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中国预计明天将针对六中全会召开记者会，对于各界关注的第三份历史决议，在芝加哥大学担任访问学者的中国人权律师滕彪认为，习近平已把中国过去的集体独裁转变成个人独裁。
拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
美版「一带一路」来了吗？拜登政府预计最快明年1月启动「重建更好世界」倡议，同时欧盟与英国也推出自己的全球基建倡议。西方各国与中国抗衡意味越趋浓厚。
白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。
白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。
埃塞俄比亚国内暴力冲突急剧升级。叛军已逼近首都亚的斯亚贝巴。政府发誓不惜一切代价抗击。平民成为暴力受害者。
白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
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