在新疆问题上沉默 联合国人权高专遭抨击

(德国之声中文网) 正在中国访问的联合国人权事务高级专员巴切莱特(Michelle Bachelet)至今没有就新疆问题进行正式表态。据一名参与了5月25日人权高专与习近平视频对话的外交圈内人士向彭博社透露，巴切莱特认为此次中国执行旨在"促进、保护和尊重人权"，而不是进行调查；如果对此次行程期待过高，就反而会导致"失望"。

中国外交部发言人汪文斌在同一天的新闻发布会上指出，巴切莱特的访问按照"防疫闭环"方式组织开展。这也意味着，联合国人权高专只会参加由北京官方组织的小范围会谈。中国外交部长王毅则表示，希望巴切莱特的访问"有助于澄清错误信息"。

人权组织则质疑指出，巴切莱特的行程受到严格限制，因此无法自由地参观、访问那些北京当局不愿让她见到的人物和地点。"人权观察"组织中国区主任理查森(Sophie Richardson)就说："巴切莱特接触的每一个人都会为中国当局知晓，而且这些人也会主动告诉当局曾经和巴切莱特交谈。我认为我们可以合理地预期：当局要么对这些人进行报复，要么进行监视。"

观看视频 01:48 人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤

在接受德国之声访问时，流亡挪威的维吾尔语言学家阿尤普(Abduweli Ayup)表示，虽然北京方面不太可能让巴切莱特知道新疆拘留营的真实情况，但是海外维吾尔人"仍然希望她能站在历史的正确一边"。阿尤普说，假如巴切莱特能够公开表示新疆发生的事情是真实的、或者是部分真实的，那么维吾尔人将得到更多的国际支持，"我不喜欢联合国，但我们只有一个联合国。它并不强大，但它很重要，因为它是唯一的一个。我希望她能有所作为。"

中国方面目前正在利用巴切莱特的访问来开展自己的宣传攻势。联合国人权高专办公室在发给"美国之音"的一封电子邮件中澄清指出，巴切莱特在中国的发言已经被中国官媒错误引用或者错误描述。邮件指出，巴切莱特确实"赞扬了中国在消除贫困方面取得的成就"，但她并没有像中国央视所报道的那样，"钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就"；巴切莱特曾说"中国在多边机构中可以发挥关键作用"，但是央视报道的英文字幕却称联合国人权高专"赞扬了中国在维护多边主义方面发挥的重要作用"。

此外，中国驻伊拉克大使馆在推特上表示："巴切莱特祝贺中国在经济、社会发展和保护人权方面取得的重要成就。"但实际上巴切莱特所说的是"我们将讨论敏感、重要的人权问题，我希望这次访问将有助于我们共同努力，促进中国和全球的人权。"

按照计划，巴切莱特将在5月28日结束访华行程后召开新闻发布会，并将在此后发布一份报告。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。