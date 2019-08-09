在美月子中心案首位被告认罪

（德国之声中文网）41岁的李冬媛在认罪协议中承认，2013年到2015年3月期间，她经营的优孕月子度假会所（You Win USA Vacation Services ）协助主要来自中国大陆的孕妇前往美国生孩子。该公司网页宣传中说， 已为超过500名中国客户提供服务。起诉书中称，李冬媛和丈夫闫强及商业伙伴陈超在尔湾（Irvine）租下20套公寓。他们向客户收取4万美金到8万美金不等的费用，两年多里，李冬媛收到来自中国的300万美元电汇。李冬媛承认建议客户订两个航班，一个航班是去夏威夷并将特朗普国际酒店列为目的地，但客户实际上坐的是去洛杉矶的另一个航班。

按照美国法律，李冬媛可面临最高15年的刑期。作为认罪协议的一部分，李冬媛同意放弃85万美元的财产，包括一栋价值超过50万美元的住宅和几辆奔驰车。

据美国中文媒体报道，今年初和李冬媛一起被捕的还有快乐宝宝月子中心（Happy Baby Inc）的经营者、53岁华人刘维岳（Michael Wei Yueh Liu）与42岁的董晶（Jing Dong）。李冬媛是他们中的首位认罪者。另外还有16名涉案者被通缉，其中包括4名月子中心经营者和12名赴美生子产妇及其家属，指控的罪名含移民欺诈、洗钱和身份盗窃等多项刑事罪名。这16人据信逃到中国，被美国全球通缉。

每年都有成千上万名来自各国的孕妇到美国生孩子。婴儿出生后自动获得美国公民身份。赴美生子本身是合法的，前提是在申请签证中不做虚假陈述并能够承担医疗费用。特朗普政府正在考虑终止在美外国人所生婴儿自动获得美国国籍。