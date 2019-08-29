 在欧洲名声大噪的瑞典女孩美国受“冷落” | 科技环境 | DW | 31.08.2019

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科技环境

在欧洲名声大噪的瑞典女孩美国受“冷落”

连月来，瑞典女孩因气候罢课在德国和其他欧洲国家名声大噪。但是在美国，人们对这位对瑞典气候活动家显然不是很感兴趣。

New York City Greta Thunberg bei Protesten vor UNO (AFP/Getty Images/S. Platt)

瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）在美国并没有引起极大关注

（德国之声中文网）瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）在美国并没有引起极大关注。据媒体报道，她在纽约约联合国总部前发起的气候保护示威，只有大约100名年轻人参加。示威规模明显少于在欧洲举行的类似示威。

在联合国总部大门前参加示威的年轻人高呼："不要否认地球正在死亡"和"我们是下一批选民"等口号。一位示威者说： "我们不是在这里羞辱个人，我们来这里是为了和无数政客做个清算"。他们中有许多人高举着横幅标语，上面写着"说实话，讲真相，我们唯一的家园处在烈焰之中"和"没有星球B"等。通贝里则携带着她的举行"气候罢课"的牌子。 不过这位16岁的瑞典女孩没有在示威集会上发表演讲。

New York City Greta Thunberg bei Protesten vor UNO (AFP/B.R. Smith)

赶来支持通贝里的示威者打出了“地球母亲在哭泣”标语牌

在大量记者和旁观者的陪伴下，举行示威的年轻人随后沿着纽约的几条大街向北游行至一个小公园。

计划继续举行抗议活动

纽约示威活动的发起人维拉森诺尔（Alexandria Villasenor）宣布，在9月20日全球行动日到来之前，将在联合国总部门前继续举行每周一次的抗议活动。9月21日将举行联合国青年气候峰会，9月23日召开有各国国家和政府领导人参加的联合国气候峰会。瑞典气候活动家通贝里应邀参加这两次峰会。此外，这位瑞典女孩还希望出席 12月在智利圣地亚哥举行的世界气候变化会议。

出于气候保护原因，通贝里放弃乘坐飞机，而是乘坐一艘帆船在海上航行2周时间于周三（8月28日）抵达纽约。她说她现在还不知道将如何返回欧洲。

  • Die Malizia II ist eine Hochseeyacht, gut 18 Meter lang und knapp sechs Meter breit. Mit bis zu 25 Knoten (46 km/h) kann sie übers Wasser preschen. Von fossilen Brennstoffen ist die Yacht unabhängig. Sie verfügt über Solarpaneele, Unterwasserturbinen und Propeller am Heck. Der vorgeschriebene Dieselmotor wurde für die Reise versiegelt - kann im Notfall aber gestartet werden.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    环保之旅

    “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

  • Das Innere der Rennyacht ist alles andere als komfortabel und absolut spartanisch. Im Inneren ruckelt und dröhnt es, bei stärkerem Wind rutschen die Passagiere in der Koje hin und her. Ab 15 Knoten wird der Lärm unter Deck ohrenbetäubend. In der Navigationsecke checken die Skipper (im Bild: Boris Herrmann) permanent die Windbedingungen.

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    装备简单的赛艇

    赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

  • An Bord der Malizia II gibt es weder Dusche noch Toilette. Wer aufs Klo muss, geht an Deck und schickt alle anderen ins Schiff, um allein sein zu können. Ein Eimer dient dann als Toilette. Das Geschäft kommt in abbaubare Beutel, die anschließend ins Meer geworfen werden.

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    水桶当马桶

    “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

  • Als Küche dient ein kleiner Gaskocher. Auf dem Speiseplan steht fertig abgepackte Astronautennahrung, die erhitzt werden kann. Greta Thunberg und ihr Vater ernähren sich vegan.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    享用宇航员速食

    赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

  • Der gebürtige Oldenburger Boris Herrmann will Greta Thunberg nach New York bringen. Der Segelprofi ist 38 Jahre alt und hat schon drei Weltumrundungen hinter sich. 2020/2021 will er als erster Deutscher mit der Malizia II an der Vendée Globe teilnehmen - einer Non-Stop Regatta für Einhandsegler, die einmal um den Globus führt und als die härteste Einhandregatta der Welt gilt.

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    鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手

    出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

  • Dann werde ich mich eben zwei Wochen lang übergeben, sagte Greta Thunberg dem Stern im Interview auf die Frage hin, ob sie Angst vor Seekrankheit habe. Die Wahrscheinlichkeit ist angesichts des rauen Atlantiks mit hohen Wellen nicht gerade klein. Selbst ich werde hin und wieder seekrank, so Skipper Boris Hermann in einem Interview. An Bord gibt es aber Medizin gegen Seekrankheit.

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    船上备有抗晕船药

    通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

  • Als Schlafplatz dienen Greta Thunberg und ihrem Vater zwei Rohrkojen: Eine solche Koje besteht aus einem Rahmen, auf dem ein Tuch gespannt ist. Darauf liegen eine Isomatte und ein Schlafsack. Skipper Boris Herrmann vergleicht den Schlafkomfort mit einem Zelt, das man aufstellt, und bei dem der Untergrund die ganze Zeit wackelt.

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    舒适度不如露营帐篷

    通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

  • An Bord der Malizia II sind Skipper Boris Herrmann, (links), Greta Thunbergs Vater Svante Thunberg (mitte), Greta Thunberg, sowie der Filmemacher Nathan Grossmann, der eine Dokumentation über die zweiwöchige Fahrt macht, und Co-Skipper Pierre Casiraghi.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    船上成员

    “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

  • Co-Skipper Pierre Casiraghi (links) ist der Sohn von Caroline von Hannover, Prinzessin von Monaco. Casiraghi gründete 2016 das Team Malizia, das an internationalen Rennen teilnimmt. Herrmann und Casiraghi sind gute Freunde und Teamkollegen bei Team Malizia und betreiben die Mailizia II.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    组建帆船赛团队

    “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

  • Greta Thunberg - Ankunft in den USA (picture-alliance/AP Photo/C. Ruttle)

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    顺利跨越大西洋

    如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。


 

李京慧 /任琛（德新社、法新社）

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