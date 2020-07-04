 在拉美，民粹主义助长酷刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2020

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时政风云

在拉美，民粹主义助长酷刑

酷刑似乎属于专制时代，然而，在拉丁美洲，军人独裁政体的这一遗产今天依旧普遍存在。在很多地方，民粹主义使这一行为的心理障碍大为降低。

Symbolbild Guantanamo (picture-alliance/dpa/M. Shephard)

美国大学华盛顿法律学院法学教授门德斯指出，尤其在墨西哥，若涉及有组织犯罪，涉嫌作案人遭酷刑现象是普遍的

（德国之声中文网）这个年轻人身受与酷刑无异的极大侮辱，最严重者为性折磨：他被逼脱光衣服，然后，双手被铐上，警察毒打他，并用警棍对他实施性侵。人权律师里维埃拉（Pablo Riviera）讲述了这一来自智利的案例。此案并非发生在1970年代的前皮诺切特专制时代，而是2019年。

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联合国秘书长报告提到中国维权律师和人权运动者也因接触联合国受到政府监控、拘留及虐待和酷刑。联合国官员接受德国之声专访指出，愈来愈多的国家以反恐之名打击异议人士。 (13.09.2018)

这是国家人权研究所在2019年10月的抗议浪潮框架内所登记到的总共951起诉状之一。美国大学华盛顿法律学院法学教授、阿根廷人门德斯（Juan Méndez）指出，"例如在镇压抗议时对暴力的疯狂使用，其程度部分可同我们称之为野蛮、非人道或侮辱性惩罚以致酷刑的行为相类比。"从2010到2016年，门德斯曾担任联合国酷刑问题特别报告员。

暴力螺旋

此类残酷行为在众多拉美国家继续存在。大赦国际指出，缺乏进行客观比较单个国家状况的可靠数据。人权律师门德斯表示，主观上产生出一幅扭曲图像，即"在委内瑞拉和尼加拉瓜，政治上受迫害人遭酷刑事件明显要比其它事件更严重。"产生这一现象的主要原因，在于中产阶层与之有强烈共鸣。

德斯表示，在民主制国家，人们常认为，政治迫害已成为过去，但对刑事案犯用刑则是家常便饭，而若受害人为印第安人、黑人或来自社会和经济弱势群体，酷刑现象通常更为严重。门德斯指出，尤其在墨西哥，若涉及有组织犯罪，涉嫌作案人遭酷刑现象是普遍的。

UN Sonderbeauftragter für Folter Juan Mendez (picture-alliance/dpa)

人权律师门德斯曾是联合国酷刑问题特别报告员

柏林自由大学拉美历史学家林克（Stefan Rinke）解释说，墨西哥的情况一方面是缘于有利可图的毒品交易，是经济利益的结果："有组织犯罪那一方残暴使用酷刑"，由此催生出对方必要的报复，形成暴力螺旋。

比专制更古老的遗产

林克教授认为，相关问题之所以在拉美这么严重，答案是在该地区的历史中："拉美毋需专制便有酷刑"，军政府以其国家恐怖主义为酷刑手段，则为此创造了新的境界，并在很多地方持续至今，尽管程度有所减弱。酷刑普遍的原因在于，在重新民主化之后，警察和军队部门没有改革，或改革不足；另一原因是，违反酷刑禁令的行为极少得到追究。

林克教授指出，即使酷刑现象较前为弱，但它造成的伤害并不因此减少，尤其是，违法行为此后更不易被确证。

民粹主义降低心理障碍

这两位专家都认为，目前不会出现彻底的警察改革或出现一种明显的思维转变。他们指出，众多政界人士对这一改革持反对态度，他们之所以会当选，是因为他们许诺实施"强硬"政策。历史学家林克以巴西作为一个极端例子指出，该国政治家会公开为酷刑辩护，在那里，有可能出现象在委内瑞拉、尼加拉瓜和墨西哥那样的倒退。

门德斯也表示，以前曾有过理所当然地拒绝酷刑的时代，"尽管政治家们知道，酷刑无助于打击犯罪"。不过，这位维权人士仍持谨慎乐观态度："我相信，一个没有酷刑的大洲是可能的，或许不在我的有生之年就能实现，但肯定能出现在我的孩子和孙辈们生活的时代。"

 

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