在德国骂人“纳粹”犯法吗？

（德国之声中文网）在战后德国，有关纳粹的辱骂性言语一直都存在，主要的形式有：将人比作希特勒或戈培尔（纳粹德国时期的宣传部部长）、类比盖世太保或集中营。

1947年，德国《明镜》周刊曾把"去纳粹化部长"戏称为"金发希特勒"，不太隐晦地提醒读者，他曾经是纳粹政府的支持者。不到20年之后，一家西德的报纸将乌布利希（Walter Ulbricht）领导的东德比作集中营。

但是这些例子并不意味着这样的比较在德国是被接受的。语言学家艾茨（Thorsten Eitz）在其2010年的一篇文章中指出，每次有人公开打破这一禁忌，其它媒体总会对其群起而攻之，因为这违背了德国社会对纳粹政府特有本质的共识。因此，这种比较是不相称的。

当这样的比较针对个人时，就更加不成比例了，在位于曼海姆的德语语言研究院就职的文化语言学专家坎伯尔（Heidrun Kämper）如是说。她2018年在接受德国之声采访时说，骂人纳粹使人想起"整个集权专制国家以及服从一种现实的信仰，使人联想到那种体制下的压迫"。

美国游客事件

2018年1月，一名美国游客在德国机场喊出“纳粹”两字。警察认为这是针对他们，并以“诽谤罪”将其告上法庭。警察称，这名49岁的女教授在安检时被告知随身行李中携带过多液体，之后她就开始"无理取闹"，甚至大骂机场警察是"xxx混蛋"和"xxx德国纳粹警察"。但是之后她否认自己把警察称作"纳粹"。她在好奇为什么她会被指责，而不是他后面那个"留有希特勒青年头"的"纳粹长相的小伙儿"。

这场口角的结果是：在初步刑事法律程序中，该女性被指涉嫌诽谤，并须为后续法律程序提前缴纳207欧元的费用。数天后，她在《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）上发表了一篇长达4000字的煽动性文章，因此其案件进一步升级。

是否违法？

根据《德国刑法典》第185条，诽谤触犯刑法。2016年，一名不耐心的司机因为骂人"老混蛋（old a-hole）"而遭到1600欧元的罚款；同一年，一名未成年青年因为向警察露出了"所有警察都是混蛋（ACAB）"的字样而被罚做社区服务，他的嘴唇内有这几个字母的纹身。

德国禁止崇拜和颂扬纳粹主义

骂人"纳粹"或和"第三帝国"作比较又是另一个级别了。骂人"纳粹"肯定比骂人"笨蛋"严重。基尔大学的法律专家海因里希（Manfred Heinrich）在2018年接受德国之声采访时指出，说人是"纳粹"是在暗示无耻和野蛮的行径。强调，德国禁止崇拜和颂扬纳粹主义。但是没有法律条文禁止称人是"纳粹"。但是按照德国法律，诋毁别人的名声是违法的，也就是犯有"诽谤罪"。

在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀或战争，更别提希特勒犯下的其它滔天罪行。因此将人或物和纳粹或第三帝国做比较就不是一般的侮辱性言语。

海因里希说："你可能会说这过于敏感了。但是许多德国人不愿意被归入那一类。过去发生了非常糟糕的事情，人们不愿意被相提并论。"

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