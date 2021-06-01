 在白俄罗斯遭拘押德国之声通讯员获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2021

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时政风云

在白俄罗斯遭拘押德国之声通讯员获释

2021年5月，亚历山大·布拉科夫（Alexander Burakow ）在从白俄罗斯为德国之声作报道时被捕，20天后释放。在接受采访时，他表示，拘押条件让人 "犹如置身军事监狱"。

Weißrussland Journalist Alexander Burakov | neuer Zuschnitt

德国之声自由记者布拉科夫 （Alexander Burakow）

（德国之声中文网）作为一名自由撰稿人，布拉科夫定期从白俄罗斯为德国之声报道。上个月，他被拘留审查。20天后，本周二（6月1日），他被释放。   

在接受采访时，布拉科夫指出，拘押期间，"犹如身处军事监狱"，监狱看守一再在夜间打断他的睡眠，做临时搜查。布拉科夫说："他们每天晚上叫醒我两次，把我从囚室里带出来，命令我脱掉所有衣服，包括内衣。" 白天也有这样的检查。布拉科夫数了数说，总共不下63次。此外，他几乎每天都得更换囚室；有时，他不得不与其他3人共用一个原为2人设计的囚室。

Belarus Proteste Gewalt Folter

在莫吉廖夫（ Mogiljow ）的这座监狱，布拉科夫被关了20天 

布拉科夫告知，遭拘押期间，狱方还拒绝给他床单、毯子和枕头。他回忆道："没枕头是最糟糕的事情"。整整20天，他不得不把头枕在一个空塑料瓶上睡觉。他说，御寒衣服、食物，以及亲戚们给他送来的其它大部分个人物品，他都没收到。而在他抱怨狱警不遵守监狱内部规定时，狱警的回应便是将他手臂扭到背后。为抗议所受的待遇，他开始绝食，7天后，因健康原因，被迫中断。 

白俄罗斯媒体受到越来越大压力   

布拉科夫于5月12日在其家乡莫吉廖夫地区法院附近被捕。该地距首都明斯克以东约200公里。他原应为德国之声俄罗斯俄语节目报道帕维尔-塞韦里涅茨（Pawel Sewerinets ）的审判情况，这位反对派政治家被指控 "参与大规模骚乱"。 

被捕３天后，布拉科夫被判处20天监禁，罪名是： "一年内多次参与未获批准的示威"。布拉科夫和多名维权活动人士家则指出，在他被捕当天，莫吉廖夫法院前并无此类示威。 

Belarus Proteste in Mogilev

布拉科夫报道过2020年8月在莫吉廖夫发生的反对白俄罗斯总统卢卡申科的抗议活动 

DW.COM

欧盟和北约对一架民航飞机被强迫降落在明斯克机场表示愤怒。俄罗斯却指出，2013年，因为美国想要抓捕斯诺登，玻利维亚总统专机也曾被强迫着陆在维也纳。

在发生一架民航班机被迫降落明斯克、政府批评人士普罗塔塞维奇被捕事件后，美国宣布将恢复制裁白俄罗斯。此前，欧委会主席冯德莱恩已经喊话卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。莫斯科则继续力挺明斯克。

随着明斯克边防局公布新规定，白俄罗斯公民将几乎无法出境。就在越来越多的公民试图离开本国之际，白俄罗斯的长期领导人卢卡申科似乎打算关闭所有出境口岸。

爱尔兰瑞安航空公司的客机迫降在白俄罗斯首都明斯克机场后，该国反对派记者普罗塔塞维奇立即遭到逮捕。他的一名同事写道，此事证明，卢卡申科的镇压没有界限。

白俄罗斯飞机迫降事件有了最新进展，欧盟多位领导人认为俄罗斯在其中扮演重要角色。遭捕记者的父亲则表示，儿子是受酷刑后被迫在视频上认罪。

德国之声台长彼得·林堡（Peter Limbourg）对布拉科夫 "多少能挺过非法监禁 "　深感欣慰。但他指出，人们越来越担心，白俄罗斯国家对记者的暴力行为不断升级，"越来越可能的是，白俄罗斯政权会使用各种手段，压制该国最后的独立声音。"林堡台长强调指出："白俄罗斯驻柏林大使、明斯克当局对我们抗议逮捕和判处亚历山大-布拉科夫无任何反应，这不是好迹象。" 

过去12个月里，布拉科夫已被逮捕３次。2020年，他不得不在审前拘留中度过两次，每次10天。此外，2014年，他还不得不交纳罚款，原因是，他从白俄罗斯为德国之声俄语节目作报道。 

布拉科夫关于其监狱条件的描述并不让国际人权观察组织欧洲与中亚部主任威廉姆森（Hugh Williamson）惊讶。在接受德国之声采访时，威廉森指出，"我们记录有记者在拘留期间被施暴的案件。他们得不到医疗，关押条件极不人道，他们的装备被没收销毁。……许多记者因此不得不销声匿迹，或离开该国。"   

自2020年8月总统选举以来，白俄罗斯安全部队越来越严厉对待媒体人士。众多记者被判处监禁或罚款。就在最近，当局下令关闭该国最大独立网络平台TUT.by；其主编索洛托娃（ Marina Solotowa）因所谓涉嫌逃税而面临最高7年监禁。

作者：Irina Filatova

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