在沙漠国举办：卡塔尔世界杯赛如是安排

（德国之声中文网）至世界杯赛决赛吹哨圣诞节已然临近、东道主没有强大的足球运动传统、维权人士的批评等等。 4年后在卡塔尔举行的下届世界杯赛能给球迷们带来快乐吗？首场比赛日期是2022年11月21日。

为什么是卡塔尔？

2010年，丑闻多多的两届主办权正式宣布，卡塔尔出人意料获2022年主办权。曾被看好的美国在关键一轮投票中，以8比14票败北。时任国际足联执委会的众多成员以后被查实有腐败行为；但在俄罗斯获2018世界杯赛主办权过程中的贿选行为却从未被证实。高气温或人权纪录等问题当时虽为各方所知，但均遭忽视。

本届赛事特殊之处何在？

由于卡塔尔夏季酷热，该赛事将是史上首次在欧洲冬季来临之际举行的大赛。决赛将于圣诞夜前4天的12月18日举行，赛程计划缩短为28天。为此，德国联赛也得打破常规，安排更长的冬季间歇期。

比赛将在总共8个赛场举行，其中4个安排在首都多哈。据组织者方面提供的信息，另外4个球场与首都之间的距离不超过35公里。设在多哈的Ras Abu Aboud体育场在赛事结束后将被全面解构，易地复建。

2022年世界杯赛上就安排48支球队参加？

按迄今的安排，这届世界杯赛将是有32支球队参加的最后一届。不过，目前有关提前扩大参赛队伍数量的争议也变得更加激烈。相关建议由南美足联正式提出，国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）被认为是支持者。最晚在俄罗斯世界杯赛落幕后，相关讨论会再度升温。卡塔尔组委会副主席查蒂尔（Nassir al-Chatir）在原则上对扩大参赛规模持开放态度。不过，还有太多细节问题需要澄清。此外，各俱乐部也会抗议赛期因此不可避免的延长。

多哈国际体育馆

海湾危机对筹备工作的影响有多大？

在政治上，卡塔尔被其邻国几乎完全孤立。2017年6月初，沙特阿拉伯与巴林、阿联酋和埃及等盟友一起实施封锁。四国正式指责这个富有的酋长国支持恐怖主义。查蒂尔坚称，"政治局势对我们毫无影响"。然而，尤其是沙特阿拉伯仍会阻挠在这个酋长国举办世界杯。另外，因世界杯工地上的工作条件恶劣，卡塔尔受到人权人士的批评。

卡塔尔国家队有多强？

从体育角度看，卡塔尔还从未能获得世界杯的参赛资格。在2018世界杯的资格赛阶段，卡塔尔队甚至不如中国，为所在组垫后。在亚洲杯赛上，该国从未走出过四分之一决赛。鉴于同手球等其它体育项目相比较，让外国球星入籍卡塔尔要困难得多，卡塔尔尝试引进先进的足球技术。自3年前转会萨德体育俱乐部（al-Sadd Sport Club）以来，前西班牙世界冠军哈维（Xavi）成为下任国家教练的可能人选。

凝炼/达扬（德新社）