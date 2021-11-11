“德国不能成为中美之间的‘皮球’”

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。