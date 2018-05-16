 在白俄罗斯被拘德国之声记者获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2018

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时政风云

在白俄罗斯被拘德国之声记者获释

据德国之声从明斯克获悉，在白俄罗斯一度被捕的记者贝科夫斯基（Paulyuk Bykowski）在接受调查委员会询问后被释放。他要继续在白俄罗斯工作。

Weißrussland Minsk Freilassung von DW Korrespondent Pavljuk Bykovski (DW)

明斯克，获释后的德国之声记者贝科夫斯基

（德国之声中文网）这名德国之声俄文部记者与另外多名记者一起在白俄罗斯被捕。在其他大部分记者获释后，贝科夫斯基起初仍被当局扣留。现在，独立通讯社BelaPAN主编列夫辛纳（Irina Lewschina）也已获释。这样，一度被捕的全部8名记者均重获自由。

德国之声俄文部主任曼托伊费尔（Ingo Mannteufel）表示，"我们的同事得以重获自由，让我们大松了一口气。我们期待着，他今后会继续作为记者在白俄罗斯为德国之声工作，继续拥有白俄罗斯外交部发给的采访许可"。

这8名记者先后于本周二（8月7日）和周三被捕。他们被指控非法使用了白俄罗斯官方通讯社Belta的收费报道。在调查过程中，涉事独立媒体的编辑部遭搜查。

住宅遭搜查 电脑被没收

作为传媒专家，贝科夫斯基在欧洲电台上就此事表示了态度，并因此在周三遭逮捕。他的住家也被搜查。据其妻子告知，搜查人员没收了电脑、电话、闪存棒、光盘以及银行卡。

德国之声曾致电白俄罗斯驻柏林大使，要求白俄罗斯当局立即释放贝科夫斯基。

DW-Reporter Paulyuk Bykowski (twitter/paulyukByk)

"我的德国之声记者采访许可尚未过期，我希望，届时，我还能重新申请"

重获自由的贝克夫斯基对各界给予的支持表示感谢。他在接受德国之声的采访时称，被拘经历是"有用的经验"，白俄罗斯当局要求他不得对相关指控和调查公开表态。

但他指出，他将继续有着"一名涉嫌者的身份"。他同时表示希望，能继续作为记者工作，"我的德国之声记者采访许可尚未过期，我希望，届时，我还能重新申请" 。

作为前苏联加盟共和国的白俄罗斯24年来处于卢卡申科总统的威权统治之下。在记者无疆界组织公布的全球各国新闻自由度名单上，该国在总共180个国家中排名第155位。2017年，该国国内至少有100名记者一度被捕，60多人被审判，其罪名是，替境外媒体工作。

凝炼/任琛（德新社、路透社）

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