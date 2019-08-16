在德港人周六集会 内地青年亮国旗对立

（德国之声中文网）在场放置了多张反送中标语，包括「撒回恶法」，「没有暴徒，只有暴政」等。当中亦有不少展示香港过去两个月示威活动的图片，包括警察用催泪弹、警棍镇压的场面，以及示威者受伤的情况。他们又邀请在场人士在一张用德语写着「拯救正在下沉的香港」的横额上签曙，召集人说希望收集了签名的横额能被带回香港示威区。

示威者大多为在柏林居住及工作的香港人，亦有不少留学生。他们刻意将标语翻译成多国语言，方便游客理解。

曾经在香港生活过5年的德国人Marcus Merheim先生说：「如果香港人拥有的自由被夺取，这将会是一个遗憾。」他认为在柏林这样的示威，可以令更多外国人知道香港的情况，对于争取国际社会支持非常有用。

在柏林一间手表公司工作的香港陈先生说，今次参与集会的目的，主要是想外国人更深入关注香港的示威活动：「他们所知的一般都比较片面，有很多外国朋友都会问为何送中条例已暂缓，但香港人仍继续示威？所以这是一个好机会向他们去解释更多恶法以外，香港面对的问题。」

28岁，刚由海德堡搬到柏林的陈小姐说：「自己每天都花5、6小时追紧香港发生的事，有时看到示威者受伤画面更会伤心落泪。但一直可以做的事都只限于网上，难得有机会亲身参与，可以向外国人讲解，一定要出席。」

不少在德国居住的台湾人都前来支持，台湾驻德代表谢志伟表示，中国如何处理香港的问题，全世界都在看。「对于人道，人权，自由的问题，不单止台湾关心，全世界都关心。」

同在勃兰登堡 门，与反送中示威相隔约五十米外，有另一场支持香港政府以及警察的集会，有大约数十人参与。他们都举着中国国旗，手持「支持香港警察」，「反对暴力示威」以及「爱中国，爱香港」的标语。当日的挺港活动在汉堡和科隆都有上演。

由于近日在澳洲墨尔本及伦敦的反送中示威中都有示威者与反示威者发生冲突，因此柏林警方都加强戒备。曾经有两名内地女士前来与反送中港人讨论，一度说国家的事应该由国家处理，但很快被警察隔开。

问到一位在阅读反送中传单、在柏林读书的内地留学生黄先生对香港示威的看法，他表示香港人有示威自由，但绝对反对暴力。他说他内地的朋友一般想法一致：「香港不可以乱。」

但他说一国两制及争取普选的问题比较复杂：「香港毕竟是中国领土，香港政府必须从属于中央政府。」

「三十年后中国可以发展到发达国家水平，中国也许会变得更民主。到时侯矛盾可能没有现在那么激烈了。五十年不变，但五十年以后，就由香港市民自己决定吧。」

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