在美华裔2020年还支持特朗普吗？

(德国之声中文网) 「人为刀俎，我为鱼肉。」罗玲这样对德国之声描述在美华裔眼下在美国的艰难处境。罗玲是「拜登华人助选团」的主席和创始人，她把2020年称为华裔的「政治觉醒元年」。

来美20多年来，从2005年第一次为当地国会议员助选成功，并进入议员办公室做助理和亚裔顾问开始，家住美国休斯敦的罗玲和她的助选团曾经为希拉里丶杨安泽丶彭博等着名民主党候选人做过助选活动。

罗玲发现，越来越多的华人选民开始觉醒。2020年以来，由于新冠疫情，特朗普的“中国病毒”，“功夫流感”等不负责的种族歧视言论把华裔单独孤立出来。作为对疫情愤怒的情绪出口和攻击对象，华人和亚裔被拎上了台面。新冠疫情爆发以来，全美发生数千起针对亚裔和华人的种族歧视攻击事件。她说：「有人朝我们吐口水，有人朝我们踢两脚，还有人要打我们。虽然自己没有亲身经历这样的事件，但如果等到每个人都亲身经历这样的事件，那局面就不可控了。」

同时，由于中美关系恶化和中美贸易战，华人赖以生存丶回国交流丶做生意和探亲的领馆都撤了。今年7月21日，美国单方面关闭中国驻休斯顿总领馆之后，美国南方8州的华人都没有地方办理签证，工作生活都很麻烦。很多华人朋友向罗玲诉苦，由于中美贸易战，关税被特朗普政府加了25%之后，生意也因为成本太高没法继续做了。很多开餐馆的华人刚花了上百万美金装修，疫情就来了。由于特朗普政府应对疫情乏力，做餐饮服务的华人生意受到很大影响，处境艰难。

罗玲说：「这些现状已经唤醒了那些2016年因为不喜欢希拉里而投川普票的华人。」很多华人当年是想换个「政治素人」试着做做看总统，结果4年下来，很多华人都因对现状不满而觉醒了。不少华人决定把票投给拜登，其中包括一些2016年支持特朗普的华人。

根据美国一个亚裔组织Asian American Voter Survey(AAVS)在2020选前针对亚裔所做的民调，56%的华裔支持拜登，20%支持川普，23%则仍不确定要支持哪位候选人。

拜登竞选总部公布的数据显示，德州有9万多华人选民，目前已有5万多人完成了早期投票，其中至少有70%是民主党支持者。这个数字多于特朗普的华人支持者。罗玲和拜登助选团的成员有时候开车到华人社区里观察，居民家门口很难看到支持川普的牌子，大多都是拜登的牌子。

除了自己投票外，德州有10%的华人拜登支持者还出来做义工，呼吁其他亚裔选民投票。罗玲创立的拜登华人助选团有几千人，分布在全美20多个华人主要居住的州和市。助选团内有9个分部，每个部门100多人。9个组分别是：电话拜票组，短信拜票，手写明信片拜票，社交媒体，视频制作，海报制作，写作翻译，募款，策划组。

其中最活跃的是视频部门，每天都会制作最新视频发布到推特丶Facebook等社交平台上。有70多个人参与手写明信片组，他们手写了5万多张明信片发给6个摇摆州的华人选民。罗玲说：「印刷品就失去手写的意义了，我们坚持手写，很珍贵。手写的东西让人舍不得扔，我们是在用自己的心血唤起选民的投票意识。我们不缺选民，缺的是选民不投票。」

罗玲认为，要改变华人对政治淡漠，参政意识不强的现状不是一件容易事。罗玲和她的助选团是一个非盈利组织，不仅不赚钱，还需要罗玲自己投入资金维持运转。让罗玲一直坚持下去的主要动力是她对华人不参政的担忧。

从15年前进入州议员办公室以来，罗玲发现在政治活动中经常看到其他亚裔，比如菲律宾丶印度裔，但却很少看到从中国来的华人参政。而华人在美国历史上一直是受排挤的，奥巴马总统时期的中美经贸文化交流达到最繁荣的阶段，华人在美的处境才好了很多。

罗玲告诉德国之声：「如果华人不参政，就面临永远被边缘化的境地。」。政治不是遥不可及的，它与每个人的日常生活密切相关。刚到美国时，罗玲发现自己住的院子里的草坪什么时候修剪，后院的老树要不要被砍掉，都由社区委员会的成员投票决定。她指出：「如果你不参政，连对自己家的后院都没有发言权。」

作为拜登竞选总部唯一一个华裔组织，罗玲的助选团用短信拜票的方式把德州所有10万多华人选民都覆盖了，同时还覆盖了亚裔的30万份，还有5万多通电话拜票，5万多张明信片拜票和7万多美金募资。其中，最辛苦的是电话拜票，因为每人平均2小时能打50个电话，但罗玲能打150个。有时候打到最后她已经上气不接下气。罗玲向德国之声表示：「感觉时间来不及了，随着大选的临近。」

罗玲说：「特朗普领导的美国正在陷入万劫不复的境地，华人来美国追求的自由民主和博爱已经荡然无存了。现在整个美国充满仇恨和分裂，而华人是被仇恨的对象之一。华人被视为病毒的传播者，而这正是美国现任总统挑拨的恶果。排华2.0已经开始了。华人再不出来投票，就是给自己的后代挖沟，让他们翻不过身来。我们急需一个理智英明的领导人，来愈合美国的分裂和伤痕。」

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