闖進金馬的港產《少年》﹕危城下的創作人 以最純粹信念自救

「香港不能公映」六個字，出現在港產電影《少年》的預告片末。經歷停拍、撤資、被勸退、演員辭演，它最終到對岸台灣舉行世界首映，所有場次更火速售罄。包括《少年》在內多部港片入圍今屆金馬獎，但在好消息公佈的同月，香港立法會通過新電檢條例，加強審查「危害國安」的電影。三位《少年》主創——導演任俠、林森及監製陳力行接受德國之聲專訪，多次強調「純粹」的力量。對紅線下的新生代來說，留在牆內創作的意義是什麼？