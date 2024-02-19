在慕安會看美中關係：強權競爭將世界推向新冷戰？

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議期間，面對各項重大國際議題都有所回應，欲藉此擔任「動盪世界中的穩定力量」。DW國際新聞總編Richard Walker在場邊專訪到香港大學中國問題專家李成，他認為中美如今某種程度上已經進入「新冷戰」，但與當年的美蘇冷戰大相逕庭。

王毅今年出席慕尼黑安全會議，於「中國專場」發表演說，強調中國願做「推動大國合作的穩定力量」，並提及今年為中美建交45週年，「歷史經驗教訓表明，中美合作，可以辦成有利兩國和世界的大事，中美對抗，兩國和世界都會遭殃」。

圖為DW國際新聞總編Richard Walker，17日於慕尼黑安全會議上專訪中國問題學者李成。

中國偏好的美國總統？

美國即將在今年11月舉辦總統大選，現任總統拜登在國內外諸多問題夾擊的情況下尋求連任，前總統川普也力圖重返白宮。外界關注，對中國而言，誰會是比較有利的人選？

李成認為，在拜登的執政之下，美中關係並未出現顯著改善，意味著不論是民主還是共和黨執政，美國對於中國的政策都存在延續性，也就是將中國視為對美真正的威脅；兩黨在經濟上也傾向對北京採取強硬態度。

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他指出，拜登執政更具有「可預測性」，不追求與中國完全脫鉤，在台灣議題上也會維持「一個中國」政策；但另一方面，拜登與歐洲維持良好關係的策略，可能不利於中國。至於川普，則是在多項問題上都存在不確定性，「他（川普）的孤立主義，特別是有關台灣的態度，可能會比較符合中國的最佳利益；他與歐洲盟友疏遠也可能會讓這些國家從不同的角度看中國」。

值得注意的是，李成不認為川普會那麼支持台灣。此外，川普很可能會對中國加徵關稅，對北京來說顯然不是好消息。

另一方面而言，李成表示中國的領導層也意識到，美國共和黨如今變得非常保守，甚至更加意識形態化，「無論有沒有川普，對中國來說都可能非常非常艱難」。

李成：中美已開啟「新冷戰」

DW詢問李成上述的說法是否代表著美中如今在結構上而言，已經進入了一種新型態的「冷戰時期」？他表示：「從很多方面來說，已經是如此。」不過，現在的中國跟過去也很不一樣。

李成認為，中國改革開放40年來創造了許多世代，他們非常具有國際觀，而且中國人也能夠出國，這與過去毛澤東時期的中國具有非常大的差別。

李成坦言中國的公民社會確實面臨諸多挑戰，但同時中國也需要更開放地對待這類問題，讓更多外國人到訪中國，尤其是學生交流方面。

佩洛西談台海局勢

前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在本屆慕尼黑安全會議上也接受DW「衝突地帶」節目專訪。

主持人塞巴斯蒂安（Tim Sebastian）在提及兩岸關係時，直截了當詢問佩洛西：「中國會不會侵略台灣？」她未正面回應，而是稱：「如果他們有能力的話，而這是他們會試圖建立的能力。」並補充說她「不會訝異中國做任何事，特別是習近平」。

對於如果台灣遭到侵略，美國是否會為台灣而戰？佩洛西稱她無法作主，並重申美國一貫主張的「一個中國政策」。

佩洛西說：「我們不會說支持獨立，他們（台灣）也不會。或許有些人支持獨立，但那不是政策。我們支持的是一個中國政策，他們（台灣）則是維持現狀。」

她也提及，中國和美國同屬大國，雙方必須在氣候危機等涉及共同利益的議題上，找到合作的可能性，但也不能忽視中國侵犯人權等負面作為。

（DW記者Richard Walker、Tim Sebastian對此文有貢獻）

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