在达赖喇嘛“亲吻事件”争议的背后

（德国之声中文网）一段视频在网上流传后，藏传佛教领袖达赖喇嘛再次受到广泛批评。视频显示他亲吻一个小男孩并说"吸我的舌头"。

这起事件于2月28日发生在印度北部喜马偕尔邦的达兰萨拉。达赖喇嘛自1959年流亡以来一直居住在那里。当时，这位87岁的诺贝尔和平奖获得者正在与大约100名完成技能培训项目的学生互动。事后，达赖喇嘛办公室对此表示抱歉。

达赖喇嘛办公室发表的一份声明说，"一段流传的视频片段显示了最近的一次见面活动，当时一个小男孩问达赖喇嘛尊者是否可以给他一个拥抱。达赖喇嘛尊者希望向这个男孩和他的家人，以及他在世界各地的许多朋友道歉，因为他的话可能造成了伤害"。声明补充说："尊者经常以一种天真和俏皮的方式和身边的人开玩笑，即便在公共场合和镜头前也是如此。他对这件事感到抱歉。"

藏人和佛教徒对达赖喇嘛的支持

西藏青年大会 (TYC) 主席贡布顿珠 (Gonpo Dhondup) 表示，人们对该视频的反应"伤害了"藏人社区。"这种骚动确实令人不安……它伤害了全世界数百万藏人、佛教信徒和达赖喇嘛的崇拜者的感情。"顿珠告诉德国之声。视频曝光后，拉达克地区的列城和卡吉尔两镇出现了数千名来自拉达克佛教协会的抗议者，他们站出来表达对达赖喇嘛的支持。

有些人认为他的行为被误解了，这是一个文化沟通不畅的问题。"在西藏，伸出舌头是一种传统的打招呼方式，它也是一种尊重的表现，在藏族文化中它也被用作问候语。"藏人丹增达瓦（Tensin Dawa）告诉德国之声。

位于新德里的乱伦和儿童性虐待女性幸存者组织 RAHI 基金会也发表了声明："我们从来没有认为这是出于性动机。对我们中的一些人来说，这越过了界限。其他人则认为这与达赖喇嘛的性格非常符合--好玩、充满爱心和关怀。"声明说，"这种淘气的传统显然在达赖喇嘛的故乡西藏安多地区非常普遍。"

与达赖喇嘛相识数十年的美国佛学导师、作家康菲尔德（Jack Kornfield）也就此发言，他在社交媒体发帖说："许多精神领袖滥用了他们的权力，这是我在我的工作和书籍中提到的一个问题，达赖喇嘛不是其中之一。不幸的是，媒体对西达赖喇嘛和印度男孩之间的一种有趣的藏式互动方式产生了误解。" 他补充说："这段精心设计的剪辑绝对是断章取义。"

达赖喇嘛多次为言论不当道歉

这不是达赖喇嘛第一次因其行为和言论引发争议。2015年，达赖喇嘛在接受采访时表示，他的继任者，或者说下一世达赖喇嘛，"可以是女性，但必须非常有魅力"，否则"没有多大用处"。 他的办公室随后发表声明，为这些言论道歉。

三年后，这位精神领袖表示，如果不是因为印度独立后第一任总理尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）的"以自我为中心的态度"，印度和巴基斯坦在英国殖民统治结束后会保持团结。他说："尼赫鲁以自我为中心的态度是真纳无法当上印度总理的原因。"他的办公室再次道歉。

达赖喇嘛也对欧洲移民问题发表了批评意见，称欧洲大陆应该教育和培训移民，让他们回国。他在2016年表示，"整个欧洲最终能否成为一个穆斯林国家？不可能。或者非洲国家？同样不可能……要为欧洲人保留欧洲"。并说"欧洲，例如德国，不能成为阿拉伯国家"。有意思的是，达赖喇嘛本人则从西藏--中国的一个自治区--逃往印度的达兰萨拉寻求庇护。

1959年的西藏起义 亲中代表 1959年3月28日，中国国务院发布命令，宣布解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会代行西藏地方政府职权。任命班禅额尔德尼·确吉坚赞为自治区筹备委员会代理主任委员。当年21岁的班禅喇嘛对中共不乏好感。

1959年的西藏起义 翻越喜马拉雅山逃亡 毛泽东将达赖喇嘛出逃看作是一个将他定义为叛徒的绝好机会。一周之前，毛泽东已笔头指示：如果达赖喇嘛与他的随从一起逃跑，“我军一概不要阻拦。”1959年3月21日，也就是逃亡的第四天，23岁的达赖喇嘛翻越惹嘎拉山口来到藏南。

1959年的西藏起义 剑拔弩张 当流亡印度的达赖喇嘛在阿萨姆获得友好的政治庇护后，中印关系更由紧张转为敌对。

1959年的西藏起义 进军西藏 西藏的武装力量无法抵御中国人民解放军。但西藏的险峻地形构成了一道天然的屏障。因此，中国军队必须为进藏修建新的桥梁。直到1954年，从原属西藏的安多地区（今青海省）到拉萨的第一条公路才正式修通。

1959年的西藏起义 友好往来 作为回访，达赖喇嘛于1959年9月4日前往新德里的尼赫鲁府邸做客，与尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地进行了交谈。

