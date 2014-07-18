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美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
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谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。
卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。
自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？
西班牙拉帕马尔岛火山爆发后，当地居民的生活一夕之间天翻地覆。成千上万人被迫离开家园，许多人几乎失去一切。火山至今仍在喷出岩浆和有毒气体。
白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。
莫扎特总共创作了13首小夜曲，第6号被称为月下小夜曲，为D大调，带有较为强烈的复古色彩。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。
卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
西班牙拉帕马尔岛火山爆发后，当地居民的生活一夕之间天翻地覆。成千上万人被迫离开家园，许多人几乎失去一切。火山至今仍在喷出岩浆和有毒气体。
根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。delta新变异毒株则带来新麻烦。
中国学者近日发表论文指出，其最新研发的超导量子计算级与光量子计算机实现了创纪录的运算性能。德国同行指出，这说明中国在这一基础研究领域至少追平了西方水平。不过，目前全球的量子计算机尚处原型机阶段，和实际应用相距甚远。
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