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德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。
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台灣陸軍上校被控遭到中國官方吸收，並錄下身著軍服，手持「投降承諾書」的影片，而前金門地方記者邵維強也被控是在其中穿梭的牽線人。但此案是個案還是只是更大案件的冰山一角，目前仍未明朗。
加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。
据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
美國副總統哈里斯週一會見菲律賓總統小馬科斯，盼望加強雙方的合作與防務承諾。她还强调南海周边国家的领土主权和航行自由不容侵犯。
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
有望成為新一屆眾議院議長的共和黨議員麥卡錫20日表示，未來將組建一個關於中國的委員會，並阻止中國在美國境內設立服務站。他批評拜登政府未有效對抗中國。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
维也纳的利奥波德博物馆（Leopold-Museum）现在也成了袭击目标：“最后一代”团体的积极分子将一种油状液体泼在了画家克里姆特（Gustav Klimt）的名作“生与死”上，一名积极分子还将一只手用胶水粘在了这幅画的玻璃护板上。这些环保积极分子表示，同画家笔下的人物一样，我们也不愿意接受死亡的威胁。
2022年11约9日，“停止补贴化石能源”团体的积极分子在安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品“金宝汤罐头”（ Campbell's Soup Cans）上喷涂了字母，好在这部作品也装设了玻璃护板。沃霍尔的系列作品当时正在堪培拉澳大利亚国立画廊展出，一名积极分子将手粘到玻璃板上之前高声喊道“我们正处在气候紧急状态中”。
11月5日，马德里普拉多博物馆（Prado-Museum）内戈雅（Francisco Goya）的两幅名作《裸体的马哈》和《着衣的马哈》前，气候保护积极分子将手粘在了画框上，并在墙上涂写了“+1,5°C”字样，这是巴黎气候协定中为限制全球气温上升而制定的目标。“植物未来”组织 （Futuro Vegetal）宣称，他们为本次事件承担责任。
在波茨坦巴贝里尼博物馆 （Museum Barberini）里，“最后一代”组织德国分部的两名积极分子将土豆泥喷洒在莫奈（Claude Monet）的画作“干草堆”上。这副莫奈作品也安装了玻璃护板。一名积极分子是这样为他的行动辩护的：“人们在挨饿，人们在受冻，人们在死亡。我们正处在一场气候灾难中。”
伦敦国立画廊里，两名女性将番茄汤洒在梵高（Vincent van Gogh）名作《向日葵》上，随后将手粘在画框上。由于安装了玻璃护板，画作本身没有受损。但两名示威者随即遭到逮捕，并被提起诉讼。
“立即停止开采原油”组织的积极分子将招贴画贴在了英国画家康斯特勃（John Constable）的画作《干草车》上。原画上的田园风光，被招贴画上的柏油马路、干枯树木、工厂烟囱和车辆所遮掩。一名古画修复师事前曾对示威者表示，涂抹少许胶水不至于让画面受损。
伦敦皇家艺术研究院展出的达芬奇（Leonardo da Vinci）名作“最后的晚餐”只是一件复制品。但今年七月还是成了积极分子的袭击对象。“只为原油”组织的布拉姆维尔（ Simon Bramwell）对德国之声表示，之所以选择这幅画作，是因为该作品的主题同气候变化密切相关。
“最后一代”意大利分部的两名积极分子将双手粘在梵蒂冈博物馆内的古典祭祀拉奥多上。雕塑表现的是祭司拉奥多警告特洛伊民众，不要将希腊人留在城门外的木马拉回来。这些积极分子对德国之声表示，气象研究者发出的警告也同样得不到倾听。
“停止开采原油”组织比利时成员今年十月底将荷兰画家扬·维米尔（ Johannes Vermeer）选作袭击目标。一人将手粘在了画作“戴珍珠耳环的少女”的玻璃护板上，一人则将手粘在画作旁的墙壁上，还有一人将汤糊状液体喷洒在画作上。两名积极分子已经被判处两个月监禁。
作者: Stuart Braun
有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。
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至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
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据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。
难民工作相关组织批评欧盟在难民问题上存在“双标”，给予乌克兰难民比其他国籍的难民更多优待。这样的指责是事实吗？
在经过多次癫痫发作之后，大熊猫团团周六在台北动物园离世。2008年中国大陆赠送给台湾一对大熊猫团团和圆圆，被视为当时两岸关系相对友好的象征。
乌尔维·塞马尔·埃金（Ulvi Cemal Erkin） 是土耳其交响音乐先锋团体的成员，擅长以西方交响乐风格使用土耳其民间音乐和情调元素。请听他创作的小提琴和乐队协奏曲，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
为了提升对气候保护的重视，积极分子们用土豆泥和番茄汁做武器，对一些享誉世界的艺术品发动攻击。莫奈、达芬奇和沃霍尔的作品无一幸免。
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
80亿——世界人口数量本月超过又一个重要的里程碑，地球的自然资源倍感压力。但可持续发展专家认为，我们需要关注的是过度消费，而不仅仅是人口增长。
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