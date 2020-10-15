在德美商期望拜登胜选

（德国之声中文网）11月初将举行美国总统大选。特朗普是否会连任，还是竞选对手拜登将胜选？选举结果将如何影响德美关系？在德美国商会会长弗兰克•斯波拉里（Frank Sportolari）表示：“我要强调，我们不是政治组织，但我们的成员认为，如果民主党获胜，对政治和经济会更好。”

这是美国商会在德国50家销售额最高的美国公司中进行的一项调查结果，但是这项结果不应被过度解读。重点是，美国公司希望民主党能够促成更紧密的政治伙伴关系，因而为经济带来积极效益。

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更多对话，问题却没减少

斯波拉里强调：“我们在跨大西洋联盟上有许多问题要解决。”诸如美国（对德）贸易逆差的问题绝不会因为拜登胜选而自动消失。他警告，拜登阵营中有许多“保护主义者”。“但我们希望能够进行更良好的对话和找到解决争端的更好方法。”

事实上，美国由谁执政，对德美之间的商业关系不是最为重要。“总统的声望不能全然套用到经济关系中。”许多美国公司在德国活跃了很长时间。斯波拉里表示：“他们是勇敢的人，不会放弃生意。”

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亚马逊超越福特

实际上，2019年在德国最大的50家美国公司销售额与去年相比平均增长了1.8％。然而，2018年增长率为5.5％，这是由于机械工程和汽车领域的弱势，相对成功的是服务和贸易，资讯技术和通讯领域。

在德美国商会评选的在德50家销售额最高的美国公司中，线上零售商亚马逊（Amazon）首次以198.5亿欧元的销售额名列第一。汽车制造商福特紧随其后，销售额达198亿欧元，这是该公司多年来首次被挤下第一名。

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麦当劳成为最大雇主

埃克森美孚（ExxonMobil）排名第三，营业额估计为85.8亿欧元。Jet连锁加油站位居第四，农业机械制造商约翰迪尔（John Deere）位居第五。根据美国商会的数据，去年在德国50家最重要的美国公司的总销售额约为1820亿欧元。

麦当劳快餐连锁店在德国拥有约61,000名员工，再次成为德国最大的美国雇主，排在第二的是福特汽车厂，拥有22,650名员工。在第三和第四位的是亚马逊和物流服务提供商UPS，拥有大约20,000名员工，其次是人员中介公司万宝盛华（Manpower）和约翰迪尔。总体而言，员工人数从315,000下降到306,000。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



德国在危机中表现优势

在新冠疫情中，美国公司将德国评为1.8级，明显好于以往。特别是危机管理发挥了积极作用，短期工作福利和针对个体营业者和中小型公司的救助计划等措施受到好评，德国作为投资经营地点，即使在危机中也显示出了自身实力。

新冠疫情爆发后，排名前50位的美国公司中有一半对德国的投资保持不变，甚至有31％的企业投资比以前有所增加。这与美国公司期望德国经济在2021年明显复苏相吻合。在接受调查的公司中，有53％的人预计在德国销售量会增加，而利润率预计会增加41％。美国商会会长斯波拉里强调：“对于仍在不断扩展业务的美国公司而言，德国仍然是一个非常有吸引力的国家。”

新冠疫情将留下影响

但是，新冠危机仍然在资产负债表中留下明显印记。2020年，有56％的公司在德国的销售额出现下降，而利润率则下降39％。在德美国商会认为，疫情将加剧机械工程和汽车领域的系统性危机。相对来说，IT和服务行业将会受益。

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