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因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。
终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
在过去20年里，德国年轻人拥有房产的比例直线下降。一项调查显示，德国拥有房产的居民比例在全欧盟最低。主要原因还是房价太高，和较高的贷款门槛。
Tessa Ganserer和Nyke Slawik创造了历史。这两位绿党人士成为首次进入德国议会的跨性别人士。她们的政治目标是什么？让我们来了解一下。
在柏林，德国最高领导人10月13日向曾经部署在阿富汗的德国军人们致敬。其间也特别纪念了在阿富汗使命中丧生的59名德国士兵。
德国总理默克尔连任四届，执政长达16年。在默克尔执政期间，其他国家换了几任领导人？
你知道德国央行提供“洗钱”服务吗？如果钞票太脏可以拿到银行清洗。德国七月的洪灾让这项业务蒸蒸日上。
在德国，残障人士和法律规定下受监护的人一直被禁止投票。该规定在2019年被废除。他们第一次参与投票感觉如何？
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巴西女孩Jo Jo在德国的各种经历是这部网络连续剧的核心故事，也成了获得德语学习爱好者和德语老师好评的课程。看剧，学德语，参与互动，一举多得！
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