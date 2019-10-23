 在德贷款，银行倒贴钱？没那么简单！ | 经济纵横 | DW | 18.11.2019

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经济纵横

在德贷款，银行倒贴钱？没那么简单！

德国国有复兴信贷银行宣布准备实行贷款负利率政策，并已在进行相关的软件系统调整工作。不过，对于私人客户来说，要享受到“去商业银行贷款买房/建房，还能从银行额外拿到钱”这样的好事，还需等待一些时日。

Symbolfoto Negativzinsen MinusZinsen (picture-alliance/chromorange)

负利率已经在路上

（德国之声中文网）提到"负利率"这个词，对于银行储户来说直如噩梦，因为这意味着你存在账户里的钱不仅不能生利，而且还会微微"缩水"；但是反过来，对于贷款买房者来说，这简直就像是天赐福音，因为这等于银行借给你钱，让你实现"地主梦"，同时银行还给你倒贴钱！

Bundesverfassungsgericht kippt Grundsteuer (picture-alliance /K. Ohlenschläger)

如今德国复兴信贷银行（KfW）就在该领域迈出了第一步。这家国有信贷银行的行长布劳宁（Günther Bräunig）表示，已经在为负利率的实施进行技术准备。包括商业银行也需要对各自的数字信息系统进行调整。据路透社报道，在复兴信贷银行和普通商业银行的现有软件系统条件下，输入数值为负的利率在技术上根本无法做到。

为何实行负利率？

推行负利率的目标也很简单，就是鼓励贷款、刺激消费，从而带动整体经济活跃性。据悉，复兴信贷银行为实施负利率政策而进行的技术调整工作可能需要一年时间。

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根据该银行的计划，"贷款还能得奖励"政策的第一批受益主体可能会是气候保护项目。但是行长布劳宁表示，未来私人建房者也有可能获得负利率的贷款，但这个未来究竟还有多远，目前还很难预测。首批享受负利率贷款的应该是各地市政府或社区政府，因为它们现在的融资成本已经接近于零。

复兴信贷银行之所以可以这么"任性"地搞负利率，主要还是归功于德国的主权信用高评级，使得国有的复兴信贷银行的再融资成本非常低。而相比之下，其它的私有商业银行比如德意志银行等，就没有这么优惠的融资条件，因为这些银行在国际三大信用评级机构的评分要低于德国的主权信用级别。

私人用户还需耐心等待

《法兰克福汇报》分析认为，到普通私人客户真正可以享受负利率，肯定还需要一段时间。因为复兴信贷银行不能直接向私人客户贷款，中间必须通过商业银行。因此，商业银行可以向贷款客户收取一定的办理费用，以房屋贷款为例，手续费率可以达到0.75%。这么算下来，理论上讲只有在复兴信贷银行的负利率达到-0.76%或者更低时，私人用户才有可能真正享受到"借钱还有奖励"的好事。

此外，各商业银行和储蓄银行还需要首先完成各自软件系统的调整，为负利率创造必要的技术条件。不过，复兴信贷银行行长布劳宁在接受媒体采访时表示，他认为商业银行会积极推进这一工作："因为这会给客户带来好处，所以我相信各银行都会快速地进行这方面的准备。"他预计，到2020年秋天，所有商业银行和储蓄银行应该都会具备实行负利率的技术条件。

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