在野党领袖：默克尔在台上太久 总理任期应设限

（德国之声中文网）自民党（FPD）主席林德纳（Chriatian Lindner）认为，默克尔应为德国政治的停滞不前负责，并呼吁对联邦总理一职的任期设限。林德纳在接受《星期日图片报》采访时表示，主张把政府总理的任期限制在两届。

"任何一个其他的政府领导人都要比默克尔女士更进步"，林德纳说，这同执政时间过长有关。默克尔在2005年德国联邦议院大选后首次当选总理，此后连续3次成功连任。

林德纳强调了他对默克尔的尊敬，但同时指出，在执政的第13个年头，默克尔在政治上已经"精疲力尽"，不再敢于做出新尝试。因此德国政治的诸多领域"限入僵局"。林德纳总结说："在这样的权力结构下、在这位总理的领导下，德国无法取得必要的突破。"

林德纳建议，联邦总理任期的上限应在8到10年。根据德国基本法，联邦议院选举每4年举行。相应地，政府总理的任期亦为4年。一段时间来，德国政界已在讨论，是否应将议会任期延长至5年，因为每次竞选和联合执政谈判会耗费大量时间，缩短了议会和政府实际的工作时间。如果一届议会的执政期为5年，那么总理连任一次，任期就达到10年。

这样的任期限制在总统制政体--即政府首脑直接通过选举产生的国家较为多见。德国实行的是议会民主制，政府总理不是由选民直接投票，而是由议会选举产生，即选民投票选出议会，议会选出总理。因此，总理也可能随时被议会罢免。

1949年开始生效的联邦德国《基本法》（Grundgesetz），没有对联邦总理的任期做出时间上的限制。战后德国历史上，迄今执政时间最长的两位总理是科尔（Helmut Kohl，16年）和阿登纳（Konrad Adenauer，14年）。而默克尔如果能把现在这一任期干到底，执政时间也将达到16年。

2017年德国联邦议院大选前，默克尔领导的基民盟（CDU）民意支持度保持领先，女总理再度连任已无太大悬念。在这种情况下，当时德国媒体舆论就有过是否应限制总理任期的讨论。

这次选举中，基民盟和基社盟（CSU）的联盟党成为议会第一大党。而正是林德纳领导的自民党，在与联盟党的联合执政谈判中主动退出，造成组阁流产。联盟党遂于社民党展开谈判，在大选结束近5个月后，终于2018年2月组成联合政府。