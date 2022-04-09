 在德国骂人“纳粹”犯法吗？ | 非常德国 | DW | 22.05.2022

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非常德国

在德国骂人“纳粹”犯法吗？

在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀、战争，希特勒和第三帝国犯下滔天罪行。因此把他人和纳粹做比较极具侮辱性。在拥有言论自由的德国，朝着别人喊出“纳粹”，这一行为是否犯法？

Filmstill Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat Originaltitel: Valkyrie

电影《行动目标希特勒 》（Valkyrie）片断

（德国之声中文网）在战后德国，有关纳粹的辱骂性言语一直都存在，主要的形式有：将人比作希特勒或戈培尔（纳粹德国时期的宣传部部长）、类比盖世太保或集中营。

1947年，德国《明镜》周刊曾把"去纳粹化部长"戏称为"金发希特勒"，不太隐晦地提醒读者，他曾经是纳粹政府的支持者。不到20年之后，一家西德的报纸将乌布利希（Walter Ulbricht）领导的东德比作集中营。

Deutschland München - Adolf Hitler mit Benito Mussolini September 1937

在战后德国，有关纳粹的辱骂性言语一直都存在，主要的形式包括将人比作希特勒

但是这些例子并不意味着这样的比较在德国是被接受的。语言学家艾茨（Thorsten Eitz）在其2010年的一篇文章中指出，每次有人公开打破这一禁忌，其它媒体总会对其群起而攻之，因为这违背了德国社会对纳粹政府特有本质的共识。因此，这种比较是不相称的。

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如果搞一个反省历史的排名，德国一定是世界冠军。世界上没有哪个国家像德国一样不惧揭自己的伤疤。这特别值得那些忽视甚至美化自己阴暗历史的国家学习。在德国学校，纳粹历史是个无处不在的话题。

联邦政府的一项报告发现，德国安全部门中有数百起与右翼极端主义相关的案件，其中包括工作人员参与了高呼“希特勒万岁”口号和敬纳粹礼的活动。

在德国纪念历史上臭名昭著的万湖会议（Wannseekonferenz）80周年之际，德国和以色列共同呼吁联合国通过决议，制止否认和淡化犹太人大屠杀的行为。

她经历了三个纳粹集中营，得以幸存。如今，德国对待难民的欢迎文化让她颇受触动。作家克吕格（Ruth Klüger）接受德国之声采访，讲述她的人生经历与感触。

当这样的比较针对个人时，就更加不成比例了，在位于曼海姆的德语语言研究院就职的文化语言学专家坎伯尔（Heidrun Kämper）如是说。她2018年在接受德国之声采访时说，骂人纳粹使人想起"整个集权专制国家以及服从一种现实的信仰，使人联想到那种体制下的压迫"。

美国游客事件

2018年1月，一名美国游客在德国机场喊出“纳粹”两字。警察认为这是针对他们，并以“诽谤罪”将其告上法庭。警察称，这名49岁的女教授在安检时被告知随身行李中携带过多液体，之后她就开始"无理取闹"，甚至大骂机场警察是"xxx混蛋"和"xxx德国纳粹警察"。但是之后她否认自己把警察称作"纳粹"。她在好奇为什么她会被指责，而不是他后面那个"留有希特勒青年头"的"纳粹长相的小伙儿"。

这场口角的结果是：在初步刑事法律程序中，该女性被指涉嫌诽谤，并须为后续法律程序提前缴纳207欧元的费用。数天后，她在《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）上发表了一篇长达4000字的煽动性文章，因此其案件进一步升级。

是否违法？

根据《德国刑法典》第185条，诽谤触犯刑法。2016年，一名不耐心的司机因为骂人"老混蛋（old a-hole）"而遭到1600欧元的罚款；同一年，一名未成年青年因为向警察露出了"所有警察都是混蛋（ACAB）"的字样而被罚做社区服务，他的嘴唇内有这几个字母的纹身。

Deutschland Neonazi Aufmarsch in Saalfeld

德国禁止崇拜和颂扬纳粹主义

骂人"纳粹"或和"第三帝国"作比较又是另一个级别了。骂人"纳粹"肯定比骂人"笨蛋"严重。基尔大学的法律专家海因里希（Manfred Heinrich）在2018年接受德国之声采访时指出，说人是"纳粹"是在暗示无耻和野蛮的行径。强调，德国禁止崇拜和颂扬纳粹主义。但是没有法律条文禁止称人是"纳粹"。但是按照德国法律，诋毁别人的名声是违法的，也就是犯有"诽谤罪"。

在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀或战争，更别提希特勒犯下的其它滔天罪行。因此将人或物和纳粹或第三帝国做比较就不是一般的侮辱性言语。

海因里希说："你可能会说这过于敏感了。但是许多德国人不愿意被归入那一类。过去发生了非常糟糕的事情，人们不愿意被相提并论。"

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参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？

  • Deutschland Drittes Reich Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels (picture-alliance/Everett Collection)

    纳粹德国的关键人物

    约瑟夫∙戈培尔（1897-1945）

    作为纳粹宣传部长，狠毒的反犹主义者约瑟夫∙戈培尔不惜一切代价在第三帝国推行每一条纳粹指示。他扼制新闻自由、控制所有媒体和信息，鼓动希特勒发动“全面战争”。在毒死自己的6个孩子后，他和妻子1945年自杀身亡。

  • Hitler in Bayreuth (picture-alliance/akg-images)

    纳粹德国的关键人物

    阿道夫·希特勒 （1889-1945）

    早在1933年夺权之前，纳粹党主席希特勒就发展出一套反犹、反共的种族主义思想体系。他摧毁政治机构，将德国变成了一个极权国家。从1939年到1945年，他统治德国，发动二战，制造了犹太人大屠杀。1945年4月，希特勒自杀。

  • Heinrich Himmler Deutschland SS (picture-alliance/dpa)

    纳粹德国的关键人物

    海因里希·希姆莱（1900-1945）

    纳粹党卫军头子希姆莱是对犹太人大屠杀负有最直接责任的纳粹党成员，曾担任警察总监和内政部长等要职，还是盖世太保首脑。他属下的集中营屠杀了600万犹太人。

  • German politician and wartime deputy of Adolf Hitler, during a public speech.

    纳粹德国的关键人物

    鲁道夫·赫斯（1894-1987）

    赫斯1920年加入纳粹党，1923年参加企图篡权但以失败告终的啤酒馆政变。在狱中，他帮助希特勒撰写《我的奋斗》。1941年，赫斯飞抵苏格兰参加一项和平谈判，在那里被逮捕并关押到战争结束。1946年，赫斯在纽伦堡审判中被判终身监禁，后死于狱中。

  • Adolf Eichmann (AP/dapd)

    纳粹德国的关键人物

    阿道夫·艾希曼（1906-1962）

    和希姆勒一样，艾希曼也是大屠杀的主要组织者。作为党卫军中校，艾希曼负责将犹太人遣送至东欧的纳粹集中营。德国战败后，艾希曼先逃到奥地利，后逃到阿根廷，1960年在那里被以色列特工擒获。在公开审判后，1962年，艾希曼因反人类罪被执行死刑。

  • Hermann Göring hält eine Rede (Three Lions/Getty Images)

    纳粹德国的关键人物

    赫尔曼·戈林（1893-1946）

    戈林参加了啤酒馆政变。纳粹掌权后，成为德国的二号人物。戈林成立了秘密警察组织盖世太保。虽然在希特勒那里逐渐失宠，但直至战争结束前不久，他一直担任空军司令。戈林在纽伦堡审判中被判死刑，但在执行前夜自杀。


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