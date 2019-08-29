在欧洲名声大噪的瑞典女孩美国受“冷落”

（德国之声中文网）瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）在美国并没有引起极大关注。据媒体报道，她在纽约约联合国总部前发起的气候保护示威，只有大约100名年轻人参加。示威规模明显少于在欧洲举行的类似示威。

在联合国总部大门前参加示威的年轻人高呼："不要否认地球正在死亡"和"我们是下一批选民"等口号。一位示威者说： "我们不是在这里羞辱个人，我们来这里是为了和无数政客做个清算"。他们中有许多人高举着横幅标语，上面写着"说实话，讲真相，我们唯一的家园处在烈焰之中"和"没有星球B"等。通贝里则携带着她的举行"气候罢课"的牌子。 不过这位16岁的瑞典女孩没有在示威集会上发表演讲。

在大量记者和旁观者的陪伴下，举行示威的年轻人随后沿着纽约的几条大街向北游行至一个小公园。

计划继续举行抗议活动

纽约示威活动的发起人维拉森诺尔（Alexandria Villasenor）宣布，在9月20日全球行动日到来之前，将在联合国总部门前继续举行每周一次的抗议活动。9月21日将举行联合国青年气候峰会，9月23日召开有各国国家和政府领导人参加的联合国气候峰会。瑞典气候活动家通贝里应邀参加这两次峰会。此外，这位瑞典女孩还希望出席 12月在智利圣地亚哥举行的世界气候变化会议。

出于气候保护原因，通贝里放弃乘坐飞机，而是乘坐一艘帆船在海上航行2周时间于周三（8月28日）抵达纽约。她说她现在还不知道将如何返回欧洲。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 环保之旅 “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 装备简单的赛艇 赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 水桶当马桶 “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 享用宇航员速食 赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手 出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上备有抗晕船药 通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 舒适度不如露营帐篷 通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上成员 “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 组建帆船赛团队 “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 顺利跨越大西洋 如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。



李京慧 /任琛（德新社、法新社）