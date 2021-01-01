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距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。
国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。
印度羽毛球运动员辛度（PV Sindhu）是世锦赛的女子单打冠军，两度在奥运会上夺牌。这位印度最棒的羽毛球运动员向德国之声讲述了她的故事和思考。
天生残疾的Alhassane Baldé能操控轮椅飙出惊人时速40公里的惊人速度。他的目标是在东京残奥会上夺下奖牌。
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