在美国纪念“六四”也不行？

（德国之声中文网）在北美的一些华人从当地6月3日晚上开始，就在推特等网络平台上发表纪念六四的文章，或者转发国际媒体当年对该次事件的报道。BBC记录片中，一位骑着自行车的年轻人在被问到为什么去游行时回答的“it’s my duty”成为了网络流行语。而在审查严格的微信朋友圈，也有人隐晦地放上带有蜡烛图像的照片悼念。

北美的线下活动亦有不少，早在一个多星期前，就有人在微信群中转发在旧金山、华盛顿纽约等地举办的纪念活动。洛杉矶的新移民组织车队，从圣盖博市出发，经过华人密集区之后抵达洛杉矶中国领事馆。

今年的活动也吸引到了一些年轻的留学生群体，他们中的不少人都是这几年才刚刚开始了解六四事件的来龙去脉。

有朋友让她小心

一名不愿透露姓名的留学生表示自己是第一次参加线下纪念六四的活动，她居住的城市往年并无成规模的纪念六四活动，而今年她正好在纽约停留几天，因缘巧合参加了纽约的线下活动。她表示，告诉朋友自己要参加纪念活动时，有朋友让她小心，生怕这次经历会在她回国的时候惹来麻烦，而她则告诉朋友，自己已经不准备回中国生活。

该留学生表示，参加集会的人年龄都比较大，根据与会者的分享和演讲来看，大多数人都亲自经历过那个时代，有当年事件的亲历者，甚至有人曾因此入狱。她说从谈吐中能体会到当事人都是受过良好教育的“天之骄子”，不少人毕业于中国最负盛名的学府，但他们的生活轨迹却在那一天之后发生了巨大的变化。而中国对于这件事的隐瞒让她觉得失望。

来自香港的John生长在一个对政治并不过分热衷的家庭，他在香港生活的那些年里，一次都没有去过维多利亚公园的六四集会，现在回想起来，他觉得有些遗憾。

2019年，香港爆发大规模游行的时候，他已经身在美国。之后的几年里，他目睹了香港人让渡了越来越多的自由——新闻自由、集会自由、言论自由等，而维多利亚公园纪念六四的传统也不得不中止。这让他觉得要多关心一下政治，了解社会上的真相。他说自己生活在美国，还拥有集会和言论上的自由，所以决心把纪念六四的传统在美国延续下来。

“六四之前对我来说只是一个抽象的历史事件，但是现在和我的生活更加相关了，”他向记者解释了六四对他个人的意义。他觉得六四事件的精神，和对六四事件的纪念是一种遗产，也是一种传统，应该被继承下来。

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他和一些香港人，和在纽约的学生，艺术家等策划了在纽约华盛顿广场纪念六四的活动，他主要负责装置艺术部分，包括烙印、微缩版的国殇之柱、写有天安门事件的时间表的展示板等。活动从6月4日下午五点持续到晚上八点，除了装置艺术以外，还有社会活动人士的演讲。参与者大约有二百五十人，既有华人，也有其他族裔。

希望好好聊一聊

随着互联网上审查制度越发严格，他在参与组织这次活动的过程中也不免有个人安全的考量，希望个人身份不要被泄露，也害怕一些政治敏感的内容将来会被用作攻击他的武器。他在过去参加类似的活动时，也遇到“非常热爱中国”的留学生的阻挠，这让他很难过。但他还是希望有机会和这些人坐下来好好聊一聊，听听他们的看法，也让他们了解一下因为审查制度而在大陆互联网上被屏蔽的信息。

“有些群体无法获得一些资讯，” 他解释道。但他至今仍未有机会和这些人直接对话。

加州大学圣地亚哥分校（UCSD）的大二学生lilJane(网名)则参与了在大学校园中举行的纪念活动。她于6月4日下午三四点左右到达学校主图书馆Geisel Library前面的广场，从她拍摄的照片中能看到广场门前的主要道路上写了“1989 0604 勿忘六四”、“It’s my duty”等字样，还有鲜花、蜡烛和报纸。她在现场纪念时候，也遇到了其他一起来悼念的民众。与纽约纪念现场一样，参与者并不仅限于华裔。

lilJanes说自己在中国大陆读国际学校时，已经知道了六四，在她中学的历史书上就有著名的“坦克人”照片，但是当时学校不教那一部分。她小时候觉得六四事件是假的，但“慢慢长大了看的东西更多之后”，她开始觉得“六四是一件很重要的推动中国社会前进的事件”。不过如何正确地获取与六四有关的资讯并不容易，她在这几年，也看了国际主流媒体对这事件的报道。但与身边的中国留学生聊到六四事件的机会并不多，和她讨论的只有大学前在国际学校就读的学生。

了解了六四之后，她开始在国内社交媒体发比较隐晦的信息纪念，但今年，是她在线下实地进行纪念的第一年。

纪念活动现场遭破坏

不过，在6月4日当晚，有疑似中国留学生破坏了摆放在路中央的纪念物 。一段约28秒的视频中能清楚地看到一名拿着名牌手袋的男生正撕毁粘贴在路上的报纸。这一行为也在推特、Instagram、reddit等社交平台引起争议。一个名为“公民日报”（Citizens Daily）的网络团体将事件的来龙去脉发布在自己的官方Instagram账号和telegram群组里，许多评论都在指责这几位留学生损害了他人的言论自由。

在instagram账号the_chinese_judge发布的相关视频下，曾有疑似当事人的回应。一人回应到：“我撕的是反共，纪念天安门事件的海报。地上写着‘勿忘六四’，撕得东西是坦克开进天安门的报纸。别有用心之人与其干这个，不如多纪念纪念南京大屠杀。反共势力在海外特别猖獗。中国人就是太乖了，是时候该要有站出来做那个愣头青了。”另一人则回应：“撕的是纪念六四的poster，不是所有人出国都是为了绿卡国籍，留学生比你们想的爱国。”

但很快，这两则回应就被删除，其中一个账号被设为私密，另外一个账号则无法再搜寻到。

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6月5日下午，lilJanes决定去重新贴被撕掉的报纸。她还多贴了几张其他媒体的报道，包括《人民日报》对六四事件的报道。并且附上了一封公开信，但她表示这封信不光是写给撕掉海报的人看的，而是给所有人看的。她认为，破坏那些纪念品的留学生真的很爱国，爱国的方式也比较极端，但她认为我们现在生活的世界太二级分化了。“你要么选择支持一边，要么选择另一边。而且很多人在支持或反对前都不知道自己在支持反对什么。”所以她希望自己做的事情可以让那些留学生至少知道六四事件的来龙去脉之后，再做出判断。即便还是持有相反的立场，lilJane觉得他们也不应该破坏悼念六四事件的现场，而是可以选择自己去建一个反对支持六四的活动。

一个多小时候后，lilJane从Instagram上得知，她重新贴好的报纸亦被撕毁。

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