在粤非洲人传遭歧视 中国外交部承诺改善

(德国之声中文网) 針對非洲多国要求中国停止歧视在华非洲人，中国外交部4月12日发声明表示高度重视，并将「迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式」。

中国外交部发言人赵立坚12日就此发表谈话。他提到了一些相关的措施:「包括按照无差别对待原则落实各项健康管理服务，指定专门酒店供需要医学观察的外国人入住，适当减免经济困难人员住宿费用。」

非洲一些国家日前分别向中国提出，中国政府应该处理解决他们对非洲人在华遭遇的关切，特别是在广州，一些非洲人遭到"不公的对待以及歧视"。

赵立坚表示已同外国驻广州总领馆建立有效沟通机制，并提到中国「坚决反对任何种族主义、歧视性言论」等。他说:「外交部将继续同广东方面密切对接，积极回应非方的合理关切和正当诉求。」

防疫还是歧视?

随着武汉的解封，中国本土的疫情得到了控制。现在中国将防控重点转移到防止境外输入的问题上。中国加强了对外国人的入境管理和边境检查。

法新社报道说，最近一些天不断有消息传出，一些在广州居住的非洲人做了几次病毒核酸检测，还没有拿到检测结果就被房东从家里赶了出去。还有非洲人称，中国人看到他们后就故意躲避或是在公共场所公开歧视他们。

非洲驻华大使们写给中国外交部的信中指出，对非洲人的"污名化和歧视"容易给人造成一种印象：好像病毒是非洲人传播的。信中提出，"驻华非洲大使团要求立刻停止强制性（病毒）检测、隔离和其它一切针对非洲人的非人道做法"。

这封信寄给了中国外长王毅以及非盟主席、南非总统拉马福萨和非洲各国外交部。

中国：对歧视零容忍

广州市周日（4月12日）进行了新闻发布会。发布会上，广州市委外办主任刘保春表示，广州坚持无差别对待原则，入境人员无论国籍、种族、性别，均采取同等防控措施。"广州对所有外国在穗人员一视同仁，我们反对任何针对特定人群的差异性做法。广州是开放的国际大都市，对歧视性言行更是零容忍，这是我们长期以来一贯坚持的原则。"他说。

两天前， 中国驻尼日利亚大使周平剑应约会见尼日利亚众议长巴贾比亚米拉时，观看对方提供的所谓"尼公民在中国广州遭不当对待"手机视频并即明确指出，"视频里中方防疫人员行为正当，并无不妥"。他说，中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。疫情防控需要中国公民和外国在华人员的共同理解、支持与配合，在华外国人应严格遵守当地防疫规定。

法新社报道说，周六，加纳外长博奇韦召见了中国驻加纳大使，表达了她对中方对待中国境内非洲人的做法表示失望。肯尼亚外长也"公开表达了担忧"，并且表示，肯尼亚政府正在同中国官方一起处理解决这些问题。

中国网民：驱逐洋垃圾

据中国媒体《财经》报道，本月早些时间， 广州公安通报称，一名尼日利亚籍确诊患者在市第八人民医院嘉禾院区住院部一楼隔离病区不配合治疗，殴打并咬伤护士。这名患者3月20日自境外入境广州，接受新冠病毒核酸检测呈阳性，目前其核酸检测仍为阳。遭殴打的护士脖子上有被抓伤的痕迹，且左眼被抓伤。广州公安的通报中称，" 嫌疑人目前正在警方监管下隔离治疗，待其治疗结束，警方将立即对其采取强制措施"。

这一新闻报道出来之后，很多中国人在社交媒体上表达他们的不满情绪。他们要求官方将打人者"驱逐出境"，并且把不遵守中国法律的外国人称为"洋垃圾"。

邹宗翰/杨威廉/洪沙/文山(法新社等)