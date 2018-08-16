 在德国被禁的纳粹标志有哪些？ | 非常德国之五花八门 | DW | 30.08.2018

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非常德国之五花八门

在德国被禁的纳粹标志有哪些？

纳粹十字、行纳粹礼、《霍斯特·威塞尔之歌》：在德国，禁止使用和传播这些纳粹象征。不过很多相关的特别条例让人困惑。我们在这里为您介绍一下。

Deutschland Hakenkreuz und ein durchgestrichener Davidstern (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

纳粹标志不止是铁十字，还有很多

（德国之声中文网）乍一看，法律规定地很清晰：禁止违宪团体的标志和象征。根据刑法第86条第一款规定，这些包括旗帜、徽章、制服、标语口号、问候礼等。另外，如果合法政党、组织的标志与违宪团体相似，这些容易造成混淆的标志也被禁止。

这个名单上最前面的就是被禁止的纳粹标志：纳粹十字、希特勒头像、党卫军符文（Siegrune/Sigrune）以及纳粹礼。1983年开始，因和纳粹礼过于相似，新纳粹组织"国家社会主义者/国家活动家的行动阵线"（Aktionsfront Nationaler Sozialisten/ Nationaler Aktivisten）的"库恩礼"也被禁。

此外，根据德国联邦宪法保卫局规定，以下标志和象征也在被禁名单上：极右翼组织"国民社会主义运动/劳动党"（Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands/ Partei der Arbeit）的"凯尔特十字"（Keltenkreuz）、希特勒青年团下属组织"德国少女联盟"（Bund deutscher Mädel）的"一级区队三角臂章"（ Obergauarmdreieck）、"纳粹党及第三帝国党区徽章"（Gauabzeichen）、纳粹党的"骷髅旗队标志"、元首旗帜、第三帝国战旗、纳粹党血章（Blutorden）、带纳粹十字的臂章、党卫军匕首、带党卫军符文的光头党徽章。

Titel Broschüre Rechtsextremismus BfV (BfV)

德国宪法保卫局列出的各种纳粹标志

1980年至2015年期间，宪法保护局总共判定46个组织、协会违宪，其中也包括2014年被萨克森内政部禁止的"开姆尼茨国家社会主义者"（Nationalen Sozialisten Chemnitz）。这些组织的象征也被禁止出现在公开场所，违规者处以罚款或者最高三年的监禁。

很多特例

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尽管禁令乍一眼看上去似乎很清晰，但很多特殊情况让不少人感到困惑。因为当使用违宪组织标志，是以公民教育、避免违宪行为、 艺术、科研、教学或针对时事以及历史事件等报道为目的时，就不会被禁止。

根据现行判例法，允许使用的还有其中隐藏着纳粹标志的"人民冲锋队的臂带"（Volkssturmarmbinden）、1867至1921年的"帝国战旗"、印有抽象的或者风格化的凯尔特十字架的T恤、生命符文（Lebensrune）、欧瑟拉符文（Odalrune）。

带纳粹十字的手机

通常，都是一个看似无关紧要的细节，决定某物是被禁止还是被允许。比如，在德国，民众可以持有带有纳粹十字标、党卫军符文等违宪标志的物品，只要持有者能够保证，只有少数人能够看到该标志。比如，手机上贴有纳粹标志是可以的。

另外，针对销售带有纳粹标志商品的规定也有很大空隙。从法律角度看，在跳蚤市场销售旧的、原版的党卫军头盔是没问题的，但是头盔上的符文必须用贴纸覆盖起来。而销售新生产的纳粹复制品则是被禁的。

怎样讽刺都可以

官方批准的特例还包括对纳粹标志的"讽刺性或者艺术性演绎"。德国二台的讽刺电视节目"今日秀"（Heute Show）在2016年4月曾经在Facebook上贴了一张炸肉排做的纳粹十字，以评论当时奥地利即将进行的选举。这被看作是测试底线，而德国检察部门没有干预。

Screenshot Heute Show Nazi Schnitzel (heute-show.de)

这个笑话有点冷：德国二台讽刺节目放出的纳粹十字造型肉排

另外，如果是为了反对纳粹思想，一个划掉的纳粹十字也是允许出现的，德国宪法法院在2007年3月15日作出了这样判决。法官当时表示，一个被划掉的纳粹十字可以"毫不含糊地表达出对该组织（纳粹）的反对看法以及与其意识形态相抗争"。

上周，独立检查机构"娱乐软件检验局"（USK ）在科隆国际游戏展的最新宣布，显示出了进一步的放松：不仅是在电影中，未来德国在游戏中也允许出现纳粹十字这样的纳粹标志。

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