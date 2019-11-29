在德寻求避难的中国人去年翻番

据德国联邦移民及难民事务局数据，过去一年里，在德国申请避难的中国公民数量是前年的两倍有余。
（德国之声中文网）德国联邦移民及难民事务局针对《星期日世界报》的一项问询指出，2019年，德国共收到962份来自中国公民的避难申请。该数字2018年为447。
2019年，向德国申请避难的维吾尔族中国公民有193人，2018年为68人。
德国外交部一份有关中国的难民问题报告指出，德国政府已认识到，在中国，少数民族以及不支持中共政权的人处境明显恶化。
基于这样的认识，维吾尔族和藏族人的避难申请在德获批几率较高。德国联邦移民及难民事务局向世界报提供的数据显示，维吾尔族申请者获批比例在96%以上，藏族申请者获批比例约75%。而汉族申请者只有不到15%。不过，统计显示，2018年来自西藏的避难申请人只有18个。
专家们估计，过去几年里，大约有100万人，其中大多数是维吾尔族穆斯林，曾被关押在所谓的教育和培训中心。中国政府声称是为打击极端主义，但穆斯林活动人士说，政府的目的是抹除他们的文化和宗教信仰。
德国联邦移民及难民事务局公布的新数据指出，今年1月至10月，在德申请避难的维吾尔人比去年多了一倍有余，为149人。一名在德维族人指出，部分原本生活在穆斯林或非洲国家的维族人担心遭到遣返，纷纷前往欧盟国家寻求庇护。 (29.11.2019)
在访问哈萨克斯坦时，美国国务卿蓬佩奥谴责中国打压维吾尔人、哈萨克族和其他少数民族，他呼吁中亚国家庇护逃离中国的少数民族。他也建议这些国家将美国视为可靠的商业伙伴。 (03.02.2020)
根据《维吾尔人权项目》统计，目前至少有386位知名的维吾尔知识分子被中国政府关押或强迫失踪。这些维吾尔社群中备受尊敬的知识分子相继被送进再教育营。其中几位的子女也被迫走上倡议之路。 (31.12.2019)