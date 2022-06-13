在逃离战火之后 他们又重返家园

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博利斯和埃尔维拉都来自曾经传出「屠城」惨案的布查。在避难几个月之后，他们返回家乡，希望重新开始生活。目前有超过200万曾经因为战火而逃离的乌克兰人已经返回故国。
英国首相约翰逊在短暂访问基辅后警告道，不应因为乌克兰战事持续已久而产生“疲劳感”，他还建议明年的欧洲歌唱大赛在乌克兰举办。与此同时，两名失踪的美国退伍军人在俄罗斯媒体露面，自称是被“西方媒体宣传误导”，才去乌克兰参战的。
普京与习近平在后者69岁生日这一天通话，表达对彼此的支持后，美国迅速表态批评中国，称其行为表明，中国正投入经营与俄罗斯的密切关系。
德国政要参加了“6.17”起义69周年纪念活动，指出乌克兰战争沉痛地提醒人们，民主价值观需要一次又一次地争取和捍卫。
本周四（6月16日），法国总统马克龙、德国总理肖尔茨和意大利总理德拉吉抵达基辅，表达欧洲与乌克兰的团结。这也是三国领导人在俄罗斯入侵乌克兰后首次出访基辅。肖尔茨在同泽连斯基会晤时邀请他参加6月底即将在德国举行的七国峰会。到访的各国领导人均表示支持乌克兰立刻获得欧盟正式候选申请国地位。
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