1959年的西藏起义 不顾千难万险 西藏起义之后，许多藏民追随达赖喇嘛，历尽险阻，长途跋涉逃往印度。

1959年的西藏起义 被迫妥协 1951年，拉萨政府与北京方面签署《十七条协议》，被迫承认西藏是中国的一部分，接受“人民民主社会”的改造。作为条件,中央政府允许西藏在改革上实行较长的过渡期。协议也规定西藏将实行民族区域自治，保持西藏现行的制度不变。1954年9月，十四世达赖喇嘛和班禅额尔德尼入京参加第一届全国人大第一次会议。

1959年的西藏起义 边境冲突 1959年4月，中国方面加强了中印边境的驻军，并封锁了通往尼泊尔和克什米尔拉达克的关口。西藏起义使得一直处于紧张状态的中印关系一触即发。1959年8月和10月发生在边境一带的武装冲突更使双边关系雪上加霜。

1959年的西藏起义 抗议化为愤怒 1959年三月底，一群藏人在印度边境城市噶伦堡（Kalimpong）举行抗议

1959年的西藏起义 反抗斗争 从1956年开始，西藏的社会主义改造和针对“达赖集团”的斗争进一步深化，尤其以1958年开始的“大跃进”为甚。越来越多的藏人起来反抗汉人的统治。1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。

1959年的西藏起义 政治收编 在1954年10月13日召开的首届人大会议上，中国国家主席毛泽东与达赖喇嘛向外界展示了友好融洽的关系。毛泽东一直清楚地知道，“西藏问题”不能单纯以军事方式得以解决。然而，他低估了西藏历史和文化的特殊性，这一错误为1959年爆发的西藏起义埋下了伏笔。

1959年的西藏起义 达赖喇嘛逃亡 1959年3月17日，正在罗布林卡夏宫内的达赖喇嘛听到附近传来枪声，决定出逃。与此同时，解放军在拉萨河谷向起义者开火。

1959年的西藏起义 边境哨所 一扇木板门标志着印度与西藏之间的边界。摄于1959年4月初。

1959年的西藏起义 增兵西藏 为了防止暴动规模扩大，中共中央军事委员会1959年3月20日决定向西藏增派部队，发起“全面反攻”。

1959年的西藏起义 军事控制-1950年 1949年，中国共产党取得内战胜利后开始制定将西藏从政教合一的旧有制度中“解放”出来的初步计划。当时，西藏实际上处于政治独立的状态。为防止西藏的独立地位在国际上得到承认，毛泽东很早就意识到要尽快解决“西藏问题”，推进中国的“统一”。1950年10月6日，中国人民解放军开始向西藏进军。

1959年的西藏起义 起义失败 不久，西藏起义被镇压。这张图片摄于3月21日，画面上的起义民兵正在等待被押往监狱。

1959年的西藏起义 缴出武器 西藏起义者在拉萨向解放军缴械。这张图片的拍摄时间不详，1959年4月13日由纽约一家图片新闻社首次发表。

1959年的西藏起义 一边交好，另一边交恶 达赖喇嘛获得政治避难许可之后，于1959年九月首访印度首都新德里，并在那里受到了热情接待。在西藏起义发生8个月后，中印这两个在50年代交好并共同从中获益的邻邦变成了敌人。

1959年的西藏起义 流亡印度 1959年3月，大批西藏难民抵达印度米萨马里的过渡性营地。

1959年的西藏起义 护卫下歇脚 尽管如此，达赖喇嘛及其随从仍然受到追踪。在贴身护卫及“四水六岗护教志愿军”的护卫下，达赖喇嘛于1959年3月31日越过了中印边界。

1959年的西藏起义 政治声援 1959年4月24日，印度总理尼赫鲁前往喜玛拉雅山脚下的穆索里会见达赖喇嘛。此前几天，也就是4月18日，显然受到印度支持的达赖喇嘛要求西藏从中国独立出来。



北京被怀疑为幕后策划者

尽管受到国际社会的广泛谴责，这一事件也使许多达赖喇嘛的追随者团结起来。许多人将其视为诽谤和诋毁这位精神领袖的"阴谋"，其中一些人将矛头指向北京。 "这是一段关于尊者与印度男孩互动的恶意编辑和篡改视频……它被中国网络水军、网民和中共傀儡在中国和西藏流传。" 西藏流亡政府前国会议员洛桑益西（ Lobsang Yeshi）告诉德国之声。

中国当局坚称，他们只承认中国政府批准任命的佛教领袖。上周，西藏流亡政府指责中国策划"丑化"他们和达赖喇嘛。藏人行政中央司政边巴次仁声称，"亲中国的消息来源"让达赖喇嘛的这段视频在社交媒体上疯传，并表示"这一事件的政治角度不容忽视"。

对指控进行调查的BBC Monitoring表示，它"没有发现不真实的在线活动的迹象，表明批评来自真实来源"，并说它还发现批评"来自不同的来源"。达赖喇嘛上周公开露面并参加了在德里举行的为期两天的全球佛教峰会，他在会上呼吁人们表现出慈悲和智慧，并进行冥想--这是佛教哲学和价值观的核心。

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