在逃离战火之后 他们又重返家园

俄罗斯入侵乌克兰以来德、法、意领导人首次访问基辅

本周四（6月16日），法国总统马克龙、德国总理肖尔茨和意大利总理德拉吉抵达基辅，表达欧洲与乌克兰的团结。这也是三国领导人在俄罗斯入侵乌克兰后首次出访基辅。肖尔茨在同泽连斯基会晤时邀请他参加6月底即将在德国举行的七国峰会。到访的各国领导人均表示支持乌克兰立刻获得欧盟正式候选申请国地位。