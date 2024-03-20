在日中國教授返華失聯 疑涉《反間諜法》

（德國之聲中文網）現年63歲的中國籍教授胡士云自2015年開始在日本神戶學院大學教中文及語言學課程，去年8月結束暑期課程，返回中國短期探親後，便與家人失聯。

根據日本媒體報導，胡士云的家人去年9月底，曾通知校方胡士云並未返回日本，也遲遲無法與他取得聯繫。本月稍早，神戶學院大學曾向中國駐大阪總領事館聯絡，確認胡士云的安全，但至今仍未收到回覆。

中國外交部新任發言人林劍19日被問及此事，他僅表示：「我不了解有關情況。」

中國新修訂的《反間諜法》去年7月正式生效，胡士云返國後「人間蒸發」的事件，也引發各界關切，懷疑胡士云已遭北京關押。

值得注意的是，胡士云在日本期間曾擔任「西日本新華僑華人聯合會」理事會會長，也曾是中國駐大阪總領事館外交顧問。2022年，時任美國眾院議長佩洛西訪台，胡士云曾發表長文，批評佩洛西違反「一中原則」，「為一己私利，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定」。

去年3月的中國人大會議後，中國官媒《人民日報》曾引述胡士云的說法，稱「習近平主席掌舵領航，正是中國人民的信心之源。」

事實上，在胡士云之前，至少還有2位在日本的學界人士返回中國後失聯。2013年7月，日本東洋學園大學教授朱建榮原定在上海出席學術活動，結果在浦東機場遭逮捕，直到隔年2月底才返回日本。

朱建榮早前經常公開討論中日關係及中國政府政策，當時也有報導稱，是因為他太過活躍而被關切，他則是向亞洲週刊回應「問心無愧」。

另外，2019年也曾發生中國籍的知名學者袁克勤返回中國為母親理喪時被逮捕。中國外交部隨後稱，袁克勤長期為日本政府從事「間諜情報活動」，被中方以涉嫌犯下間諜罪逮捕，中方稱袁克勤已在拘留期間認罪。

據日本共同社統計，自2015年以來，至少已有17名日本公民因涉嫌參與「間諜活動」，而被中國政府拘留，例如去年3月，曾有一名在日本藥廠工作的日本公民在中國被捕，中方稱他涉嫌從事間諜活動。在新版《反間諜法》施行之後，由於定義模糊，日本越來越擔憂中國的「任意逮捕」問題，日本公司對於派遣員工赴中國工作也更加謹慎。

（綜合報導）

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