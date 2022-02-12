 在西方遭贬，在非洲得宠：华为网络技术 | 科技环境 | DW | 13.02.2022

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科技环境

在西方遭贬，在非洲得宠：华为网络技术

西方国家一再声称，华为网络技术与审查制度有关联，德国之声的布隆迪媒体合作伙伴也受到影响。尽管如此，很多非洲电信供应商仍青睐华为技术。

Elfenbeinküste Abidjan | Telekommunikation

在布隆迪，阿比让这样的配送中心对移动通信而言至关重要，该中心大都使用为的技术

（德国之声中文网）在北半球，中国电信巨头华为不受欢迎：美国严厉制裁；英国以及多个欧盟国家立法禁止电信基础设施中有华为组件，立陶宛政府甚至呼吁民众放弃使用华为手机。

在非洲，情况则全然不同：据估计，华为组件约占整个非洲大陆 4G 网络的 70%。而不少国家和地区已投资更强大的 5G 技术，--华为常是主要参与伙伴。

例如，在尼日利亚经济大都拉各斯，首批 5G基站将从2022年3月底开始上线。该国电信运营商协会 (ALTON)主席阿德巴约（Gbenga Adebayo ）在接受德国之声采访时称赞了华为组件的优势："价格便宜，并为运营商提供了便利条件，容易使用。"他还强调了华为技术在尼日利亚受欢迎的另一个原因："可靠性，他们的系统就像是一种效用保障。"

若基础设施不中立

西方和非洲对华为的态度何以如此不同？

荷兰乌得勒支大学伦理研究所的阿图尔·瓜瓜（ Arthur Gwagwa ）指出，西方当然意在加强本国网络供应商，但对华为的安全担忧也有道理。他说："华为有能力窃取与军事或安全相关的信息。同时，部分设备设计粗糙，易受黑客以及军事和工业间谍活动的攻击。" 他曾参与过多个非洲网络安全项目，并在津巴布韦担任过律师。

Botswana Gaborone | Multimedia Labor an der Universität

向博茨瓦纳大学提供技术：华为以赞助商身份活跃于各国，颇有声誉

在接受德国之声采访时，他指责一些政府缺乏敏感性："外国干涉数字领域，这一话题还比较新，很多非洲领导人还没有真正认识到这一点。数字世界无形。" 这位专家指出， 2017 年中国推出的《保守国家机密法》对华为设备的用户构成潜在危险："包括我自己在内的一些分析人士对该法律的解释是，它要求中国公司与情报机构合作，安装'后门'，与政府分享私人信息。" "后门"是指对实际加密数据的秘密访问。

在一些国家，还有所谓的"中间盒"（Middlebox）即光纤分线箱。它们不仅转发信息，还能过滤并操控数据。德国外交关系委员会网络安全专家韦伯（ Valentin Weber） 和同事分析了与华为中间盒有关的数据流，并在全球 17 国发现，它们阻挠了某些网站。在非洲，塞内加尔、尼日利亚、埃及、布隆迪和南非等国都受到影响。

德国之声的布隆迪 合作伙伴媒体受阻

韦伯对德国之声表示，在布隆迪，包括德国之声合作伙伴 Iwacu 在内的数家批评性媒体的在线服务遭封，而当地媒体监管机构曾许诺解封。

然而，Iwacu 主编希库亚乌加（ Léandre Sikuyavuga ）向德国之声证实，Iwacu 网站在布隆迪境内仍无法打开。他指出， "这是有害的，因为它阻挠了言论和新闻自由，而这一自由是宪政国家的一项基本原则。"

直到本文定稿，华为仍未回答德国之声的询问：它是否知道布隆迪发生的事情，是否知道其它非洲国家通过华为技术实施审查？

阿图尔·瓜瓜表示，在这方面，华为技术具有特殊吸引力："专制的非洲政府看到了华为内置的审查机制的优势。它们可以将其用于监视及其它目的，以维持其权力。"

ALTON 董事局主席阿德巴约否认尼日利亚存在这种审查制度。他称："尼日利亚有严格规定，任何供应商都不允许经由第三方限制访问。我们的网络中极不可能发生这种事情。"

乌干达：窃听反对派领导人

《华尔街日报》曾报道乌干达 2019 年发生的一件突出案例。该报的调查结果显示，华为员工直接参与窥视反对派音乐家、后来的总统候选人波比·韦恩（ Bobi Wine ）的智能手机里的信息，导致警方冲入反对派政治家准备参加的一个音乐会场所，逮捕了韦恩和数十名支持者。华为向《华尔街日报》否认与此事有任何关联。

Uganda | Opposition | Bobi Wine

《华尔街日报》报道说， 2018 年，反对派领袖韦恩的手机遭监听

监控升级

如今，在华为"中间盒"的帮助下，乌干达的监控可能已绝非孤例：根据韦伯团队的研究结果，首都坎帕拉是使用或至少考虑使用华为"安全城市"技术的非洲地区之一。 "安全城市"是一个监控摄像头网络，具有使用面部识别软件不间断检查图像的功能，用于预防和追踪刑事犯罪。

Südafrika Johannesburg | Huawei Technologizentrum

在约翰内斯堡，"安全城市"与华为"创新体验中心"密切相连

韦伯在接受德国之声采访时指出，在缺失法治的国家，"安全城市"技术构成额外危险。他表示， "如果我们把所有这些都用上，那么，当然就可以屏蔽网站，街上就当然会有视频监控。相关技术设备交付得越多，当局为所欲为的能力也就越大。"

对有关其它非洲地区使用"安全城市"技术的询问，华为也未予回答。韦伯指出，约翰内斯堡、内罗毕和阿克拉也有类似活动。

技术决策有长远影响

围绕提供下一代技术，华为在非洲市场的地位使该集团处于有利起点。根据韦伯的说法，当事方会购买"后续系统"：希望新设备与旧设备兼容。此外，相关设备也须继续由华为保养维护。

Uganda Kampala | 5G Präsenation

在这里欢迎乌干达总理鲁哈卡纳·鲁贡达（Ruhakana Rugunda）的机器人基于 5G技术 （2020 年）

出于这个原因，伦理学家、律师和网络安全专家阿图尔·瓜瓜呼吁非洲公民社会参与进来，"以确保将影响未来数代人的中国数字丝绸之路必须充分尊重人权"。他强调，网络的扩建直接关系到非洲会有何种未来。

 

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