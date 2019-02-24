在美维吾尔人呼吁关注遭关押亲人

（德国之声中文网）大约两年前，中国政府开始了针对新疆穆斯林少数民族人士的拘押行动。现在，被拘押者在境外的亲属当中有越来越多的人不愿再继续沉默。

周日，华盛顿特区一次集会活动上，大约30多名被拘押者亲属发表演说，呼吁公众社会关注上百万被关押的维吾尔、哈萨克及其他少数民族人士的命运。尽管很多提出谴责，但中国政府坚称，这是打击极端势力的必要措施。

生活在美国弗吉尼亚州的软件工程师扎沃达特（Ferkat Jawdat）表示："如果你知道有人失踪了，那么现在是时候说出真相了。"扎沃达特已经同其生活在新疆的母亲失去了联系。在新疆生活着大量维吾尔和哈萨克等少数民族。

扎沃达特是周日集会活动的组织者之一。在美维吾尔人希望通过集会搜集到更多新疆亲属失踪的信息。他们计划将这些信息汇总后转交联合国被强迫或非自愿失踪问题工作组（United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) 以及美国国务院。

集会活动的一些参与者确认他们有亲友在新疆遭到拘押，另外一些人则因无法同家人取得联系，担心发生更糟糕的事情。

这次活动在华盛顿一家公共图书馆举行。组织者扎沃达特本人拥有美国国籍。他表示："我们希望通过这次集会让公众意识到，美国公民的亲人正在遭遇什么。今天参加集会者，有很多是美国公民。"

他表示，其它8个国家也会举行类似的集会活动，这些国家包括土耳其、法国、德国、澳大利亚以及加拿大。

那些有亲友在境外的维吾尔人成为中国安全机构的重点怀疑对象，更有可能遭到关押。

现年34岁的阿不力米特（Abduwaris Ablimit）是一名生活在波士顿的厨师。他表示，他最初不想公开表态，因为他担心中国政府部门会采取报复措施。

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他最后一次听到父母的声音是通过微信。2017年七月，他母亲用哽咽的声音说："儿子，不要再给我打电话了，也许有朝一日我们还能见面。"

此后，阿不力米特一直担心他的父母以及他的弟弟、著名的维吾尔流行歌手扎希尔沙赫（Zahirshah Ablimit）会被送进"再教育营"。

专制手段

他的担忧不幸被证实了。当年12月，自由亚洲电台报道称，新疆一名警官证实阿不力米特的父母已经被关押，而另一名警官也对自由亚洲电台表示，他参与了抓捕阿不力米特弟弟的行动。

一些曾被关进"再教育营"的人士对美联社表示，被关押后他们被强迫放弃宗教信仰，宣誓效忠中国共产党，要接受政治洗脑和精神折磨，得不到任何司法救助。他们表示，关押条件很糟糕，牢房很拥挤，伙食非常差，更缺少医疗条件。

中国官方称，这类营地是职业培训中心，目的是帮助相关人员"清除"极端思想的影响，并让他们掌握职业技能。

土耳其人和维吾尔人在文化、宗教以及语言方面有着千丝万缕的联系。土耳其也是唯一一个对新疆"再教育营"提出谴责的穆斯林国家。

在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会第40届会议上，土耳其外长查武什奥卢（Mevlüt Çavuşoğlu）说，那些关于中国对新疆维吾尔族和其他穆斯林群体的侵权行为，“值得严重关切”。

土耳其外长就新疆问题在联合国人权理事会会议上发声

查武什奥卢还表示，希望中国维护普世人权，这其中就包括宗教自由以及“对维吾尔族和其他穆斯林的文化身份的全面保护”。

保持缄默

其他穆斯林国家则大多在此问题上保持缄默。有关专家认为，之所以出现这种情况，主要原因是这些国家在经济方面依赖中国、政治方面也实施类似于中国的专制统治，此外，北京还声称愿意同上述国家共同开展反恐斗争。

鉴于穆斯林世界大多数国家保持沉默，被关押者的亲属们选择自己采取行动。

阿不力米特同父母失去联络后一年多后，他开始打破沉默，接受媒体采访，联系美国驻北京和上海的使、领馆。经美联社验证的一条手机短信显示，曾有一名自称中国警员者给阿不力米特发恐吓短信，要求他不再谈论其家人的事情。

不过，周日赶来集会的阿不力米特表示，这类短信已经不能吓倒他。他说："我已经不再害怕了，我只是想了解真相。"

达扬/凝炼（美联社，路透社）