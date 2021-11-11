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专访: 中共集体独裁 变为习近平个人独裁

China | Präsident Xi Jinping

中国预计明天将针对六中全会召开记者会，对于各界关注的第三份历史决议，在芝加哥大学担任访问学者的中国人权律师滕彪认为，习近平已把中国过去的集体独裁转变成个人独裁。  

拜习会前暗潮汹涌 台上合作台下竞争

Joe Biden und Xi Jinping

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。  

“德国不能成为中美之间的‘皮球’”

Deutschland Berlin conference on Urban Solutions in German Habitat Forum.

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。  

默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题

Merkel Putin Telefon Kombobild

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。  

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国

澳大利亚科林斯级常规潜艇。澳大利亚总理莫里森表示，常规潜艇已经不再能够满足澳大利亚安全发展需要。

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。  

更多内容

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？

US-Senatoren in Taiwan

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？   

四个关键词看中共六中全会

拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令

国际工会组织批评中共和国际奥委会

欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施

专访：习近平藉第三份历史决议凌驾毛邓

剑指「一带一路」 美将启动「重建更好世界」倡议

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确

卢卡申科手握欧中交通枢纽 经济制裁收效甚微

白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。  

Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

埃塞俄比亚国内暴力冲突急剧升级。叛军已逼近首都亚的斯亚贝巴。政府发誓不惜一切代价抗击。平民成为暴力受害者。   

Belarus Polen Grenze Migration

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。  

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