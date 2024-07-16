在特朗普提名大会上的德国议员：美国仍是欧洲的安全保障

数千名共和党人齐集美国威斯康辛州，参加提名特朗普为总统候选人的党代会。DW华盛顿记者采访了在场的德国基民盟议员施潘，谈及特朗普可能的第二任期对跨大西洋关系的影响。

（德国之声中文网）施潘（Jens Spahn）是德国最大的在野党基民盟议会党团副主席。他曾在默克尔政府任卫生部长。德国之声驻华盛顿记者在共和党提名特朗普为总统候选人的党代会现场，采访了施潘。

施潘表示，出席共和党提名特朗普的大会，一方面是与美国下任总统可能人选的团队建立关系，另一方面，也了解共和党的政治议程。他说，特朗普第一次当选总统时，"没有人与他的团队有联络，没有人真正知道是怎么一个情况。"

"我们有共同的利益"

"你知道，当我听前总统特朗普发言时，在很多方面，我并不喜欢他的风格，以及他在推特的表态。但如果去看所涉及的内容，则十分广泛。…从不扩散核武器，到加强北约欧洲成员国的力量，以及欧洲在公平贸易、涉及到中国时采取更多行动，…在许多这些议题上，我们其实有共同的利益。"

尽管在德国和欧洲有很多人对特朗普持强烈质疑态度，但施潘强调："美国是我们最重要的盟国。他们是欧洲安全的保障。事实是，没有美国，欧洲就并不安全。今天是这样，可预见的未来也是这样。我们需要美国作为伙伴，无论下任总统是谁。有时候我在想，是不是所有德国人都明白了这一点。"

特朗普在刺杀未遂事件后亮相共和党提名党代会 图像来源: Charles Rex Arbogast/AP/dpa/picture alliance

欧洲须自立

施潘表示，特朗普如果再次当选总统，也将是对欧洲敲响警钟，实在到了自立的时候了，要对安全予以更大的投入。"比如北约2%的目标，是最低标准，而不是上限。与此同时在与美国的伙伴关系下，加强欧洲的自主，无论总统是谁。"

施潘也谈到刚刚过去的周末对特朗普的刺杀未遂事件。他表示："一方面当然需要澄清和调查安保问题。但这个国家如此分裂，有如此大的紧张氛围。你会想这是一个人们重新团结起来的时刻，还是说这个国家会受到更多关注。我想，还须继续观察。"

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