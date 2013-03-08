为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告
广告
广告
Themenheader Berlin

非常德国 - 全方位介绍德国资讯的平台! 浏览德国社会焦点话题，了解德国各类信息，学德语，到德国留学或旅游，无论你对德国的哪一面感兴趣，或许都能在此有些收获。

德国政坛社会热点话题

你知道么？

在德国超市购物的窍门

非常柏林：不能错过的地标

德式节俭：德国人如何处理旧衣物?

观看视频 04:00

新冠在撤退 飞行员归队

终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。  

更多视频

新冠在撤退 飞行员归队

新冠在撤退 飞行员归队

参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？

参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？

想买房?先攒够6万欧元!

买房梦距离德国人越来越遥远

Bildkombo I Tessa Ganserer und Nyke Slawik

首度进入德国议会的跨性别人士

Deutschland | Bundeswehr | Abschlussappell zum Ende des Afghanistan-Einsatzes

德国向曾在阿富汗服役的军人致敬

超长待机总理默克尔

超长待机总理默克尔

德国央行的“洗钱”服务

德国央行的“洗钱”服务

吐露心声：他们第一次投票

吐露心声：他们第一次投票

德语教学

留学德国

德国旅游