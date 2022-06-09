在德国见死不救可能会坐牢

（德国之声中文网）2016年秋天发生在埃森市一家银行里的一幕，震惊了全德国：一位老人在自动取款机前突然昏厥倒地。之后有4名顾客先后经过，谁都没有去关注地上不省人事的老人，直到第五名顾客才拨打了急救电话。后来老人在被送到医院后不治身亡。

那是一个节假日，银行只有取款机所在的门厅开放。但监控摄像头记录下了一切。由于那几位顾客在处理银行业务时留下了个人数据，因此很快就被警方查明了身份。

这一事件曾引起舆论的轩然大波，许多人在社交媒体上感叹当今社会的冷漠和自私。埃森市长库芬（Thomas Kufen）对媒体表示，这是一起"既令人悲哀也引人深思的事件。"

刑罪起诉

2017年5月，埃森检察院以"拒绝施以援救"的罪名对四人正式起诉。根据德国刑法第323条规定："遇到事故，险情或紧急情况，可以施救但拒绝施救者--尤其是在不会给本人来带危险以及不会与其它重要责任构成冲突时，可处于一年以下监禁或罚款。" 这就是所谓的"见死不救"罪（Unterlassene Hilfeleistung）。

打个电话报警也是见义勇为

这里的"见死不救"是一种有意识的行为，即明明看到他人遇到危险却不采取行动。这种危险也可能是我们在日常生活中都会遇到的突发情况，比如交通事故、他人在街头遭到暴力袭击、甚至邻居发生家暴，情况危急。

但这并不意味着必须"奋不顾身"，舍己救人。在有危险的情况下，首先考虑自己的安危没有错。但在挺身"与歹徒搏斗"或"勇救落水者"之外，其他风险较小的"间接"救助方式--例如向其他人求援、报警等也都属于及时的援救行为。

看热闹尤其要不得

另外，在发生事故、险情的第一时间，只顾围观看热闹，不仅有"见死不救"之嫌，还有可能对警方或救援人员的工作构成阻碍，尤其要不得。

此外，根据德国《民法》，"见死不救"行为的受害者还有权提出赔偿要求。

在埃森"老人银行发病"一案中，检方指控被告对昏倒的老人视若无睹，在柜员机上处理了自己的银行业务后径自离开，也没有人打电话呼救。录像甚至显示，他们或者绕着走，或者干脆从老人身上跨了过去。

监控录像记录下悲剧

检察官表示，有两名被告称，他们以为地上的老人是个流浪汉，而在室内的公共场所经常有流浪汉躺卧、过夜。但调查人员认为这种理由不过是借口，因为老人倒在了大厅中央，显然不是在睡觉，而且衣着整洁，身边也没有流浪汉通常携带的包裹、睡袋等物品。

检察官表示，只有在能证明自己当时的确有救助意愿的情况下，才能免受刑事处罚。至于是通过何种方式施救，并不是问题的关键，重要的是要立即行动！

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。