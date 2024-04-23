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头条新闻
被害者家属成废死律师 台湾激辩死刑存废
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实
人权
2024年4月23日
2024年4月23日
死刑释宪案：台湾人怎么看废死？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分钟
75年前 德国基本法废除死刑
人权
2024年4月21日
2024年4月21日
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跳转至下一栏 每日新闻
每日新闻
2024年4月23日
2024年4月23日
美国精英大学爆发加沙战争抗议 多人被捕
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超级工厂将裁去400个岗位
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入间谍门丑闻 德国各党派呼吁AfD欧洲议员辞职
2024年4月23日
2024年4月23日
网络攻击和盗版仍是德国机械行业防范重点
2024年4月23日
2024年4月23日
TikTok促销“令人上瘾” 欧盟发最后通牒
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分析报道
专访：中国间谍在德国也很活跃
负责国内安全的德国联邦宪法保护局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）接受德国之声采访时谈到几天前三名德国人因涉嫌为中国从事间谍活动被捕的案件，他表示中国间谍在德国也很活跃。此外他也解释了为何俄罗斯在德国展开大规模活动的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分钟
报告出炉：UNRWA有中立问题 无涉恐证据
以色列指控部分联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）援助人员是“恐怖分子”，促成对该机构中立性的独立审查。审查小组表示，以色列没有提供证据支持这一指控。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美国国务卿布林肯即将访华之际，媒体引述知情人士称，华盛顿正在拟定对部分中国银行制裁的草案，以期对北京施压，停止为俄罗斯军工产业提供支持。美国政府认为，中国的出口使得俄罗斯在西方制裁之下仍能重振国防工业。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
英国加码军援乌克兰 柏林敦促加大对乌防空援助
英国首相本周二访问华沙，并将宣布再向基辅额外提供5亿英镑军援以及“暴风之影”远程导弹等武器设备。据彭博社援引消息人士报道，德国政府正在敦促美国向乌克兰提供至少一套“爱国者”防空系统。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
AfD重要政客的中国助理涉嫌间谍罪被逮捕
德国选项党欧洲议会大选头号候选人克拉的一名中国助手被德国警方逮捕，罪名是涉嫌为中国情报机构从事间谍活动。去年曾有报道指出，克拉在该党日益亲华的立场方面发挥了关键作用。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
一桩被掩盖的中国泳坛兴奋剂丑闻？
德国电视一台一部纪录片显示，2021年中国23名活跃的游泳运动员兴奋剂检测呈阳性的一起事件显然未公之于众。世界反兴奋剂组织受到抨击不作为。
体育
2024年4月22日
2024年4月22日
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跳转至下一栏 焦点话题
焦点话题
乌克兰十大军事援助国
为了帮助乌克兰抵抗俄罗斯入侵，乌克兰的西方盟国已提供了数百亿美元的军事援助。到目前为止，美国是其最大军事援助国，德国位居第二。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
为什么越来越多的德国市长想辞职走人
全德国有将近1.1万名市长、镇长，构成了德国民主政治的根基。他们中的绝大多数都是兼任公职，几乎不领工资。然而，近年来，德国基层政治人物遭到了愈发频繁的威胁和攻击，许多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
男性也有更年期 如何应对很重要
你听说过男性更年期吗？在尼日利亚，一个药剂师俱乐部致力于提高民众对男性更年期的认知。
文化
2024年4月21日
2024年4月21日
01:20 分钟
专访: 为全中国争自由 香港就不会死
随着国安法案的全面收紧，许多人担心香港的民主运动会遭彻底扼杀。长年为香港自由奔走于各国的美籍港人朱牧民在接受德国之声专访时表示，体验过自由的人永远不会忘记自由。这位遭到港府通缉的民主人士还强调，香港真正自由的前提是中国自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
2024世界新闻摄影奖：痛苦、哀伤与感人的瞬间
世界新闻摄影奖每年都会表彰杰出的摄影作品。记者们前往战区，用镜头展现政治动荡中的苦难与悲痛时刻，或记录气候危机下的震撼一瞬。
艺术
2024年4月19日
2024年4月19日
9 张图
德国历史上的知名间谍案
周四，又有两名涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的男子被捕，案件引发社会关注。事实上，早在乌克兰战争爆发前，德国已是外国情报机构锁定的目标。德国之声带您回顾几起德国最引人注目的间谍案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
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观点评论
德语媒体：一切为了党国利益
评论
媒体
2024年4月23日
2024年4月23日
德语媒体：中国学者称俄罗斯在乌克兰必败
评论
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
墙外文摘：蓝营访陆团与王沪宁对台新策
评论
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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新闻广角
只要你过得比我好——韩国粉丝含泪送别大熊猫福宝
大雨没有阻挡韩国民众为大熊猫福宝送别的热情。 这只2020年在韩国出生的雌性熊猫4月3日返回中国。 喜爱福宝的韩国粉丝目送汽车离去，不少人大声痛哭。
旅行
2024年4月3日
2024年4月3日
02:27 分钟
德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮
勃肯鞋作为保健鞋的形象早已不复存在，如今它成为了街头潮人的穿搭配件，拥有大批忠实粉丝。现在，这家德国公司于纽交所首度上市，一起回顾这款拖鞋的故事。
文化
2023年10月11日
2023年10月11日
10 张图
49欧元畅游德国
德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
旅行
2023年5月4日
2023年5月4日
9 张图
搭乘两栖巴士另类玩巴黎
豪华版巴黎观光：这辆两栖巴士不仅能带你参观香榭丽舍大街，还能行走在塞纳河上！要开这辆车可不容易，需要六种驾照才能载着游客在陆地和水面交通中穿行。
旅行
2023年2月19日
2023年2月19日
02:04 分钟
拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？
厌倦灰蒙蒙的天空和冬季的抑郁氛围？这些度假地点在冬季时节依旧风光明媚！
旅行
2023年1月17日
2023年1月17日
10 张图
狗狗飞天大冒险: 热爱滑翔伞的萨摩耶
沙姆斯在人生的低谷遇到了萨摩耶犬欧卡，一人一狗成为生命中最重要的伙伴，享受飞行滑翔伞的畅快体验。
旅行
2022年11月6日
2022年11月6日
02:28 分钟
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