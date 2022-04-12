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德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）22日保證，德國正在推動貿易多樣化。

避免重蹈覆徹 德國嘗試降低對中經濟依賴性

德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。  前往文章  

遭中國吸收 台灣上校簽投降承諾

台灣陸軍示意圖，圖中人物與案件無關（資料照）

台灣陸軍上校被控遭到中國官方吸收，並錄下身著軍服，手持「投降承諾書」的影片，而前金門地方記者邵維強也被控是在其中穿梭的牽線人。但此案是個案還是只是更大案件的冰山一角，目前仍未明朗。  

路透：加警方正在調查中國警察服務站

中國與加拿大國旗（示意圖）

加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。   

若“武统”台湾 中国会付出怎样高昂的代价？

战略与国际研究中心报告认为，北京的胜利需要付出惨重的代价

台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。   

撑不到解封 中国许多企业无以为继

经营美食旅游业务的布莱恩·贝吉(Brian Bergey)对路透社：「我对中国的『重新开放』感到相当悲观」。图为上海民众在做核酸

中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。   

声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌

伊朗国家队在世界杯赛场上拒唱国歌以示抗议

对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。   

德国之声事实核查：卡塔尔有新闻自由吗？

卡塔尔的Al-Thumama体育场：只有在获得许可后才能进行报道？

作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。   

蘋果日報六高層認串謀勾結外力 部分將作控方證人

China I Apple Daily Hongkong

《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。   

消息人士：蚂蚁集团将被处以超10亿美元罚款

被叫停IPO计划后，监管机构一直要求蚂蚁集团整改

据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。   

閉關鎖國逾兩年後 中國如何重新展現外交野心？

中國國家主席習近平過去幾週透過幾場重要的國際外交場合，與美國、歐洲與亞洲等地十多個國家的領袖進行雙邊會晤。

中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。   

印尼致命地震后 死亡人数上升至268

印尼西爪哇省11月21日发生5.6级地震，死亡人数目前上升至268人。震中位于展玉地区，图中为当地的灾民

印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。   

美中防长会晤：谈台湾、核威胁

中美防长在柬埔寨暹粒会谈

美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。   

美與中俄再因朝鮮議題槓上 安理會再現分歧

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安理會的一次緊急會議上說，拜登政府將分發一份擬議的主席聲明，該聲明將譴責朝鮮 「所有非法的彈道導彈發射和其他危險和破壞穩定的活動」。

美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。   

台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？

18歲夠不夠「格」投票？台灣朝野皆支持，但民意仍有分岐（資料照片）。

18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？   

哈里斯承諾：美國對菲律賓的防衛堅定不移

美國副總統哈里斯訪問菲律賓，並在週一會見了菲律賓總統小馬科斯

美國副總統哈里斯週一會見菲律賓總統小馬科斯，盼望加強雙方的合作與防務承諾。她还强调南海周边国家的领土主权和航行自由不容侵犯。   

中国疫情持续升温 港首感染新冠

资料图片：广州一核酸测试点

中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。   

爭取成為下任眾議院議長 麥卡錫劍指中國

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）週日（11月20日）表示，如果他當選眾議院議長，將組建一個關於中國的專門委員會。

有望成為新一屆眾議院議長的共和黨議員麥卡錫20日表示，未來將組建一個關於中國的委員會，並阻止中國在美國境內設立服務站。他批評拜登政府未有效對抗中國。   

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誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉

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中国民众对新冠病毒存在很大恐惧，也对方舱、歧视感到恐惧

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中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。  

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备

随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。  

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热情支持还是抵制收看？许多足球迷还犹豫不决

评论：卡塔尔世界杯，收看还是抵制？

史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。  

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯

啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？  

  • Österreich, Wien | Klimaaktivisten schütten Öl auf berühmtes Klimt-Bild

    土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动

    古斯塔夫·克里姆特 – “生与死”

    维也纳的利奥波德博物馆（Leopold-Museum）现在也成了袭击目标：“最后一代”团体的积极分子将一种油状液体泼在了画家克里姆特（Gustav Klimt）的名作“生与死”上，一名积极分子还将一只手用胶水粘在了这幅画的玻璃护板上。这些环保积极分子表示，同画家笔下的人物一样，我们也不愿意接受死亡的威胁。

  • Eine Person sitzt vor Andy Warhols Kunstwerk Campbell's Soup Cans.

