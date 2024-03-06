在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齐奥球迷被捕

（德国之声中文网）欧冠联赛八分之一决赛，拜仁慕尼黑主场迎战罗马拉齐奥队。而比赛前一天晚间，部分拉齐奥球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚会，并高唱法西斯歌曲。

多家意大利报章转载的一段手机视频可以看到，参加聚会的大约有50人。在视频结尾处，可以清晰听到他们在高喊"Duce, Duce, Duce"，这是意大利法西斯对其首领墨索里尼的称谓。现场还有人高举右手，行所谓的"罗马礼"，这种也被称为"希特勒礼"的手势在德国是被禁止的。

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慕尼黑警方新闻处证实，他们的确曾前往皇家啤酒屋执行任务，并已就使用违宪组织标志一事展开调查。警方称，一名现年18岁的意大利游客一度被拘捕，不过，此人被警方登记身份，并支付了保障金之后已经获释。

为什么德国人对国旗缺乏热情？

慕尼黑皇家啤酒屋的一名发言人表示，警方登记了一名拉齐奥激进球迷的身份信息，并开始对他展开调查。这位发言人表示："警方的介入令我们非常高兴。如果警察不来，我们自己也会进行干预的。"

意大利《共和国报》报道称，当时酒馆里大约聚集了一百名拉齐奥球迷。

网络上流传的相关视频引起广泛愤慨。罗马市政府体育官员奥纳拉托（Alessandro Onorato）对拉齐奥部分球迷的行为予以强烈谴责。他说："在慕尼黑欧冠联赛赛事期间，拉齐奥球迷高唱颂扬墨索里尼的歌曲，行罗马礼，这是对拉齐奥球队、所有球迷以及罗马市的亵渎。我对此予以最强烈的谴责。"

在拉齐奥过去的比赛中，也曾多次发生球迷颂扬法西斯的场景。

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（德新社，法新社）

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