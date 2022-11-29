 在美多地華人聲援白紙運動 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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时政风云

在美多地華人聲援白紙運動

烏魯木齊大火「頭七」之際，中國當局逐漸打壓國內示威，海外華人則跨海聲援，盼延續聲量。美國週二以紐約、芝加哥及哈佛大學等為據點，聲援活動多點迸發，但也有現場參與者擔心，這可能讓他們在家鄉的親友受到牽連。

11月29日，中國駐紐約領事館外的群眾集會，聲援中國「白紙運動」。

11月29日，中國駐紐約領事館外的群眾集會，聲援中國「白紙運動」。

（德國之聲中文網）美國華人連日來聲援中國「白紙運動」不段，週二（11月29日）在多座大城市以及大學校園仍有不少群眾自主發起集會活動。中國駐紐約領事館是人潮最洶湧的地點之一。

根據美聯社報導，中國駐紐約領事館外的集會現場29日至少有約400人聚集。聲援者除了高舉象徵性的白紙，也有人拿著寫有「公民尊嚴自由」和「自由中國」字句的牌子表達訴求。許多人用普通話呼喊口號，批評中國的人權記錄和「清零」政策對中國人民生活的嚴重影響。

在芝加哥也有約200名示威者聚集在中國領事館前，部分示威者高呼：「不要核酸要吃飯！」、「不要獨裁要選票！」等源自「四通橋事件」的象徵性標語。有抗議者帶著鮮花，點亮蠟燭，用標語、口罩和白紙擋住自己的臉。

「我來，是因為我想盡我所能幫助我的人民。」一名21歲、穿著「大白」防疫服的年輕示威者向美聯社表示。她僅願意透露自己是表演藝術家，因為她的父母都是中國共產黨黨員，她擔心如果身份曝光太多，可能讓父母面臨被逮捕的窘境。她說，如果父母知道她參與抗議，「他們會非常擔心」。

除了大城市，大學校園是另一個聲援場所。位於麻州的哈佛大學校園內，29日也有約50名抗議者舉辦活動，他們大部分是常春藤名校的學生，用中文和英文演唱歌曲，並用兩種語言呼喊口號，包括：「不做奴隸做公民！」、「不要獨裁要選舉！」以及「習近平下台」等。

許多聚集在大學地標哈佛銅像前的參與者戴著口罩，卻不是因為擔心染疫，而是害怕如果他們被中國當局鎖定身份，可能牽連在家鄉的家人。參加示威的哈佛大學中國研究生韋恩告訴美聯社，出於對國內親屬的考慮，他不希望使用自己的全名，以免親屬可能面臨騷擾、甚至失去工作。

目前在麻省理工學院學習神經科學的前哈佛大學學生Brabeeba Wang來自台灣，他沒有戴著口罩，在集會現場拉著小提琴聲援運動。他告訴美聯社：「看到人們為他們的自由而戰，為他們的言論自由而戰，這很好。」他表示，中國的抗議者站出來反對政府是「勇敢的」。

中國至今堅持「動態清零」防疫政策。根據官方數據，新疆烏魯木齊24日的一場大火導致10人死亡，外界質疑該起悲劇是因過度防疫導致救災不及，哀悼烏魯木齊大火事件隨後演變成廣泛且具規模的抗議活動，至今已有至少8座中國大陸城市和香港等地發起示威活動。這一系列的街頭示威被視為是中國自1989年天安門運動以來最廣泛的抗議活動。

不過近日，中國當局有逐漸開始打壓抗議的跡象。中國部分大學陸續將學生返送回鄉，警察在北京和上海等城市也展開行動，以防止出現更多的抗議活動。美聯社報導，當局拘留了數目不詳的群眾，並加強了監視。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

（美聯社、路透社）

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