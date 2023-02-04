在海航手里破产的德国哈恩机场将转手俄罗斯富豪？

（德国之声中文网）位于德国莱茵兰-普法尔茨州的法兰克福-哈恩机场（Frankfurt-Hahn）在宣布破产一年多之后，已经与收购方达成了协议。据德新社报道，近日交易双方已经签署了一份价值2000万欧元的公证合同，相关款项已经存入一个所谓的托管账户。

收购方是拥有德国著名的纽博格林赛道（Nürburgring）的NR Holding，而俄罗斯富豪哈里托宁（Viktor Kharitonin）则是这一控股集团的大股东。哈里托宁现年51岁，这位亿万富豪也是俄罗斯制药业巨头Pharmstandard的董事会主席。

在去年2月份俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争之后，欧盟对诸多俄罗斯企业家启动了一系列制裁。不过哈里托宁并不在欧盟的制裁名单之上。据悉，破产管理人普拉特纳（Jan Markus Plathner）尚未对这项收购交易提出异议。

纽博格林赛道

作为收购方的纽博格林控股集团向德新社证实了签署协议的消息，但同时也指出，“合同的履行还取决于一系列先决条件”。这其中主要指的是破产法院将在下周二主持召开的哈恩机场四家子公司的债权方大会。

德国联邦经济部目前还可以根据对外经济法对这项收购交易进行审核。

命运多舛的哈恩机场

哈恩机场位于德国莱茵兰-普法尔茨州，地理位置偏僻，早年间曾经是驻德国美军的军用机场。冷战结束后，美军撤出，此后该机场一直没有找到合适的商业模式。90年代末，莱法州政府接管了该机场。2017年，中国海航集团收购了哈恩机场。不过海航集团自身也是麻烦不断。这家民企债台高筑，在2021年启动了破产重组程序。

哈恩机场距离法兰克福市区和作为主要枢纽的法兰克福机场都还有100多公里，这限制了其作为客运枢纽的发展。据悉，在新冠危机爆发前的2019年，这里的年客流量大约150万。鉴于该机场享有24小时营业许可，它也是一个货运中转基地。2019年，在该机场转运的货物量超过17万吨。2021年10月，法兰克福-哈恩机场资不抵债，宣布破产。

在哈恩机场宣布破产之后，多家买主浮出水面，其中包括法兰克福的Swift Conjoy公司，这是房地产公司Swift Holding和航空专业公司Conjoy Investment Partners的合资企业。当时纽博格林控股集团也参与了角逐，只是出价低于前者。因此哈恩机场先是和Swift Conjoy签署了收购协议，但是由于收购款项迟迟未付，交易就此搁置。

2019年纽博格林赛道举办的摇滚音乐节

和哈恩机场一样，纽博格林赛道原本也是德国国家持股，后来因资不抵债破产重组。2014年，哈里托宁成为该赛道的主要股东。如今作为私有企业的该赛道拥有多项业务，包括专业赛事，业余爱好者赛车，以及各种公司年会、音乐节等活动的承办等等。

在俄罗斯入侵乌克兰之后不久，2022年3月，纽博格林赛道运营公司就透过发言人表态称，和哈里托宁控股公司一道“共同将全世界各地的人们聚集在一起——不论出身、肤色、偏好和宗教信仰”，并强调俄罗斯人和乌克兰人都光顾纽博格林赛道。

（德新社）

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