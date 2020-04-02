在德美中感染新冠 医疗费谁来买单？

（德国之声中文网）如果被确诊感染了新冠病毒，在全民有医疗保险义务的德国，包括AOK、TK在内的大型法定医疗保险机构负责承担100%用于感染新冠病毒后的医疗费用。如果不知道自己是否感染了病毒，想做医疗测试，保险公司会在医生认为必要的情况下支付新冠病毒测试的费用。

目前一次测试的全部费用在200至300欧元之间。当然，德国医生目前会根据德国官方卫生抗疫研究机构罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）的建议指定就诊者进行测试。测试的前提包括就诊者已经出现部分新冠症状，并且之前和感染源有过接触，或者之前去过包括中国、美国在内的病疫区。如果不符合上述条件，就诊者就必须自行承担测试费用。

所以对于在德国工作、生活、学习的居民，包括广大中国留学生、商人、雇员以及以难民身份居住在德国的中国公民来说，只要他们加入了德国的医疗保险体系，就不存在感染新冠没钱看病的情况。而在德国，所谓没有医疗保险的"裸奔"，是违规行为。法定医疗保险机构也会为没有收入的人提供相应的医疗保险。

美国纽约市一家医院急诊科门前

美国的情况

美国国会3月份虽然通过了一项新法令，规定全民可以免费进行新冠测试，但这项法案没有指出谁来承担治疗费用。

在美国，公民没有加入医疗保险的义务。受雇者一般会和雇主共同缴纳医保费用，在受保者承担一定"自付额度"的前提下享受医疗保险。其中雇主会承担绝大部分，也就是超过8成的医保费用。而对于无业者来说，大部分人没有参加医保。美国前任总统奥巴马曾试图通过改革医疗保险系统，使每一位美国公民都能获得基本的医疗保障。但前提条件是已经购买医保的公民需要大幅度的支付比原来更多的医保费用。

但这一被称为"奥巴马医改"（Obamacare）的改革受到现任总统特朗普的强烈反对。上任后，特朗普政府通过各州手段让"奥巴马医改"一度名存实亡。而目前作为受新冠疫情侵袭最严重的国家，特朗普政府的做法实际上在一定程度上恢复了"奥巴马医改"的效力。

据法新社报道，美国卫生部长阿扎（Alex Azar）4月3日表示，美国政府将准备1000亿美元，为没有医疗保险的美国公民承担感染新冠病毒后的治疗费用。报道称，加上因新冠疫情失业而失去医疗保险的1000万民众，美国目前有大约3800万人没有医疗保险。

至于生活在美国的非美国公民，他们中的许多人从事着没有雇主保险的中低收入职业，或者因为居留身份没有资格享受政府提供的系列医疗保险辅助服务。所以，他们现在是新冠疫情中的"高危人群"。一旦被检测感染，就不得不首先自己承担相关费用。根据美国公共卫生非营利组织凯瑟尔家族基金会（Kaiser Family Foundation）的分析预估，一位没有并发症的新冠病毒感染者平均需要支付大约9800美元的治疗费用。如果有并发症，费用立即翻番，超出2万美金。

封城之后得武汉医院





中国的政策

根据中国国家医保局3月底公布的消息，此轮中国新冠疫情爆发全国确诊患者结算人数为44189人，涉及总费用75248万元，人均治疗费用约为1.7万元人民币。其中医保支付比例约为65%，剩余部分由财政进行补助。

中国国家医保局医药服务管理司司长熊先军向中国媒体表示，无论是本地或异地患者，都实行"先救治、后结算"。在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由就医地财政给予补助，异地就医医保支付的费用由就医地医保部门先行垫付，疫情结束后全国统一组织清算，由参保地医保部门与就医地医保部门结算。3月初，中国财政部社会保障司司长符金陵曾表示，截至3月2日，中国各级财政安排疫情防控资金1087.5亿元。他表态称，医疗费用的保障比较充足，"请大家不用为医疗费用担忧。"

而目前出于各种原因，从中国境外进入中国的人，他们首先必须自行支付在集中观察点进行14天隔离观察的费用。针对境外回国人员确诊新冠肺炎治疗费用问题，北京市政府的做法是：对参加了基本医疗保险的人员，在回国入境过程之中被确诊为新冠肺炎病例和疑似病例所发生的医疗费用，按照基本医疗保险的相关规定报销以后，再实施财政补助，个人不需要负担相关费用。

但对于未参加基本医疗保险的人员，在回国入境过程之中被确诊为输入型的新冠肺炎病例或疑似病例的，医疗费用原则上由患者个人负担。经认定的"困难人员"，按照传染病防治法法律法规的相关规定，享受公共财政对患者的医疗费用援助。