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气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。
根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。delta新变异毒株则带来新麻烦。
中国学者近日发表论文指出，其最新研发的超导量子计算级与光量子计算机实现了创纪录的运算性能。德国同行指出，这说明中国在这一基础研究领域至少追平了西方水平。不过，目前全球的量子计算机尚处原型机阶段，和实际应用相距甚远。
图瓦卢是一个有可能因气候变化而消失的太平洋岛国。该国外交部长站在过膝的海水中，向正在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会发出呼吁。
西班牙拉帕马尔岛火山爆发后，当地居民的生活一夕之间天翻地覆。成千上万人被迫离开家园，许多人几乎失去一切。火山至今仍在喷出岩浆和有毒气体。
大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。
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