，她已在马里生活多年。2018年，人们在一个公开的视频中看见她，她显得非常憔悴和疲倦。在同年的另一个视频中，贝托宁没有出现，劫持者说，她的健康状况正在恶化。

Malische Geiseln befreit | Soumaila Cisse (Boubacar Sada Sissoko/AP Photo/picture-alliance)

马里前反对派领袖希赛也重获自由

另一名获释的马里前反对派领袖希赛曾三度成为该国总统选举的第二号人物。他今年3月25日在议会竞选期间被劫持。

与他们二人一同获释还有两名意大利人。至于他们的背景和经历目前还知之甚少。

李鱼/凝炼/王凡（法新社、德新社等）

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