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    安迪·沃霍尔 - 金宝汤罐头

    2022年11约9日，“停止补贴化石能源”团体的积极分子在安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品“金宝汤罐头”（ Campbell's Soup Cans）上喷涂了字母，好在这部作品也装设了玻璃护板。沃霍尔的系列作品当时正在堪培拉澳大利亚国立画廊展出，一名积极分子将手粘到玻璃板上之前高声喊道“我们正处在气候紧急状态中”。

  • Zwei junge Leute hängen in einer Galerie an getrennten Gemälden, zwischen ihnen ist ein Schild mit der Aufschrift +1,5°C an die Wand gemalt.

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    弗朗西斯科·戈雅 - 裸体和着衣的马哈

    11月5日，马德里普拉多博物馆（Prado-Museum）内戈雅（Francisco Goya）的两幅名作《裸体的马哈》和《着衣的马哈》前，气候保护积极分子将手粘在了画框上，并在墙上涂写了“+1,5°C”字样，这是巴黎气候协定中为限制全球气温上升而制定的目标。“植物未来”组织 （Futuro Vegetal）宣称，他们为本次事件承担责任。

  • Zwei junge Leute in Warnwesten knien vor einem Gemälde, das mit Kartoffelpüree besprüht wurde.

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    克劳德·莫奈-干草堆

    在波茨坦巴贝里尼博物馆 （Museum Barberini）里，“最后一代”组织德国分部的两名积极分子将土豆泥喷洒在莫奈（Claude Monet）的画作“干草堆”上。这副莫奈作品也安装了玻璃护板。一名积极分子是这样为他的行动辩护的：“人们在挨饿，人们在受冻，人们在死亡。我们正处在一场气候灾难中。”

  • Hinterköpfe vor dem Gemälde Sonnenblumen von Vincent van Gogh.

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    文森特·梵高-向日葵

    伦敦国立画廊里，两名女性将番茄汤洒在梵高（Vincent van Gogh）名作《向日葵》上，随后将手粘在画框上。由于安装了玻璃护板，画作本身没有受损。但两名示威者随即遭到逮捕，并被提起诉讼。

  • Zwei Aktivisten überkleben ein Gemälde mit Postern.

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    约翰·康斯特勃 – 干草车

    “立即停止开采原油”组织的积极分子将招贴画贴在了英国画家康斯特勃（John Constable）的画作《干草车》上。原画上的田园风光，被招贴画上的柏油马路、干枯树木、工厂烟囱和车辆所遮掩。一名古画修复师事前曾对示威者表示，涂抹少许胶水不至于让画面受损。

  • Aktivisten kleben sich an eine Kopie des Gemäldes Das letzte Abendmahl.

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    列奥纳多·达·芬奇 – 最后的晚餐

    伦敦皇家艺术研究院展出的达芬奇（Leonardo da Vinci）名作“最后的晚餐”只是一件复制品。但今年七月还是成了积极分子的袭击对象。“只为原油”组织的布拉姆维尔（ Simon Bramwell）对德国之声表示，之所以选择这幅画作，是因为该作品的主题同气候变化密切相关。

  • Zwei Personen kleben sich an einer Statue fest.

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    古典雕像拉奥多

    “最后一代”意大利分部的两名积极分子将双手粘在梵蒂冈博物馆内的古典祭祀拉奥多上。雕塑表现的是祭司拉奥多警告特洛伊民众，不要将希腊人留在城门外的木马拉回来。这些积极分子对德国之声表示，气象研究者发出的警告也同样得不到倾听。

  • Das Gemälde Das Mädchen mit dem Perlenohrring: eine Frau mit blau-gelbem Kopftuch.

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    扬·维米尔-戴珍珠耳环的少女

    “停止开采原油”组织比利时成员今年十月底将荷兰画家扬·维米尔（ Johannes Vermeer）选作袭击目标。一人将手粘在了画作“戴珍珠耳环的少女”的玻璃护板上，一人则将手粘在画作旁的墙壁上，还有一人将汤糊状液体喷洒在画作上。两名积极分子已经被判处两个月监禁。

    作者: Stuart Braun


严格防疫原来是为了战备动员而进行的预演？

墙外文摘：习近平为了战备而重塑社会

有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。  

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