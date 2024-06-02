在战火中学习 - 哈尔科夫地下六米深处的课堂

哈尔科夫持续遭受来自俄罗斯的炮击。德国之声记者走访了该市的一所地下学校。两年多以来这所地下学校近日首次恢复线下课堂。

（德国之声中文网）在哈尔科夫，寻找遇难者和辨认尸体的工作一直在进行。上周六（5月25日），俄罗斯向哈尔科夫一家建材市场发射了两枚制导炸弹，造成至少18人死亡，40多人受伤，7人失踪。

德国之声记者上周在哈尔科夫经历了长达16小时的空袭警报。夜间的导弹和无人机袭击令人无法入睡。

但九岁的萨什科这天一大早就起床梳洗、吃早餐，然后上学去了--这是自俄罗斯入侵乌克兰两年多来的第一次。

拥有近900名学生的地下学校

"这是真正的上课铃声"，老师娜塔莉亚·施韦茨（Natalja Schwez）高兴地对坐在课桌旁的三年级学生说，"欢迎大家来到地下课堂。"

来上课的十一个孩子穿着乌克兰传统服装刺绣衫，另有九人从国外连线课堂。无论老师还是学生都对能够再次恢复线下课堂感到格外喜悦。她上一次这样面对面见到学生已经是2022年2月23日的事情。翌日，爆炸声响，战争爆发。一些人逃走了，一些人留下，觉得学校会重新开放。但所有人都在想着教学该怎么继续的问题。

自那时起，所有课程改为线上。俄军现已摧毁了该市一半以上的学校。从去年开始，哈尔科夫市政府着手改造地铁站，以便为该市2000多名学生开设地下课堂。

5月13日，一所位于地下六米深处的学校开始投入使用，900名学生可分两批来这里上课。哈尔科夫市还将在多个区建设更多这样的学校。

教师娜塔莉亚·施韦茨非常开心线下课堂能重新恢复 图像来源: Hanna Sokolova-Stekh/DW

战争中的孩子们

"我的母亲儿时曾经历战争。我从未想过我的女儿和这些孩子也会成为战时儿童。爆炸声成了他们日常生活的一部分，"老师娜塔莉亚·施韦茨说道。她的女儿在战争期间完成了学业，但穿着晚礼服参加传统毕业舞会只能是遥不可及的梦想。

地下学校的一天从唱乌克兰国歌开始。上课期间经常响起空袭警报，市区也时常断电。但地下学校的一切活动照常--这里拥有教学所需的一切条件。

萨什科之前只能通过线上学习。"那种感觉不好，眼睛会疼，也经常停电，"他说。当课程因爆炸而被迫中断时，他会躲进过道。"但我已经习惯了，"他强调。"习惯"指的是来自俄罗斯的持续炮击。

三年级学生萨什科 图像来源: Hanna Sokolova-Stekh/DW

萨什科说他一直都很怀念线下课堂，但他也知道，来学校上学太危险，因为随时都有导弹落下的可能。"如果只是房屋被炸，还不那么令人悲伤，炸死人就太让人悲伤了。"三年级的他这样说道。

"爸爸不走，我也不想走"

5月初以来，俄军在哈尔科夫地区发动攻势，加强火力，一步步向该地区逼近。人们很清楚这意味着什么：他们的家园可能会再次遭到炮火袭击，就像战争刚开始那样。尽管没有出现恐慌，但不少居民在考虑撤离。

萨什科一家也有可能离开哈尔科夫。"但爸爸不走，我也不想走，"他难过地说道，尽管哈尔科夫不断遭到炮击，他还是想留下。"我在这里生活了九年，"萨什科说，他出生在哈尔科夫，虽然也去过其他城市，但却都不喜欢。 "在外面的时候我总是想家。"他强调道。

萨什科的父亲谢尔盖·安东诺夫送儿子来地下学校上学。他在教室门口站了一会儿。"这对孩子们来说真是件好事，"他微笑着说道，一边给坐在桌前的儿子拍了张照片。

孩子们在地下学校上课 图像来源: Hanna Sokolova-Stekh/DW

班里的另一名学生耶戈尔是妈妈送过来的。他的父亲和哥哥都在乌克兰军队，在前线。"我非常难过"，耶戈尔回忆起得知他俩都必须参军入伍的那一天。"我希望战争结束，""他一边说一边跑向他的同学。课间休息时间到了。与同学在一起能让他短暂地从悲伤的情绪中解放出来。

哈尔科夫的地下学校 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"哈尔科夫可能是最坚强的城市"

地下学校的课一直到下午才结束。突然，又一枚俄罗斯导弹袭击了该市。一幢居民楼被击中，三人死亡，超过三十人受伤。教师娜塔莉亚·施韦茨说，俄罗斯的袭击无休无止，"这对我们来说是持续的压力。但我们会坚持下去。留在哈尔科夫是我们的决定。这里是我们的家。"

哈尔科夫市中心升起一股黑色浓烟。人们远远望了望，又继续穿行在街道中。花坛里精心培育的鲜花争奇斗艳，其芬芳与洋槐盛开的香气糅合在一起，弥漫在空气之中。曾经被炸的房屋窗户和屋顶已被人们用胶合板修补好。"这座城市一边在遭受炮击，一边就在被重建。哈尔科夫可能是最坚强的城市，"当问到为什么不想离开时，萨什科这样说道。

"乌克兰曾有4800万居民，但300到500万人已经离开了，"萨什科悲伤地说道。俄罗斯对哈尔科夫的炮袭夺去了数百平民的生命。

"俄罗斯杀害了他们"——一块纪念在这场战争中遇难儿童的纪念碑上这样写道。纪念碑旁摆放着毛绒玩具和鲜花。

仅几日后，俄罗斯再次用10枚火箭弹袭击哈尔科夫，造成7人死亡，其中包括儿童图书印刷厂的员工。

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