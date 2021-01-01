为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告
广告
广告
国际奥委会主席巴赫因为选出北京举办2002年冬奥会 需要面对许多批评的声音（资料图片 ）

国际工会组织批评中共和国际奥委会

距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。  

训练中的德国国家队（资料图片）

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。  

北京冬奥申办期间就已经引起了不小争议

国际奥委会：中国人权状况不属职责范围

国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。  

观看视频 03:13

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。  

更多视频

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判

奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火

奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火

专访印度羽毛球明星

专访印度羽毛球明星

飙轮椅展翅高飞

飙轮椅展翅高飞