 在德国 你赚多少钱？ | 非常德国 | DW | 12.12.2019

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非常德国

在德国 你赚多少钱？

德国人的收入高于欧盟平均水平，不过仍低于瑞士等国。德国人的平均月收入多少，开销又是多少呢？

Gehaltsabrechnung (picture-alliance)

（德国之声中文网）在德国，收入属于个人隐私，人们不愿意回答。不过，根据统计数据，2018年的平均月毛收入约为2950欧元（这是平均值，如果是中间值的话低于这一数字）。实际净收入则要减去33%，为1945欧元。

毛收入与净收入

根据单身、家庭等情况，缴税分六个等级。

以一位有两个小孩的已婚父亲为例：

如果 毛收入   2948 欧元

   -   工资税     167  欧元

   -   医保         215  欧元（工资的7.65%）

 -   养老保险    274  欧元（工资的9.3%）

 -   失业保险      36  欧元（工资的1.25%）

 -   护理保险      45  欧元（工资的1.5%）

-------------------------------------------------------------------   

    =   净收入   2209 欧元

但如果是无小孩的单身，同样的毛收入在缴纳更高的税率以及团结税后，净收入将为1944欧元。其它可能需要缴纳的还有教会税。

收入最高与最低的行业

在德国，收入最高的行业中包括医生。主任医师的年收入平均在12万欧元以上。专科医师平均接近9万欧元。当然，最高收入者还包括金融和经济行业：基金经理、经理人等。

收入最低的是帮厨，月毛收入低于2000欧元。理发师和跑堂也仅略高一点。其它低收入的行业还包括电话客服员、牙医助手和护理员。护士的起点收入也较低（月毛收入在2000-2400欧元之间）。

Symbolbild Kindergeld und Erziehungsgeld in Deutschland Miniatur Figur (picture alliance/dpa/)

2017年德国家庭的月开销是2517欧元，其中近900欧元用于住房开支

法定最低工资

德国有法定的最低工资，目前为9.19欧元（2019年11月）。欧盟内最高的是卢森堡（11.97欧元），比德国高的还有比利时、爱尔兰、荷兰和法国。最低的欧盟国家是保加利亚（1.72欧元）、拉脱维亚（2.54欧元）、罗马尼亚（2.68欧元）、匈牙利（2.69欧元）和克罗地亚（2.92欧元）。这里都是指毛收入。

高于欧盟平均水平低于瑞士

这样看来，德国的最低工资比一些其它欧盟成员国多出一两倍。今年头半年，克罗地亚的平均月净收入约合870欧元。尽管明显高于欧盟平均水平，德国的平均收入仍低于瑞士、卢森堡或者丹麦。

2017年，德国家庭的月开销是2517欧元，不过，其中近900欧元用于住房开支。

  • EU-Parlament Abstimmung über Banken Konten und Alternativkraftstoffe Symbolbild (picture-alliance/dpa)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    存款是家庭资产最重要组成部分

    根据德国联邦统计局的数据，2018年，德国每个家庭平均拥有资产性财产5.84万欧元，扣除消费贷款、教育贷款后，每个家庭的资产性净财产为5.54万欧元。其中，大部分都是银行储蓄或是人寿保险，证券投资的金额仅为每户1.69万欧元。

  • Deutschland Neubausiedlung in München (picture-alliance/Robert Schlesinger)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    净资产显著增长

    如果算上房地产等非资产性财产，扣除负债后，德国家庭的平均净财产为16.26万欧元。这个数字较10年前(11.76万欧元)有了显著的增长。

  • Deutschland Brandenburger-Tor 1990 (imago/F. Berger)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    东西德贫富差距依然巨大

    柏林墙倒塌已经有近30年，但是，德国东部与西部间的差异非常显著。东部家庭的平均资产性净财产仅为4.03万欧元，平均净财产为8.8万欧元；而西部家庭的平均资产性净财产达6.31万欧元，平均净财产为18.2万欧元。

  • Symbolbild Eigenheim Haus Hand (Fotolia/drubig-photo)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    房地产增幅迅猛

    2018年，全德国每个家庭的房地产财产平均为13.6万欧元(按交易金额计算)，不过只有47.5%的家庭拥有属于自己的房地产，这个数字与2008年、2013年基本持平。如果只统计拥有自己房地产的家庭，则每户平均房地产财产额为29.54万欧元，这个数字比2013年猛增了21.1%，体现出了近年来德国房地产市场的火爆上涨行情。

  • Eigenheim (DW/Alterfalter)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    独栋住房

    拥有房产的家庭中，过半家庭的房产交易价值都在25万欧元以下。不过，超过半数的有房家庭，拥有的是独门独栋的住房。

  • Symbolfoto Steuergeschenk (picture-alliance/imageBROKER/C. Ohde)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    税前税后差异大

    在收入方面，2017年，德国每个家庭的平均税前月收入为4474欧元，其中，劳动报酬收入为2864欧元，资产性收入(利息、股票分红等)为437欧元，公共社会福利收入为980欧元。扣除各类税收、社保缴费后，每个家庭的净收入以及可支配收入，平均为3400欧元左右。

  • Edeka-Filiale in Bernau (picture alliance/Keystone)

    普通德国家庭 到底多有钱？

    消费支出也不少

    2017年，德国家庭的平均私人消费支出为每月2517欧元，其中最大一部分是住房、能源支出，达897欧元(35.6%)。其次是饮食，占348欧元(13.8%)。交通开支也同样为平均348欧元。其它大项开支包括休闲娱乐(259欧元)，外出餐饮住宿(146欧元)，家具用品及电器(140欧元)，服装(110欧元)等。

    作者: 文山


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普通德国家庭 到底多有钱？

8200万人口的德国，目前总共有近4200万户家庭。每家平均收入有多少？每个月又得开支多少钱？哪些家庭拥有自己的房产？每户又有多少资产？ (29.04.2019)  

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