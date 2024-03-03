 在德国行医的外国医生数量创下历史纪录 | 德国新闻 | DW | 03.03.2024

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在德国行医的外国医生数量创下历史纪录

过去10年间，在德国行医的外国医生数量翻了一番。其中的主要原因之一就是德国国内医生数量严重不足。但德国医学协会的人员认为，“外国同事的德语水平不足，如今已经成为一个大问题”。

过去10年间，在德国行医的外国医生数量翻了一番。

过去10年间，在德国行医的外国医生数量翻了一番。

（德国之声中文网）冯克媒体集团（Funke-Mediengruppe）援引德国医学协会统计的数据报道称，过去10年间，在德国行医的外国医生数量翻了一番。截至去年年底已经达到63763人。10年前，这一数字约为3万人。而1993年，德国境内的外国医生数量仅为约1万人。

大多数不持有德国护照的外国医生来自欧盟及欧洲其它国家以及中东国家。最常见的原籍国是叙利亚（6120）、罗马尼亚（4668）、奥地利（2993）、希腊（2943）、俄罗斯（2941）和土耳其（2628）。

莱茵兰-普法尔茨州医学协会会长霍法特（Jürgen Hoffart）在接受冯克媒体集团采访时说：“外国同事的德语水平不足如今已经成为一个大问题。”他举例说，如果医生混淆了胸痛（Brustschmerz）和胃痛（Bauchschmerz），那最终可能只检查了病人的腹部，而忽略了对心梗的检查。

他还表示，未来几年这些问题可能会变得更为严重。他解释说：“因为我们会有越来越多的外国医生。”原因之一是德国医生数量不足。从德国高校毕业的医学院学生数量虽然每年可以达到11000人，但其中很大一部分毕业生没有在毕业后从医。

（德新社）

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