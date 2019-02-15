在德国 你赚多少钱？

（德国之声中文网）在德国，收入属于个人隐私，人们不愿意回答。不过，根据统计数据，2018年的平均月毛收入约为2950欧元（这是平均值，如果是中间值的话低于这一数字）。实际净收入则要减去33%，为1945欧元。

毛收入与净收入

根据单身、家庭等情况，缴税分六个等级。

以一位有两个小孩的已婚父亲为例：

如果 毛收入 2948 欧元

- 工资税 167 欧元

- 医保 215 欧元（工资的7.65%）

- 养老保险 274 欧元（工资的9.3%）

- 失业保险 36 欧元（工资的1.25%）

- 护理保险 45 欧元（工资的1.5%）

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= 净收入 2209 欧元

但如果是无小孩的单身，同样的毛收入在缴纳更高的税率以及团结税后，净收入将为1944欧元。其它可能需要缴纳的还有教会税。

收入最高与最低的行业

在德国，收入最高的行业中包括医生。主任医师的年收入平均在12万欧元以上。专科医师平均接近9万欧元。当然，最高收入者还包括金融和经济行业：基金经理、经理人等。

收入最低的是帮厨，月毛收入低于2000欧元。理发师和跑堂也仅略高一点。其它低收入的行业还包括电话客服员、牙医助手和护理员。护士的起点收入也较低（月毛收入在2000-2400欧元之间）。

法定最低工资

德国有法定的最低工资，目前为9.19欧元（2019年11月）。欧盟内最高的是卢森堡（11.97欧元），比德国高的还有比利时、爱尔兰、荷兰和法国。最低的欧盟国家是保加利亚（1.72欧元）、拉脱维亚（2.54欧元）、罗马尼亚（2.68欧元）、匈牙利（2.69欧元）和克罗地亚（2.92欧元）。这里都是指毛收入。

高于欧盟平均水平低于瑞士

这样看来，德国的最低工资比一些其它欧盟成员国多出一两倍。今年头半年，克罗地亚的平均月净收入约合870欧元。尽管明显高于欧盟平均水平，德国的平均收入仍低于瑞士、卢森堡或者丹麦。

2017年，德国家庭的月开销是2517欧元，不过，其中近900欧元用于住房开支。