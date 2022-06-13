 在逃离战火之后 他们又重返家园 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2022

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时政风云

在逃离战火之后 他们又重返家园

博利斯和埃尔维拉都来自曾经传出「屠城」惨案的布查。在避难几个月之后，他们返回家乡，希望重新开始生活。目前有超过200万曾经因为战火而逃离的乌克兰人已经返回故国。

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