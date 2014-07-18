为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告
广告
广告
US-Senatoren in Taiwan

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？  前往文章  

“德国不能成为中美之间的‘皮球’”

Deutschland Berlin conference on Urban Solutions in German Habitat Forum.

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。  

德国疫情：一天内新增确诊4万

Deutschland Coronavirus l Schnelltest, Testzentrum in Hanau

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。    

德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开

TV-Sender Bild | Julian Reichelt Chefredakteur

卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。   

四个关键词看中共六中全会

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。   

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国

澳大利亚科林斯级常规潜艇。澳大利亚总理莫里森表示，常规潜艇已经不再能够满足澳大利亚安全发展需要。

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。   

默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题

Merkel Putin Telefon Kombobild

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。   

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性

Dalai Lama

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。   

新冠疫苗成功 BioNTech财源滚滚来 

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。    

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款

USA Google Büro in New York

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。   

拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令

Kombobild Biden und Jinping

彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。   

一阿富汗空中导航员控告德国 

Transall der Bundeswehr

因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。    

中国房产风暴：佳兆业要国企相救 恒大抛资产变现

Hong Kong China Evergrande Group

自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。   

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备

US-Senatoren in Taiwan

台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。   

更多内容

国际工会组织批评中共和国际奥委会

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代”

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底

客座评论：六中全会之前的中共政治透视

台湾国防部：中国以灰色战术 动摇台湾民心士气

外国学者在中国有多少自由？

刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网 

欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施

2021，当柏林墙重现德国街头

专访：习近平藉第三份历史决议凌驾毛邓

剑指「一带一路」 美将启动「重建更好世界」倡议

美联储忧恒大危机影响美国

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确

最多阅读

两岸开战假信息：为何中国谣传将武统台湾？

德语媒体:为什么要批评中国?

中共召开六中全会 官媒先炒气氛

特别推荐

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备

从前有一堵柏林墙

卢卡申科手握欧中交通枢纽 经济制裁收效甚微

TSMC Logo

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。  

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  

Taiwanesischer Nationalfeiertag Millitär

专访：中国瞄准台湾年轻人进行反美日认知战

中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？  

广告
观看视频 02:17

火山在我家门口

西班牙拉帕马尔岛火山爆发后，当地居民的生活一夕之间天翻地覆。成千上万人被迫离开家园，许多人几乎失去一切。火山至今仍在喷出岩浆和有毒气体。  

观看视频 03:04

卢卡申科手握欧中交通枢纽 经济制裁收效甚微

白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。  

China Vollmond Harvest Moon

莫扎特：月下小夜曲

莫扎特总共创作了13首小夜曲，第6号被称为月下小夜曲，为D大调，带有较为强烈的复古色彩。  

更多

评论分析

更多

经济纵横

更多

文化经纬

更多

科技环境