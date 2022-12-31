在港美国人离开过万 美国延长“避风港”待遇

（德国之声中文网）美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）表示，在过去两年中，大约有20%的在港美国人因各种原因离开香港。中国外交部驻港公署对他“干预中国内政”、“予以严厉谴责”。

梅儒瑞说，香港严厉的新冠疫情防治措施和“不断减少的自由”、“明显影响了这座城市及其居民”，并指出其结果之一是大约1.5万名美国人的离开。他说，香港目前大约有7万名美国人和1300家美国公司。

在周三（1月25日）出席美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的网上研讨会发表演讲时，梅儒瑞还表示，“作为商业中心的香港的声誉取决于其对国际标准和法治的遵守”，人们仍然为此感到担忧。

梅儒瑞说，其中包括中国全国人大常委会上月就港版国安法作出的一项解释。该释法可能“通过扩大香港行政部门在没有司法监督的情况下做出影响案件的决定的权力，进一步破坏香港司法系统的独立性”。

人大释法确认，特首和香港维护国家安全委员会有权就海外律师聘用问题作决定，其决定不可进行司法覆核。

此次释法源于香港高等法院早前批准黎智英聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为其涉及的港区国安法案件辩护。香港律政司上诉失败后，香港特首李家超提请由全国人大常委会释法。

專訪黎智英：我會與香港共存亡

现年74岁的黎智英是香港知名的民主运动人士之一，已被拘留将近两年。根据香港实施的《国安法》，他可能面临无期徒刑，罪名包括涉嫌“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”。

梅儒瑞说，鉴于人大释法和其他事态发展，“公司应该意识到，在中国大陆面临的风险现在越来越多地出现在香港”。“国安法以及北京和香港当局采取的行动可能会对公司员工、财务、法律声誉和运营产生负面影响。”

他说，如果更多“最优秀和最聪明的人”离开这座城市，香港作为自由的全球金融中心的声誉可能会受到进一步损害。他指的是许多香港公民在 2020 年后决定移居国外。

梅儒瑞说，香港政府应该“停止破坏香港的民主制度、自治和法治”，释放那些被不公正关押的人，并“尊重所有人的人权”。

梅儒瑞发表演讲的次日（1月26日），中国外交部驻香港公署在网上发表声明，对他的言论“予以严厉谴责”，认为他“大放厥词，公然诋毁香港法治和自由”，“蓄意抹黑香港营商环境”。

声明说，梅儒瑞“对当前香港海晏河清的大好局面视而不见”，“对不干涉内政的国际法原则和国际关系基本准则肆意践踏”，“为反中乱港分子撑腰打气”，“必将会被铁一般地事实狠狠打脸，再次遭到可耻的失败！”

美国和其他主要民主国家一直批评中国压制香港的政治自由。1997年，英国政府将其殖民地香港的主权移交给北京，北京承诺在“一国两制”的框架下保持西方式的自由。

香港是导致北京和华盛顿之间的关系跌至多年来地点的系列问题之一，这些问题还包括技术和贸易、人权、中国对台湾的威胁及其在南中国海的主权主张。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



华盛顿延长针对港人的“延迟强制离境”措施

美国总统拜登周四（1月26日）宣布，将针对在美港人的“延迟强制离境”（Deferred Enforced Departure，简称“DED”）措施延长两年，允许在港人签证到期后继续留在美国。

拜登于2021年8月5日宣布给予符合资质的港人18个月的“延迟强制离境”待遇，并允许在此期间申请工作许可，该待遇原本将于2023年2月5日到期。

有港媒将美国政府的这一待遇称为针对港人的“避风港”政策。在宣布延期DED时拜登表示，之所以选择延延长和拓展DED措施，是因为“美国支持香港居民的人权和基本自由。中华人民共和国继续侵蚀这些权利和自由”。

（美联社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。