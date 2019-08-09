 在美月子中心案首位被告认罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

在美月子中心案首位被告认罪

本周二，中国籍女子李冬媛在美国圣塔安娜联邦法庭就”串谋移民欺诈和签证欺诈“的罪名认罪。此人曾在加利福尼亚尔湾经营一家月子中心，主要协助中国孕妇来到美国，以生下拥有美国公民身份的婴儿。该案共有19人面临指控。

Dresden | Hebamme mit Säugling in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums in Dresden (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

（德国之声中文网）41岁的李冬媛在认罪协议中承认，2013年到2015年3月期间，她经营的优孕月子度假会所（You Win USA Vacation Services ）协助主要来自中国大陆的孕妇前往美国生孩子。该公司网页宣传中说， 已为超过500名中国客户提供服务。起诉书中称，李冬媛和丈夫闫强及商业伙伴陈超在尔湾（Irvine）租下20套公寓。他们向客户收取4万美金到8万美金不等的费用，两年多里，李冬媛收到来自中国的300万美元电汇。李冬媛承认建议客户订两个航班，一个航班是去夏威夷并将特朗普国际酒店列为目的地，但客户实际上坐的是去洛杉矶的另一个航班。

按照美国法律，李冬媛可面临最高15年的刑期。作为认罪协议的一部分，李冬媛同意放弃85万美元的财产，包括一栋价值超过50万美元的住宅和几辆奔驰车。

据美国中文媒体报道，今年初和李冬媛一起被捕的还有快乐宝宝月子中心（Happy Baby Inc）的经营者、53岁华人刘维岳（Michael Wei Yueh Liu）与42岁的董晶（Jing Dong）。李冬媛是他们中的首位认罪者。另外还有16名涉案者被通缉，其中包括4名月子中心经营者和12名赴美生子产妇及其家属，指控的罪名含移民欺诈、洗钱和身份盗窃等多项刑事罪名。这16人据信逃到中国，被美国全球通缉。

每年都有成千上万名来自各国的孕妇到美国生孩子。婴儿出生后自动获得美国公民身份。赴美生子本身是合法的，前提是在申请签证中不做虚假陈述并能够承担医疗费用。特朗普政府正在考虑终止在美外国人所生婴儿自动获得美国国籍。

 

DW.COM

俄罗斯也流行赴美生子 只为美国护照

在专门中介机构的帮助下，每年都有成千上万的俄罗斯孕妇前往美国生孩子，只为给孩子拿个美国护照。这种情况还能维持多久呢？ (03.11.2018)  

外籍孕妇热衷赴德产子

慕尼黑现已成为世界各地孕妇理想的"产子之地"。报道显示，越来越多外籍孕妇选择到慕尼黑生产，其中也包括中国准妈妈。 (17.01.2015)  

相关内容

Hong Kong | Proteste am Flughafen gegen das Auslieferungsgesetz

“万人接机”集会展开 美发布赴香港旅行警告 09.08.2019

示威者在香港机场发动计划为期三天的集会。此前一天，美国国务院警告本国公民前往香港时需“提高警惕”。澳大利亚、英国、爱尔兰、新加坡、日本、德国等国也已发布类似旅行警告。

USA Chinesische Touristen in Washington

中国再度发布赴美旅行警告 04.06.2019

本周二（6月4日），在两国关系再次紧张之际，中国向前往美国的公民发出了旅行警告，要求他们小心警察骚扰和治安混乱。

New York Columbia Universität Chinesische Absolventen

美严审中生签证 北京:伤害尊严 04.06.2019

美国表示，欢迎中国公民进行「合法」研究，但坦言加强签证审查。中國教育部稍早發布了2019年第一號留學預警。

广告

媒体看中国

Symbolbild Euro Yuan (Colourbox/E. Wodicka)

德语媒体：中国在笑我们！

德国向中国提供6300万欧元的援助资金用于发展职业教育，《图片报》记者质问：开什么玩笑？《法兰克福汇报》驻华记者则探讨了香港“勇武派”何以在民众中得到这么多的理解与支持。  