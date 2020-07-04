在拉美，民粹主义助长酷刑

（德国之声中文网）这个年轻人身受与酷刑无异的极大侮辱，最严重者为性折磨：他被逼脱光衣服，然后，双手被铐上，警察毒打他，并用警棍对他实施性侵。人权律师里维埃拉（Pablo Riviera）讲述了这一来自智利的案例。此案并非发生在1970年代的前皮诺切特专制时代，而是2019年。

这是国家人权研究所在2019年10月的抗议浪潮框架内所登记到的总共951起诉状之一。美国大学华盛顿法律学院法学教授、阿根廷人门德斯（Juan Méndez）指出，"例如在镇压抗议时对暴力的疯狂使用，其程度部分可同我们称之为野蛮、非人道或侮辱性惩罚以致酷刑的行为相类比。"从2010到2016年，门德斯曾担任联合国酷刑问题特别报告员。

暴力螺旋

此类残酷行为在众多拉美国家继续存在。大赦国际指出，缺乏进行客观比较单个国家状况的可靠数据。人权律师门德斯表示，主观上产生出一幅扭曲图像，即"在委内瑞拉和尼加拉瓜，政治上受迫害人遭酷刑事件明显要比其它事件更严重。"产生这一现象的主要原因，在于中产阶层与之有强烈共鸣。

德斯表示，在民主制国家，人们常认为，政治迫害已成为过去，但对刑事案犯用刑则是家常便饭，而若受害人为印第安人、黑人或来自社会和经济弱势群体，酷刑现象通常更为严重。门德斯指出，尤其在墨西哥，若涉及有组织犯罪，涉嫌作案人遭酷刑现象是普遍的。

人权律师门德斯曾是联合国酷刑问题特别报告员

柏林自由大学拉美历史学家林克（Stefan Rinke）解释说，墨西哥的情况一方面是缘于有利可图的毒品交易，是经济利益的结果："有组织犯罪那一方残暴使用酷刑"，由此催生出对方必要的报复，形成暴力螺旋。

比专制更古老的遗产

林克教授认为，相关问题之所以在拉美这么严重，答案是在该地区的历史中："拉美毋需专制便有酷刑"，军政府以其国家恐怖主义为酷刑手段，则为此创造了新的境界，并在很多地方持续至今，尽管程度有所减弱。酷刑普遍的原因在于，在重新民主化之后，警察和军队部门没有改革，或改革不足；另一原因是，违反酷刑禁令的行为极少得到追究。

林克教授指出，即使酷刑现象较前为弱，但它造成的伤害并不因此减少，尤其是，违法行为此后更不易被确证。

民粹主义降低心理障碍

这两位专家都认为，目前不会出现彻底的警察改革或出现一种明显的思维转变。他们指出，众多政界人士对这一改革持反对态度，他们之所以会当选，是因为他们许诺实施"强硬"政策。历史学家林克以巴西作为一个极端例子指出，该国政治家会公开为酷刑辩护，在那里，有可能出现象在委内瑞拉、尼加拉瓜和墨西哥那样的倒退。

门德斯也表示，以前曾有过理所当然地拒绝酷刑的时代，"尽管政治家们知道，酷刑无助于打击犯罪"。不过，这位维权人士仍持谨慎乐观态度："我相信，一个没有酷刑的大洲是可能的，或许不在我的有生之年就能实现，但肯定能出现在我的孩子和孙辈们生活的时代。"