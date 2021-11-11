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距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。
虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
近日中国疫情再起，防疫管控强度也再次回升。《金融时报》报道，在中国的西方企业高管恐爆发出走潮，因为他们预期在明年二十大举办之前，中国恐怕不会鬆绑防疫管制。
中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。
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