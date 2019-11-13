在美受安全质疑 抖音海外版要“独立”？

（德国之声中文网）路透社援引消息人士报道，字节跳动计划让抖音的国际版"TikTok"与其它中国业务完全剥离。据称，该公司将向美国外国投资委员会（CFIUS）承诺，将用户的个人数据安全存储在美国的服务器上。TikTok是一款在青少年中很受欢迎的手机应用软件，用户可用其制作、发布不超过60秒的短视频。

外国投资委员会正在审核字节跳动2017年收购美国MV应用"Musical.ly"的个案，当时的交易价值为10亿美元。在美中贸易战背景下，字节跳动做出何种妥协，被视为中国企业能否以及如何将用户个人数据转移到美国的标杆性测试。

今年5月，在外国投资委员会的压力之下，中国另一家互联网公司昆仑万维宣布，出售交友平台"Grindr"的全部股权。 "Grindr" 是全球最大的同性恋社交平台，2015年至2017年间分两次被昆仑万维收购。这一"同志交友社区"被中国公司掌控，引起外界对这一特殊群体用户个人数据安全的担忧。现在抖音显然要试图避免重蹈昆仑万维的覆辙。

另起炉灶

消息人士透露，在今年10月美国方面正式提出安全疑虑之前，字节跳动已开始着手将TikTok从母公司中分拆出去。TikTok的产品开发、市场和法律部门已于今年第三季度同抖音分离。公司还聘请了外部顾问，评估在美国存储用户数据的完整性。

TikTok收集的用户数据还包括实时定位信息和上传的图片及视频

TikTok还计划在加州组建一支团队，以监控数据管理，并决定是否允许中国的软件开发人员接触这些数据。此外公司正在美国招募更多的本土工程师，以减少对中国技术人力资源的依赖。

美国法律事务所Fox Rothschild LLP的合伙人、专业律师Nevena Simidjiyska对路透社表示，从地理和技术上将业务与中国母公司分离，或许可以在一定程度消除美国外国投资委员会的疑虑。有关步骤传达的信号是，TikTok是独立于中国母公司、不受中国政府控制的企业。

据字节跳动称，美国用户的个人数据现在就全部存储在美国境内，同时在新加坡存有备份。该公司还强调，中国政府无权获取这些数据。

不久前，美国一些国会议员要求安全部门调查TikTok收集数据的合规性以及是否进行信息审查。美国军方也已开始对这一社交应用进行安全审核。除了联系方式和登陆数据外，TikTok收集的用户数据还包括实时定位信息和上传的图片及视频。

自两年前推出以来，TikTok这一手机应用程序的用户数量呈爆炸式增长，已在全球被下载15亿次。据互联网数据资讯平台Sensor Tower的统计，该应用在2019年度全球最受欢迎的非游戏类应用软件的榜单上排名第三，仅次于 WhatsApp和 Messenger。

被称为抖音海外版的TikTok.com的网页在中国无法打开，应用程序也无法在中国下载。在中国注册的手机用户无法在海外版抖音上登陆。

叶宣/凝炼（路透社）