（德国之声中文网）本周二（10月25日），一名62岁的男子因为此前公开张贴俄罗斯战争宣传符号“Z”而被汉堡一家法院罚款4000欧元。

根据起诉书，今年3月下旬，在俄罗斯开始入侵乌克兰大约一个月后，该男子将一张画有蓝色Z字符号的A4纸贴在他的汽车后窗，并开车穿过汉堡。

检察官认为，该男子想通过这种方式来表达对俄罗斯侵略战争的支持。

起初，在没有公开听证的情况下，法院对该名男子处以1800欧元罚款（60天日薪，每天日薪按30欧元计算）。但由于该名男子提出上诉，法院对该案进行了公开审理，罚款被提高至4000欧元（80天日薪，每天日薪按50欧元计算）。该男子目前仍可以继续上诉。

据北德广播（NDR）报道，这名62岁的男子否认张贴Z字符号是对战争的认可，声称这只是一个字母。法官则认为，被告发出的信息是“我支持普京”。

“Z”字符号有何含义？

在今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，许多俄军坦克、装甲车上都能看到Z字符号。对于“Z”的含义，起初存在多种猜测。俄罗斯国防部于3月表示，“Z”代表“为了胜利”（Za pobedu）。这个字符被用作支持侵略战争的宣传标志，也出现在服装和广告牌上。

逃避普京的战争

在德国，在特定情景下使用“Z”字符号被视为违法行为，因为它代表了对违反国际法的侵略战争的认可。这是依据德国《刑法典》一项条款，该条款禁止传播对犯罪表达同情，当这样做可能扰乱公共和平的时候。

德国编辑部网络（RND）今年4月中旬曾对联邦内政、司法部以及联邦各州刑事局进行了一项调查问询，结果显示，德国警方和检察机关当时已承办140多起鼓吹俄罗斯侵乌战争行为案。其中，多数案件涉及使用“Z”字符号。

（法新社，德新社，NDR等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。