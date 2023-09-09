在欧洲，几乎人人都呼吸着糟糕的空气

（德国之声中文网）在欧洲的城镇中，几乎每个人都在呼吸着遭受污染的空气，因为这些城镇的细颗粒物年平均水平高于世界卫生组织（WHO）建议的限值。

实际上，这意味着欧洲大陆城镇中几乎每个人都在呼吸着已被证明可能致命的不良空气。空气污染会增加患呼吸系统疾病和心脏病的风险，并降低预期寿命。

巴塞罗那全球健康研究所（ISGlobal）所长纽文怀森（Mark Nieuwenhuijsen）说："由于目前的空气污染水平，许多人都因此染病。我们知道，降低空气污染水平可以减少这些数字。"

欧洲的空气污染水平有多糟糕？

德国之声与欧洲数据新闻网络合作，分析来自哥白尼大气监测服务（CAMS）的卫星数据。

我们发现，到2022年，欧洲几乎所有人（98%的人）所居住的地区细颗粒物（通常缩写为PM2.5）的浓度超过了世界卫生组织设定的限值。

世界卫生组织建议，细颗粒物污染的年平均浓度不应超过每立方米空气中5微克。一微克比一毫克小一千倍。

欧洲各地区的污染水平不尽相同。中欧部分地区、意大利波河流域以及雅典、巴塞罗那和巴黎等大都市地区的污染水平尤为严重。

我们的分析显示，欧洲污染最严重地区的PM2.5年平均浓度约为25微克/立方米。

欧洲个别城市的高空气污染水平以前也有报道，但这项新的数据分析首次对欧洲不同地区的污染情况进行了比较。我们展示了哪些地方的空气质量有所改善，哪些地方的空气质量有所恶化。

我们还利用这些数据找出了两个问题相似但前景不同的地方。在意大利北部，污染水平很高，而且似乎仍将如此。在波兰南部，污染水平也很高，但似乎正在下降。我们研究了减轻污染的策略是否有效。

什么是细颗粒物？

细颗粒物是不同材料和污染物的非常小的固体和液体颗粒的组合。这些污染物肉眼看不见。它们的直径小于2.5微米，或比一根头发丝细约30倍。

尽管还有许多其他污染物影响人类健康，但由于有一致的科学证据表明这些污染物会对公众健康产生负面影响，因此人们通常会集中关注这些颗粒物。

欧洲的空气质量总体上好于世界其他地区。

例如，在印度北部城市，如新德里、瓦拉纳西和阿格拉，PM2.5的平均值可高达每立方米100微克。在欧洲，我们的数据显示污染水平为每立方米25微克。

但即使欧洲的污染水平相对较低，污染也会对人们的健康产生重大影响。

欧盟建议的限值是多少？

欧洲新的空气质量规定允许每立方米空气中的细颗粒物年平均浓度为10微克。

欧洲议会环境委员会建议采纳世界卫生组织的建议，该建议更加严格，规定每立方米空气中的细颗粒物不得超过5微克。但即使是10微克，也比现行标准严格，现行标准允许每年每立方米空气中的PM2.5浓度为20微克，比世界卫生组织的建议高出四倍。

健康研究人员和环保人士认为，新的欧洲空气质量规则应反映世界卫生组织的指导方针，但承认这将是一个挑战。

"欧盟的限制不仅与健康有关，还与经济因素有关，而世界卫生组织的限制是由只考虑健康的专家制定的。"纽文怀森说，"我希望他们会与世界卫生组织合作，但可能有些人会认为代价太高了。"

意大利都灵市

意大利北部空气质量持续恶化

让我们来看第一个案例：意大利北部。

2023年2月中旬，意大利波河流域的许多城市都被污染的空气笼罩。伦巴第和威尼托地区受到的影响尤其严重。

据哥白尼大气监测服务研究人员称，米兰、帕多瓦和维罗纳等城市的PM2.5日平均浓度飙升至每立方米75微克以上。

部分原因来自地理因素：该地区四面环山，繁忙的交通、工业、农业排放物和居民取暖产生的污染滞留不散。

环境机构报告称，每年有成千上万的人因与污染有关的疾病而过早死亡。

发表在科学杂志《柳叶刀》（TheLancet）上的一项研究利用2015年的污染数据估算出，如果PM2.5的平均浓度每立方米降低10微克左右，米兰等城市约10%的死亡事件就可以避免。

研究人员得出结论，如果欧洲各大城市能够达到每立方米约5微克的平均浓度，那么每年因污染而死亡的人数将减少10万。

遗憾的是，这并不是波河流域的发展方向。

"除了不利的地理位置之外，我们一直在做与我们应该做的完全相反的事情。"律师兼环保组织Cittadiniper l'Aria主席杰罗梅塔（Anna Gerometta）说。Cittadiniper l'Aria是一个非政府组织，该组织倡导在意大利实行更严格的空气质量政策。

杰罗梅塔表示，限制汽车、住宅供暖和肉类工厂排放的措施过于薄弱，不足以应对问题的严重性。

波兰淘汰旧火炉改善空气质量

然而，在波兰，当地环保战略正在取得进展。

波兰部分地区的污染水平是欧洲最高水平。但自2018年（我们分析数据的第一年）以来，它一直在稳步下降。

以波兰第二大城市克拉科夫为例。早在2018年，该地区的年污染水平接近每立方米25微克。到2022年底，污染水平下降了20%以上。

邻近城市卡托维兹、格利维采和蒂希，以及波兹南和首都华沙的污染水平也有所下降。

这些改善是在波兰当局启动一项对家庭供暖系统（通常称为"吸烟者"）进行现代化改造的计划之后取得的。这项工作已经持续进行了十年。

"我们称它们为'吸烟者'，因为它们会产生大量烟雾，但它们其实是旧火炉。"来自环保组织"波兰烟雾警报"（PolishSmogAlert）的西尔杰（PiotrSiergiej）说，"近80万旧火炉已被替换，但仍有约300万没换。这是一个缓慢的过程。"

在克拉科夫地区，2019年禁止燃烧煤炭和木材进行家庭取暖的禁令生效后，几乎所有旧火炉都已被更换。

公众态度如何影响空气质量政策？

"十年前，如果你谈论波兰的空气污染，人们会说这没什么大不了的，你感觉就像头撞在墙上一样。"西尔杰说，"但经过多年坚持头撞南墙，取得了最大的成功，那就是观念的改变。法律很重要，但政客们只会做（选民想要他们做的事情）。"

在意大利，环保人士在弥合科学与日常生活之间的差距时注意到了类似的问题："人们不了解空气污染问题。因为你通常看不见它，所以你不会意识到它有什么影响。"杰罗梅塔说。

但事情正在发生变化。

根据2022年"欧洲晴雨表"（Eurobarometer）调查，现在大多数欧洲人认为空气污染引起的呼吸道疾病是一个严重问题。尽管许多受访者表示他们对现行标准不太了解，但大多数了解的人认为应该加强空气质量规定。

本项目由欧洲数据新闻网络（European Data Journalism Network）的多家媒体合作完成。

各国空气污染超标情况

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