在港美国人离开过万 美国延长“避风港”待遇

美国驻港澳总领事表示，在过去两年大约20%的在港美国人离开香港，香港严厉的新冠疫情防治措施和“不断减少的自由”明显影响了这座城市及其居民。中国外交部驻港公署对其发言表示“严厉谴责”。与此同时，美国宣布，将针对香港人的“延迟强制离境”措施延长两年。
（德国之声中文网）美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）表示，在过去两年中，大约有20%的在港美国人因各种原因离开香港。中国外交部驻港公署对他“干预中国内政”、“予以严厉谴责”。
梅儒瑞说，香港严厉的新冠疫情防治措施和“不断减少的自由”、“明显影响了这座城市及其居民”，并指出其结果之一是大约1.5万名美国人的离开。他说，香港目前大约有7万名美国人和1300家美国公司。
在周三（1月25日）出席美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的网上研讨会发表演讲时，梅儒瑞还表示，“作为商业中心的香港的声誉取决于其对国际标准和法治的遵守”，人们仍然为此感到担忧。
梅儒瑞说，其中包括中国全国人大常委会上月就港版国安法作出的一项解释。该释法可能“通过扩大香港行政部门在没有司法监督的情况下做出影响案件的决定的权力，进一步破坏香港司法系统的独立性”。
人大释法确认，特首和香港维护国家安全委员会有权就海外律师聘用问题作决定，其决定不可进行司法覆核。
此次释法源于香港高等法院早前批准黎智英聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为其涉及的港区国安法案件辩护。香港律政司上诉失败后，香港特首李家超提请由全国人大常委会释法。
现年74岁的黎智英是香港知名的民主运动人士之一，已被拘留将近两年。根据香港实施的《国安法》，他可能面临无期徒刑，罪名包括涉嫌“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”。
梅儒瑞说，鉴于人大释法和其他事态发展，“公司应该意识到，在中国大陆面临的风险现在越来越多地出现在香港”。“国安法以及北京和香港当局采取的行动可能会对公司员工、财务、法律声誉和运营产生负面影响。”
他说，如果更多“最优秀和最聪明的人”离开这座城市，香港作为自由的全球金融中心的声誉可能会受到进一步损害。他指的是许多香港公民在 2020 年后决定移居国外。
梅儒瑞说，香港政府应该“停止破坏香港的民主制度、自治和法治”，释放那些被不公正关押的人，并“尊重所有人的人权”。
梅儒瑞发表演讲的次日（1月26日），中国外交部驻香港公署在网上发表声明，对他的言论“予以严厉谴责”，认为他“大放厥词，公然诋毁香港法治和自由”，“蓄意抹黑香港营商环境”。
声明说，梅儒瑞“对当前香港海晏河清的大好局面视而不见”，“对不干涉内政的国际法原则和国际关系基本准则肆意践踏”，“为反中乱港分子撑腰打气”，“必将会被铁一般地事实狠狠打脸，再次遭到可耻的失败！”
美国和其他主要民主国家一直批评中国压制香港的政治自由。1997年，英国政府将其殖民地香港的主权移交给北京，北京承诺在“一国两制”的框架下保持西方式的自由。
香港是导致北京和华盛顿之间的关系跌至多年来地点的系列问题之一，这些问题还包括技术和贸易、人权、中国对台湾的威胁及其在南中国海的主权主张。
美国总统拜登周四（1月26日）宣布，将针对在美港人的“延迟强制离境”（Deferred Enforced Departure，简称“DED”）措施延长两年，允许在港人签证到期后继续留在美国。
拜登于2021年8月5日宣布给予符合资质的港人18个月的“延迟强制离境”待遇，并允许在此期间申请工作许可，该待遇原本将于2023年2月5日到期。
有港媒将美国政府的这一待遇称为针对港人的“避风港”政策。在宣布延期DED时拜登表示，之所以选择延延长和拓展DED措施，是因为“美国支持香港居民的人权和基本自由。中华人民共和国继续侵蚀这些权利和自由”。
（美联社，法新社）
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