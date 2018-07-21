 在野党领袖：默克尔在台上太久 总理任期应设限 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2018

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时政风云

在野党领袖：默克尔在台上太久 总理任期应设限

默克尔即将进入执政的第14个年头。德国在野党自民党的主席林德纳日前表示，默克尔长期执政已经阻碍了德国社会的进步。他主张，为政府总理一职设定任期上限。

Deutschland Bundestag Generaldebatte Christian Lindner (Getty Images/AFP/O. Messinger)

自民党主席林德纳

（德国之声中文网）自民党（FPD）主席林德纳（Chriatian Lindner）认为，默克尔应为德国政治的停滞不前负责，并呼吁对联邦总理一职的任期设限。林德纳在接受《星期日图片报》采访时表示，主张把政府总理的任期限制在两届。

"任何一个其他的政府领导人都要比默克尔女士更进步"，林德纳说，这同执政时间过长有关。默克尔在2005年德国联邦议院大选后首次当选总理，此后连续3次成功连任。

林德纳强调了他对默克尔的尊敬，但同时指出，在执政的第13个年头，默克尔在政治上已经"精疲力尽"，不再敢于做出新尝试。因此德国政治的诸多领域"限入僵局"。林德纳总结说："在这样的权力结构下、在这位总理的领导下，德国无法取得必要的突破。"

林德纳建议，联邦总理任期的上限应在8到10年。根据德国基本法，联邦议院选举每4年举行。相应地，政府总理的任期亦为4年。一段时间来，德国政界已在讨论，是否应将议会任期延长至5年，因为每次竞选和联合执政谈判会耗费大量时间，缩短了议会和政府实际的工作时间。如果一届议会的执政期为5年，那么总理连任一次，任期就达到10年。

Deutschland Vereidigung der Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

2018年3月14日，默克尔第四次在联邦议院宣誓就任。

这样的任期限制在总统制政体--即政府首脑直接通过选举产生的国家较为多见。德国实行的是议会民主制，政府总理不是由选民直接投票，而是由议会选举产生，即选民投票选出议会，议会选出总理。因此，总理也可能随时被议会罢免。

1949年开始生效的联邦德国《基本法》（Grundgesetz），没有对联邦总理的任期做出时间上的限制。战后德国历史上，迄今执政时间最长的两位总理是科尔（Helmut Kohl，16年）和阿登纳（Konrad Adenauer，14年）。而默克尔如果能把现在这一任期干到底，执政时间也将达到16年。

2017年德国联邦议院大选前，默克尔领导的基民盟（CDU）民意支持度保持领先，女总理再度连任已无太大悬念。在这种情况下，当时德国媒体舆论就有过是否应限制总理任期的讨论。

这次选举中，基民盟和基社盟（CSU）的联盟党成为议会第一大党。而正是林德纳领导的自民党，在与联盟党的联合执政谈判中主动退出，造成组阁流产。联盟党遂于社民党展开谈判，在大选结束近5个月后，终于2018年2月组成联合政府。

  • Bundeskanzler Konrad Adenauer empfängt das Prinzenpaar

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    阿登纳（基民盟）1949 - 1963

    阿登纳（Konrad Adenauer）是德国首任联邦总理。在他任下，年轻的联邦共和国成为主权国家，在外交上明显以西方为导向。他的执政风格被视为颇为专断。阿登纳出生于莱茵地区，也因此致力于将波恩作为西德首都。

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard raucht eine Zigarre, Foto: dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    艾哈德（基民盟）1963 - 1966

    1963年，在基民盟党内压力下，87岁的阿登纳辞职，艾哈德（Ludwig Erhard）成为他的继任。艾哈德曾担任经济部长而受到欢迎。他倡导社会市场经济，成为西德“经济奇迹之父”。他嘴边总是叼着一根雪茄。每天要抽15根。1966年，艾哈德辞去总理职务。

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger vor Mikrofonen bei einer Pressekonferenz, Foto: dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    基辛格（基民盟）1966 - 1969

    库尔特·基辛格（Kurt Georg Kiesinger）首次成立由基民盟和社民党组成的大联合政府。其任下，德国停滞的经济重新获得动力。紧急状态法的制定，赋予国家危机时的特权，引发年轻人的街头抗议。学生运动由此诞生。基辛格因过去与纳粹的关联而受到争议。

  • Bundeskanzler Willy Brand kniet vor dem Mahnmal im Warschauer Ghetto, Foto: dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    勃兰特（社民党）1969 - 1974

    社会动荡引发政坛更迭：勃兰特（Willy Brandt）成为德国首位社民党总理。他在华沙从前的犹太人聚居区纪念碑前下跪，请求对纳粹时期暴行的宽恕，发出和解的信号。他成功改善与东欧国家的关系，并于1971年荣获诺贝尔和平奖。

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt wird vereidigt

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    施密特（社民党）1974 - 1982

    勃兰特（Helmut Schmidt）辞职后，同属社民党的施密特接任联邦总理。其任内发生石油危机、通货膨胀和经济萧条。施密特的执政风格干脆利落。他强硬对待极左恐怖组织“红军旅”（RAF），不予让步。施密特在一次不信任投票后下台。

  • Bundeskanzler Helmut Kohl winkt auf der Feier zur Deutschen Einheit in Berlin

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    科尔（基民盟）1982 - 1998

    科尔（Helmut Kohl）的总理任期长达创纪录的16年。许多年里，科尔被视为“无所作为”：虽然持久、坚定，但是没有特别的改革热情。不过，他的历史功绩是：两德统一以及前东德的重建。科尔不单是德国统一的总理，也致力于欧洲的融合。

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder gestikuliert als er die Agenda 2010 erläutert, Foto: Bernd Thissen dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    施罗德（社民党）1998 - 2005

    科尔四届任期后，要求变革的呼声日盛。施罗德（Gerhard Schröder）成为首届红绿政府总理。其任下，联邦国防军首次参与北约的阿富汗等海外使命。他对社会福利体系的改革，即所谓“2010日程”，使社民党经受严峻考验。许多人走上街头抗议。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vogelpark, Foto: Franzi Zöger, dpa

    从阿登纳到默克尔 历数德国历届总理

    默克尔（基民盟）2005年至今

    2005年，默克尔（Angela Merkel）成为首位联邦女总理。她面临最大的挑战之一是金融与经济危机。其执政风格为务实主义。在福岛核事故后，她改变立场，要求退出核能。默克尔带来色彩：其西装上衣有各种颜色。

    作者: Diana Peßler


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