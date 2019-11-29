在德寻求避难的中国人去年翻番

（德国之声中文网）德国联邦移民及难民事务局针对《星期日世界报》的一项问询指出，2019年，德国共收到962份来自中国公民的避难申请。该数字2018年为447。

2019年，向德国申请避难的维吾尔族中国公民有193人，2018年为68人。

德国外交部一份有关中国的难民问题报告指出，德国政府已认识到，在中国，少数民族以及不支持中共政权的人处境明显恶化。

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基于这样的认识，维吾尔族和藏族人的避难申请在德获批几率较高。德国联邦移民及难民事务局向世界报提供的数据显示，维吾尔族申请者获批比例在96%以上，藏族申请者获批比例约75%。而汉族申请者只有不到15%。不过，统计显示，2018年来自西藏的避难申请人只有18个。

专家们估计，过去几年里，大约有100万人，其中大多数是维吾尔族穆斯林，曾被关押在所谓的教育和培训中心。中国政府声称是为打击极端主义，但穆斯林活动人士说，政府的目的是抹除他们的文化和宗教信仰。