 在德寻求避难的中国人去年翻番 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2020

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时政风云

在德寻求避难的中国人去年翻番

据德国联邦移民及难民事务局数据，过去一年里，在德国申请避难的中国公民数量是前年的两倍有余。

Berlin Uiguren Protest (Getty Images/S. Gallup)

中国驻柏林使馆前的维族抗议者

（德国之声中文网）德国联邦移民及难民事务局针对《星期日世界报》的一项问询指出，2019年，德国共收到962份来自中国公民的避难申请。该数字2018年为447。   

2019年，向德国申请避难的维吾尔族中国公民有193人，2018年为68人。

德国外交部一份有关中国的难民问题报告指出，德国政府已认识到，在中国，少数民族以及不支持中共政权的人处境明显恶化。

观看视频 04:09

流亡维族人口中的再教育营

基于这样的认识，维吾尔族和藏族人的避难申请在德获批几率较高。德国联邦移民及难民事务局向世界报提供的数据显示，维吾尔族申请者获批比例在96%以上，藏族申请者获批比例约75%。而汉族申请者只有不到15%。不过，统计显示，2018年来自西藏的避难申请人只有18个。

专家们估计，过去几年里，大约有100万人，其中大多数是维吾尔族穆斯林，曾被关押在所谓的教育和培训中心。中国政府声称是为打击极端主义，但穆斯林活动人士说，政府的目的是抹除他们的文化和宗教信仰。

观看视频 02:15

“我们被强迫吃猪肉、唱红歌”

 

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在德寻求避难维吾尔人翻番

德国联邦移民及难民事务局公布的新数据指出，今年1月至10月，在德申请避难的维吾尔人比去年多了一倍有余，为149人。一名在德维族人指出，部分原本生活在穆斯林或非洲国家的维族人担心遭到遣返，纷纷前往欧盟国家寻求庇护。 (29.11.2019)  

美促中亚国家庇护逃离新疆的少数民族

在访问哈萨克斯坦时，美国国务卿蓬佩奥谴责中国打压维吾尔人、哈萨克族和其他少数民族，他呼吁中亚国家庇护逃离中国的少数民族。他也建议这些国家将美国视为可靠的商业伙伴。 (03.02.2020)  

「爱党爱国」维族学者被送进再教育营

根据《维吾尔人权项目》统计，目前至少有386位知名的维吾尔知识分子被中国政府关押或强迫失踪。这些维吾尔社群中备受尊敬的知识分子相继被送进再教育营。其中几位的子女也被迫走上倡议之路。 (31.12.2019)  

舆论压力下 中国披露维族学者下落 发布新疆短片

在联合国人权专家的敦促下，中国披露了知名维吾尔学者塔西甫拉提·特依拜的下落，否认对特依拜进行秘密审判并被处以极刑。此外，针对国际社会就新疆问题的批评，央视在周五发布了短片，指责西方媒体传播谣言。 (27.12.2019)  

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Schweden Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Helsingborg

瑞典融合新招 难民与老人作邻居 22.12.2019

瑞典一城市推出新居住项目，让年长者、年轻人和年轻难民生活在同一屋檐下。该项目希望借此让孤单的老人排解寂寞，年轻难民则能通过与瑞典人相处融入当地社会。

Registrierung von Flüchtlingen

德国境内领取救济的人数减少 25.10.2019

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时事评论

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客座评论：疫情冲击下的区域一体化

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