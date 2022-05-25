 在新疆问题上沉默 联合国人权高专遭抨击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.05.2022

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时政风云

在新疆问题上沉默 联合国人权高专遭抨击

巴切莱特在中国期间没有就新疆问题进行公开表态，令外界质疑此次访华的意义。与此同时，中国方面则在积极利用巴切莱特开展自己的宣传攻势，联合国人权高专办公室现在对中国官媒的错误引用进行了澄清。

Xinjiang Police Files

巴切莱特与王毅举行会谈

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中国国家主席习近平周三与联合国高专巴切莱特视讯会晤，据中国官媒报道双方未提新疆。外界担忧，巴切莱特将被中共作为公关工具。专家认为，联合国此次访问表演性质居多。此前一天，国际媒体披露更多中国打压维族的证据引发关注。

聯合國人權高專巴切萊特正式出訪中國之際，海外維吾爾人持續喊話表示，希望她在出訪時，能夠有所作為。然而，國際社會與人權組織對她出訪的整體效益，仍保持高度懷疑。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特5月23日抵達中國，預計將訪問新疆，但預計不會赴北京。人權團體擔憂此行可能弊大於利，因為中國可能會藉此進行宣傳。巴切萊特訪華目的為何？

巴切萊特訪華期間，國際媒體披露中國新疆再教育營的照片、機密指令等新證據，顯示大量維族人遭到關押。西方呼籲對此進行調查，同時也質疑巴切萊特能否對新疆人權進行全面、不受操控的調查。

 (德国之声中文网) 正在中国访问的联合国人权事务高级专员巴切莱特(Michelle Bachelet)至今没有就新疆问题进行正式表态。据一名参与了5月25日人权高专与习近平视频对话的外交圈内人士向彭博社透露，巴切莱特认为此次中国执行旨在"促进、保护和尊重人权"，而不是进行调查；如果对此次行程期待过高，就反而会导致"失望"。

中国外交部发言人汪文斌在同一天的新闻发布会上指出，巴切莱特的访问按照"防疫闭环"方式组织开展。这也意味着，联合国人权高专只会参加由北京官方组织的小范围会谈。中国外交部长王毅则表示，希望巴切莱特的访问"有助于澄清错误信息"。

人权组织则质疑指出，巴切莱特的行程受到严格限制，因此无法自由地参观、访问那些北京当局不愿让她见到的人物和地点。"人权观察"组织中国区主任理查森(Sophie Richardson)就说："巴切莱特接触的每一个人都会为中国当局知晓，而且这些人也会主动告诉当局曾经和巴切莱特交谈。我认为我们可以合理地预期：当局要么对这些人进行报复，要么进行监视。"

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人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤

在接受德国之声访问时，流亡挪威的维吾尔语言学家阿尤普(Abduweli Ayup)表示，虽然北京方面不太可能让巴切莱特知道新疆拘留营的真实情况，但是海外维吾尔人"仍然希望她能站在历史的正确一边"。阿尤普说，假如巴切莱特能够公开表示新疆发生的事情是真实的、或者是部分真实的，那么维吾尔人将得到更多的国际支持，"我不喜欢联合国，但我们只有一个联合国。它并不强大，但它很重要，因为它是唯一的一个。我希望她能有所作为。"

巴切莱特与习近平的交谈内容遭到中国官媒“歪曲”

巴切莱特与习近平的交谈内容遭到中国官媒“歪曲”

中国方面目前正在利用巴切莱特的访问来开展自己的宣传攻势。联合国人权高专办公室在发给"美国之音"的一封电子邮件中澄清指出，巴切莱特在中国的发言已经被中国官媒错误引用或者错误描述。邮件指出，巴切莱特确实"赞扬了中国在消除贫困方面取得的成就"，但她并没有像中国央视所报道的那样，"钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就"；巴切莱特曾说"中国在多边机构中可以发挥关键作用"，但是央视报道的英文字幕却称联合国人权高专"赞扬了中国在维护多边主义方面发挥的重要作用"。

此外，中国驻伊拉克大使馆在推特上表示："巴切莱特祝贺中国在经济、社会发展和保护人权方面取得的重要成就。"但实际上巴切莱特所说的是"我们将讨论敏感、重要的人权问题，我希望这次访问将有助于我们共同努力，促进中国和全球的人权。" 

按照计划，巴切莱特将在5月28日结束访华行程后召开新闻发布会，并将在此后发布一份报告。

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