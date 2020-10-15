在德美商期望拜登胜选

目前德国和美国政治关系不佳，但是经济关系仍然稳定，对于美国公司而言，新冠疫情发生后，在德投资设点比以前更具吸引力。
（德国之声中文网）11月初将举行美国总统大选。特朗普是否会连任，还是竞选对手拜登将胜选？选举结果将如何影响德美关系？在德美国商会会长弗兰克•斯波拉里（Frank Sportolari）表示：“我要强调，我们不是政治组织，但我们的成员认为，如果民主党获胜，对政治和经济会更好。”
这是美国商会在德国50家销售额最高的美国公司中进行的一项调查结果，但是这项结果不应被过度解读。重点是，美国公司希望民主党能够促成更紧密的政治伙伴关系，因而为经济带来积极效益。
斯波拉里强调：“我们在跨大西洋联盟上有许多问题要解决。”诸如美国（对德）贸易逆差的问题绝不会因为拜登胜选而自动消失。他警告，拜登阵营中有许多“保护主义者”。“但我们希望能够进行更良好的对话和找到解决争端的更好方法。”
事实上，美国由谁执政，对德美之间的商业关系不是最为重要。“总统的声望不能全然套用到经济关系中。”许多美国公司在德国活跃了很长时间。斯波拉里表示：“他们是勇敢的人，不会放弃生意。”
实际上，2019年在德国最大的50家美国公司销售额与去年相比平均增长了1.8％。然而，2018年增长率为5.5％，这是由于机械工程和汽车领域的弱势，相对成功的是服务和贸易，资讯技术和通讯领域。
在德美国商会评选的在德50家销售额最高的美国公司中，线上零售商亚马逊（Amazon）首次以198.5亿欧元的销售额名列第一。汽车制造商福特紧随其后，销售额达198亿欧元，这是该公司多年来首次被挤下第一名。
埃克森美孚（ExxonMobil）排名第三，营业额估计为85.8亿欧元。Jet连锁加油站位居第四，农业机械制造商约翰迪尔（John Deere）位居第五。根据美国商会的数据，去年在德国50家最重要的美国公司的总销售额约为1820亿欧元。
麦当劳快餐连锁店在德国拥有约61,000名员工，再次成为德国最大的美国雇主，排在第二的是福特汽车厂，拥有22,650名员工。在第三和第四位的是亚马逊和物流服务提供商UPS，拥有大约20,000名员工，其次是人员中介公司万宝盛华（Manpower）和约翰迪尔。总体而言，员工人数从315,000下降到306,000。
在新冠疫情中，美国公司将德国评为1.8级，明显好于以往。特别是危机管理发挥了积极作用，短期工作福利和针对个体营业者和中小型公司的救助计划等措施受到好评，德国作为投资经营地点，即使在危机中也显示出了自身实力。
新冠疫情爆发后，排名前50位的美国公司中有一半对德国的投资保持不变，甚至有31％的企业投资比以前有所增加。这与美国公司期望德国经济在2021年明显复苏相吻合。在接受调查的公司中，有53％的人预计在德国销售量会增加，而利润率预计会增加41％。美国商会会长斯波拉里强调：“对于仍在不断扩展业务的美国公司而言，德国仍然是一个非常有吸引力的国家。”
但是，新冠危机仍然在资产负债表中留下明显印记。2020年，有56％的公司在德国的销售额出现下降，而利润率则下降39％。在德美国商会认为，疫情将加剧机械工程和汽车领域的系统性危机。相对来说，IT和服务行业将会受益。
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